Бары в Бразилии угощают посетителей выпивкой за падения Неймара. Тенденцию поддержали в Рио-де-Жанейро

Один из баров в Рио-де-Жанейро поддержал идею угощать посетителей бесплатной выпивкой при каждом падении на поле нападающего сборной Бразилии Неймара во время матчей на чемпионате мира-2018.

«Неймар – лучший игрок в мире. Не только для Бразилии. Поэтому мы решили, что после каждого нарушения на нем буде наливать посетителям шот с алкоголем.

Эта история уже породила множество мемов, и мы решили добавить в нее немного изюминки: теперь наши клиенты получат шот при каждом его падении на газон», – сказал владелица заведения Фернанда Абреу.

Ранее эту акцию провел паб Malcom в бразильском городе Куяба.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Сколько алкоголя вмещает Неймар