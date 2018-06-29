Губернатор Липецкой области: «Германия позорно вылетела с ЧМ-2018 только потому, что на этой земле они развязали две мировые войны»

Глава администрации Липецкой области Олег Королев прокомментировал вылет сборной Германии с чемпионата мира.

Напомним, подопечные Йоахима Лева набрали три очка в группе F и завершили выступление на турнире.

«Германия позорно вылетела с ЧМ-2018 только потому, что на этой земле они развязали две мировые войны и души убитых ими десятков миллионов жертв мстили и будут мстить им...

История и время вмешались», – написал 66-летний Королев в твиттере.

Ранее главный тренер действующих чемпионов мира сказал, что команда не заслужила выхода в плей-офф.

Самое жуткое в вылете Германии − реакции некоторых из вас