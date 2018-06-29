Трамп назвал Роналду Кристианом и сказал, что игрок не станет президентом Португалии

Президент США Дональд Трамп провел встречу с президентом Португалии Марсело Ребело де Созой. В ходе разговора они затронули тему футбола и обсудлили игру форварда португальцев Криштиану Роналду. Трамп назвал Роналду Кристианом.

– Говорят, Роналду величайший игрок. Так скажите мне, насколько же он хорош? Вы впечатлены? – спросил Трамп.

– Очень. Он лучший игрок в мире, – ответил де Соза.

– Кристиан [sic] когда-нибудь будет баллотироваться в президенты? Он же не победит на выборах. Вы знаете это.

– Знаете, я должен вам кое-что сказать. Португалия – не США.

– Да, это правда, правда.

– Она немного другая.