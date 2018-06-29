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  • Россия – третья сборная ЧМ-2018 по километражу и лучшая из команд плей-офф

Россия – третья сборная ЧМ-2018 по километражу и лучшая из команд плей-офф

29 июня 2018, 14:42
13

Издание Daily Mail опубликовало рейтинг среднего пробега команда чемпионата мира.

Первое место заняла сборная Сербии, игроки которой преодолели 113 километров. Немцы, пробежавшие 112 километров, заняли вторую строчку.

На третьей – команда России с показателем 110 километров. Отметим, что в матче 3-го тура групповой стадии против Уругвая (0:3) россияне играли вдесятером с 36 минуты.

Напомним, сербы и немцы не вышли из своих групп. Команда Станислава Черчесова оформила выход в плей-офф, где 1 июля встретится с Испанией в рамках 1/8 финала.

Источник: Daily Mail
Чемпионат мира Россия
Комментарии (13)
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Отчаянный Пердун
1530272838
Если бы сказали бежать за кубком, то нам бы не было равных. А так играть нужно.
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SinyaaPyll
1530272853
Отсюда вывод: многобегающим командам в плей-офф делать нечего.
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KOLBIS
1530273030
Без мяча?Или с мячом?...
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Atoniq
1530273120
Бег дело хорошее, но надо ещё и голы забивать....
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SPACE TRUCKIN
1530276342
заголовок не определяет смысл статьи....лучшая,потому что больше бегала? чушь какая то...(
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I_R_O_N_M_A_N
1530277494
Порой большой пробег означает, что команде не хватает комбинационных действий и обостряющих передач - потому это скорее минус, чем плюс...
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BAIv
1530278623
как понимать? мы на вылет главные?
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zigbert
1530293745
Из пар плей-офф, мы самая бегающая команда .
Ответить
Тибер
1530302347
Бегали , бегаем и будем ... )))))
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FanatSerj
1530306217
Бег - это прессинг, при отсутствие контроля мяча. И это пока главная фишка сборной России.
Ответить
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