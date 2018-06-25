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    Черчесов: «Не надо делать глупости, чтобы не привозить голы самим себе»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал итог матча 3-го тура группового этапа ЧМ-2018 против Уругвая (0:3).

    «Минус в том, что нельзя начинать игры так неправильно. Не надо делать глупости, чтобы не привозить самим себе. Пускай они сами забивают, тем более у соперника класса и без нашей помощи хватает. И мы стандарты разбирали, а все три гола были забиты со стандартов.

    Вчера минут 20-25 посвятили тому, кто где должен стоять. Но, когда уровень соперника хороший, свои шансы они использовали», – сказал Черчесов в эфире телеканала «Матч ТВ».

    Россия сгорела Уругваю. Но это нормально

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.06.2018 19:38
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +982

      O-Z 26 июня 2018, 11:14

      Глупость сделали когда тебя назначили тренером сборной.

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 26 июня 2018, 09:46

      сам глупостей понаделал с составом и с тем во что и как играла команда.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 25 июня 2018, 23:51

      Глупость сделал ты, когда дырку в ворота определил. Ну ничему идиота опыт не учит!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 25 июня 2018, 20:46

      Они стояли, как ты сказал, а мячи Уругвай подавал в другие места.

      0
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      Рейтинг: +2572

      АЛЕКС 58 > vladimir-7 25 июня 2018, 20:58

      Не думал,что ты поклонник чабана!Минусни ещё раз!

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > АЛЕКС 58 25 июня 2018, 21:04

      Никогда не был его поклонником, единственное мог ошибиться. В дальнейшем плюсану.

      1
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      Рейтинг: +2572

      АЛЕКС 58 > vladimir-7 25 июня 2018, 21:11

      Проехали!Я так и понял.Обычно наши взгляды не отличались друг от друга!

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 25 июня 2018, 20:26

      на след. игру время увеличьте с 20 мин до 40 мин кто где должен стоять

      3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 25 июня 2018, 20:23

      Даже комментировать не стоИт. В футбол нужно учить думать и играть с детства, а не давать сборникам установку где кто стоит. Курбан так вообще вынужден за руку водить, показывая где, кто и как должен закрывать свою позицию и контролировать свободные зоны при разных игровых ситуациях. Не развивая игровой футбольный интеллект у футболистов, мы плодим футболёров -- стой там, иди сюда...

      2
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      Рейтинг: +2572

      АЛЕКС 58 25 июня 2018, 20:20

      Единственная глупость,это твоя тупость!

      1
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 25 июня 2018, 20:19

      Теперь все лучшие силы направить на 18 финала.

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      Рейтинг: +136

      UmbroDon 25 июня 2018, 20:06

      #Вчера минут 20-25 посвятили тому, кто где должен #стоять. Вот они и до стоялись:))Ваще бомба!!!

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      Рейтинг: +103

      romario605 25 июня 2018, 20:04

      РОССИЯ!!! ЗАЧЕМ ГОВОРИТЬ, ПРОСТО НУЖНО ПОДДЕРЖАТЬ, ЧЕМПИОНАТ ДАРИТ ЧАСТО СКАЗКУ, ТАК ДАВАЙТЕ ПОВЕРИМ В ЭТУ СКАЗКУ!!!

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      Рейтинг: +103

      romario605 > ivan-soccer-fan 25 июня 2018, 20:17

      Тебе и закусывать не нужно!

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      Рейтинг: +1592

      koli4ka > romario605 25 июня 2018, 21:03

      Андерсен, Вы наивный и сказочный! Сказки нужно на ночь малым детям читать,а большие и ленивые дядьки на поле выходят и плохо свою работу делают,правда за очень большие деньги!!!

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