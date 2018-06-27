Саленко: «В противостоянии Испании и России я бы с ходу фаворита не назвал»

Бывший нападающий сборной России Олег Саленко не смог назвать явного фаворита в предстоящем матче 1/8 финала с Испанией.

«Испания по-прежнему не то чтобы меня огорчает, но как такового задела я у нее не вижу. Вроде и мяч контролируют, и создают достаточно голевых моментов, однако это пока не та команда, которая была несколько лет назад.

В чем причина, пока не возьмусь сказать. Не думаю, что испанцам будет легко в матче с хозяевами турнира, которые в игре против Уругвая выступали не самым оптимальным составом. Поэтому в противостоянии испанцев и россиян я бы с ходу фаворита не назвал», – приводит слова Саленко «Команда №1».

Матч 1/8 финала чемпионата мира-2018 Испания – Россия состоится в «Лужниках» в воскресенье, 1 июля, в 17:00 по московскому времени.