Полиция Бразилии применила слезоточивый газ в фан-зоне против болельщиков. Пострадало четыре человека

Во время проведения матча третьего тура группового этапа чемпионата мира-2018, в котором встречались сборные Сербии и Бразилии (0:2), на стадионе «Минейрау» в бразильском Белу-Оризонти была организована фан-зона, сообщает AFP.

Матч вызвал огромный интерес болельщиков. Посмотреть игру на большом экране пришли более 30 тысяч человек. Это больше, чем было обеспечено организаторами.

Болельщики, которые не смогли попасть на стадион, попытались прорваться на матч. Местная полиция сдерживала натиск толпы, применив слезоточивый газ. По этой причине возникла давка, в результате которой четыре человека получили ранения.