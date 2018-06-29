Россия – третья сборная ЧМ-2018 по километражу и лучшая из команд плей-офф

Издание Daily Mail опубликовало рейтинг среднего пробега команда чемпионата мира.

Первое место заняла сборная Сербии, игроки которой преодолели 113 километров. Немцы, пробежавшие 112 километров, заняли вторую строчку.

На третьей – команда России с показателем 110 километров. Отметим, что в матче 3-го тура групповой стадии против Уругвая (0:3) россияне играли вдесятером с 36 минуты.

Напомним, сербы и немцы не вышли из своих групп. Команда Станислава Черчесова оформила выход в плей-офф, где 1 июля встретится с Испанией в рамках 1/8 финала.