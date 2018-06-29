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  • Трамп назвал Роналду Кристианом и сказал, что игрок не станет президентом Португалии

Трамп назвал Роналду Кристианом и сказал, что игрок не станет президентом Португалии

29 июня 2018, 19:40
6

Президент США Дональд Трамп провел встречу с президентом Португалии Марсело Ребело де Созой. В ходе разговора они затронули тему футбола и обсудлили игру форварда португальцев Криштиану Роналду. Трамп назвал Роналду Кристианом.

– Говорят, Роналду величайший игрок. Так скажите мне, насколько же он хорош? Вы впечатлены? – спросил Трамп.

– Очень. Он лучший игрок в мире, – ответил де Соза.

– Кристиан [sic] когда-нибудь будет баллотироваться в президенты? Он же не победит на выборах. Вы знаете это.

– Знаете, я должен вам кое-что сказать. Португалия – не США.

– Да, это правда, правда.

– Она немного другая.

Источник: ESPN
Весь мир Португалия Роналду Криштиану
Комментарии (6)
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Lester84
1530291216
Ну если наши в выборы "вмешаются", то возможно все)))
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headdevil
1530296450
И?
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Полная Канистра
1530298573
скоро трамп с нашим встретится там он про Дзюбу будет спрашивать когда же он президентом станет!!!!!!!!!
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dddolphin
1530299977
Янхнп. Смысла в статье ноль.
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alikatos
1530303200
Не надо футбол с политикой мешать
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Diesel133
1530358080
Мне кажется, если Роналду задастся такой целью, то у него все получится!
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