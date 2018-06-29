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  • Польские журналисты хотят, чтобы Черчесов тренировал сборную Польши

Польские журналисты хотят, чтобы Черчесов тренировал сборную Польши

29 июня 2018, 09:31
47

В Польше поддерживают идею приглашения главного тренера сборной России Станислава Черчесова на работу с национальной командой этой страны.

«Мне кажется, что Черчесов – человек с характером. Он смог вывести Россию в плей-офф. Он знает польский рынок футболистов, язык не будет проблемой для него. Но, скорее всего, он получит хорошее предложение, чтобы продолжить работу со сборной России», – считает журналист Polsat Sport Роман Колтон.

Сборная России сыграет в 1/8 финала ЧМ-2018 с Испанией. Польша выбыла из турнира после группового этапа.

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Россия Польша Черчесов Станислав
Комментарии (47)
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Рубик Докоян
1530254951
Похоже, что большинство из нас за, но решать будут футбольные митрофанушки и они продлят контракт со Стасом до Евро 2020 г. ( проверю свою интуицию )
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ВикторВВ
1530255965
Как будто кто то против))
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Обер-КанцлерЪ
1530258610
Забирайте его прямо сегодня! Возможно тогда у сборной России появится хоть один шанс против Испании.
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САДЫЧОК
1530260814
Забирайте пжл его можно в придачу и Мутко дать !
Ответить
Отчаянный Пердун
1530263370
Поляки, забирайте его, ПОЖАЛУЙСТА. Мы доплатим.
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АЛЕКС 58
1530268188
Забирайте вместе с Мудько,Габуловым и Кутеповым!
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Полная Канистра
1530269547
у нас и бумага есть если что завернём
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ТОЛЬКО ФУТБОЛ
1530276325
Согласен Стас не последний тренер. И мне его футбол нравится гораздо больше чем бердыевский.
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zigbert
1530278062
Взгляд со стороны.
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Правдоруб100
1530287321
Во-во!!! Забирайте этого бездаря и мучайтесь с ним. Нам тогда может нормального тренера дадут...
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