Черчесов: «Не надо делать глупости, чтобы не привозить голы самим себе»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал итог матча 3-го тура группового этапа ЧМ-2018 против Уругвая (0:3).

«Минус в том, что нельзя начинать игры так неправильно. Не надо делать глупости, чтобы не привозить самим себе. Пускай они сами забивают, тем более у соперника класса и без нашей помощи хватает. И мы стандарты разбирали, а все три гола были забиты со стандартов.

Вчера минут 20-25 посвятили тому, кто где должен стоять. Но, когда уровень соперника хороший, свои шансы они использовали», – сказал Черчесов в эфире телеканала «Матч ТВ».

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