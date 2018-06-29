Польские журналисты хотят, чтобы Черчесов тренировал сборную Польши

В Польше поддерживают идею приглашения главного тренера сборной России Станислава Черчесова на работу с национальной командой этой страны.

«Мне кажется, что Черчесов – человек с характером. Он смог вывести Россию в плей-офф. Он знает польский рынок футболистов, язык не будет проблемой для него. Но, скорее всего, он получит хорошее предложение, чтобы продолжить работу со сборной России», – считает журналист Polsat Sport Роман Колтон.

Сборная России сыграет в 1/8 финала ЧМ-2018 с Испанией. Польша выбыла из турнира после группового этапа.