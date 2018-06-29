Бочкарев: «Стоимость работ по реконструкции «Лужников» составила 26,6 миллиарда»

Глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев назвал сумму затрат на реконструкцию стадиона «Лужники». На нем в данный момент проходят матчи чемпионата мира-2018.

— После мундиаля встанет вопрос дальнейшего использования «Лужников».

— Это самый сложный вопрос, поскольку клубной команды, для которой «Лужники» могли бы стать домашним стадионом, пока нет. Если она появится, будет проще.

По поручению мэра будет разработан план по дальнейшему использованию стадиона. Здесь, например, кроме соревнований, можно проводить концерты. Техническое оснащение позволяет проводить самые интересные и сложные массовые мероприятия.

— Какой итоговый объем затрат по реконструкции стадиона «Лужники»?

— Стоимость работ составила 26,6 миллиарда рублей. Общемировая практика показывает, что из всех масштабных строительных проектов 74% имеют отставание по сроку, 64% — превышение по бюджету, а 17% вообще не доходят до завершения. Реконструкция «Лужников» входит в 10% мировых проектов за всю историю, реализованных в срок и с сохранением бюджета.

Первоначальный проект реконструкции предполагал снос здания 1956 года. Но мэр принял важное градостроительное решение — сохранить исторический фасад, который стал визитной карточкой города.