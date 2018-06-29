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  • Губернатор Липецкой области: «Германия позорно вылетела с ЧМ-2018 только потому, что на этой земле они развязали две мировые войны»

Губернатор Липецкой области: «Германия позорно вылетела с ЧМ-2018 только потому, что на этой земле они развязали две мировые войны»

29 июня 2018, 15:36
106

Глава администрации Липецкой области Олег Королев прокомментировал вылет сборной Германии с чемпионата мира.

Напомним, подопечные Йоахима Лева набрали три очка в группе F и завершили выступление на турнире.

«Германия позорно вылетела с ЧМ-2018 только потому, что на этой земле они развязали две мировые войны и души убитых ими десятков миллионов жертв мстили и будут мстить им...

История и время вмешались», – написал 66-летний Королев в твиттере.

Ранее главный тренер действующих чемпионов мира сказал, что команда не заслужила выхода в плей-офф.

Самое жуткое в вылете Германии − реакции некоторых из вас

Источник: Twitter
Чемпионат мира Германия Лев Йоахим
Комментарии (106)
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GermanVo
1530275936
Ну что за дебил??? Публичная же личность. Зачем приплетать войну в футбол???
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emdroof
1530276113
Ну вот как такое людям вообще в голову приходит? А если и пришло, так зачем себя на посмешище выставлять?
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T_REX
1530277511
Еще одно быдло у руля власти
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iuda
1530277925
олежек а у тебя сын насмерть сбил пенсионерку, только три года условных получил
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3ton
1530278786
Типичная больная на голову власть в России. Должны убрать с должности , но этого не будет . Это Россия детка!
Ответить
Randy Ram
1530278913
Губер липецкой области - ты дурак???
Ответить
m40
1530279413
Жизнь прожил- ума не нажил. И сколько еще таких дураков занимает руководящие должности по стране...
Ответить
Ден 781
1530281322
Официальное лицо, идиот
Ответить
Кинстифа
1530281734
И это говорит представитель якобы выбранный народом??!! Позорище!!!! Лучше молчи и не позорь Россиян...
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OfaZavr
1530286206
если уж даже губернатор "того этого" то что тогда про обычных людей говорить которые такой же бред несут.
Ответить
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