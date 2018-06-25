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  • Черчесов: «Не надо делать глупости, чтобы не привозить голы самим себе»

Черчесов: «Не надо делать глупости, чтобы не привозить голы самим себе»

25 июня 2018, 19:38
24

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал итог матча 3-го тура группового этапа ЧМ-2018 против Уругвая (0:3).

«Минус в том, что нельзя начинать игры так неправильно. Не надо делать глупости, чтобы не привозить самим себе. Пускай они сами забивают, тем более у соперника класса и без нашей помощи хватает. И мы стандарты разбирали, а все три гола были забиты со стандартов.

Вчера минут 20-25 посвятили тому, кто где должен стоять. Но, когда уровень соперника хороший, свои шансы они использовали», – сказал Черчесов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Россия сгорела Уругваю. Но это нормально

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Россия Уругвай Черчесов Станислав
Комментарии (24)
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cska-62
1529944923
Очень полезный матч! Россия – Уругвай 0:3 (0:2) Черчесов оставил в запасе Головина, Смолова, Жиркова и Фернандеса, выпустив из ветеранов Самедова и Игнашевича. Что представляет из себя сегодня на месте плеймейкера Головина Алексей Миранчук, а на местах фланговых защитников Смольников и Кудряшов, мы смогли убедиться уже в первом тайме. Проще говоря, дублёров у Головина, Жиркова и Фернандеса нет. 10 минута. Потеря мяча в центре поля, контратака уругвайцев, почти на линии штрафной и по центру фолит Газинский и опаснейший штрафной. Удар с 17 метров по центру для такого мастера, как Суарес, это почти что пенальти. Точнейший удар в самый угол ворот и счёт открыт. Сборная России не обескуражена, в атаке, по сути, играют лишь двое – Дзюба и Черышев. 12 минута. Дзюба хорошо скидывает мяч под удар Черышеву, тот бьёт, но Муслера удар отражает. 17 минута. Черышев точно подаёт угловой на голову Дзюбе, тот выигрывает воздух, но чуть мажет. Пробил в землю и мяч перелетел после отскока ворота. 23 минута. Несчастный случай. После дальнего удара уругвайца рикошет от ноги Черышева и счёт становится 0:2. 28 минута. Грамотная многоходовка уругвайцев и только Акинфеев спасает наши ворота, а потом ещё и подстраховка Зобнина. 36 минута. За вторую жёлтую карточку удалён Смольников. К арбитру никаких претензий. Обе карточки были по делу. Черчесов выпускает на своё законное место на правый фланг обороны Фернандеса, а заменяет … Черышева. Иначе, чем попыткой поберечь Черышева перед матчем плей-офф, такую замену объяснить нельзя, ибо в атаке у нас кроме Черышева и Дзюбы никого не было видно. Разумнее было бы по игре менять почти никакого Алексея Миранчука. Весь первый тайм отлично отыграли Зобнин и Игнашевич. Если бы не они, то всё могло бы быть куда печальнее. На второй тайм вместо Газинского вышел Далер Кузяев. Его выход на поле и появление в составе Фернандеса несколько оживили наши атакующие действия на правом фланге. Жаль только, что у Самедова весь матч не получались навесы со штрафных, что просто непонятно. Усилил атаку и заменивший на 60 минуте Алексея Миранчука Фёдор Смолов. 64 минута. Игнашевич феноменальным подкатом отбирает мяч у Кавани, который уже был готов расстрелять ворота в упор. В конце матча неплохие шансы в атаке имели у нас Дзюба и Смолов, но остроты в их действиях не хватало, как и не было последнего паса. Уругвайцы играли острее. И опаснее били по воротам. Акинфееву несколько раз приходилось отражать их удары под перекладину. Отразил он и удар на 90 минуте, но на добивании был Кавани. Кудряшов помешать ему забить мяч не успел. 0:3. Что мы имеем в итоге? Жирков к игре в плей-офф должен залечить свою застарелую травму, Головин главный поединок точно не пропустит. Их отсутствие сегодня на поле оправданно! Фернандес в полном порядке, что показали его действия после появления на поле. В полном порядке Игнашевич и Зобнин – лучшие, наверное, игроки сегодняшнего матча в составе сборной России. По ходу игры я понял, почему Черчесов не дал отдохнуть Игнашевичу. Без него Кутепов мог совсем «провалиться», а так – лишь на 81 минуте «накосячил» с передачей от усталости, всё-таки больше тайма пришлось играть в меньшинстве и на жаре в Самаре. Думаю, что для Алексея Миранчука чемпионат закончен. Да, он молодой и перспективный. Но это пока всё, что можно о нём сказать. Кого выпускать в плей-офф в опорную зону – Газинского или Кузяева, решит Черчесов. Он же решит, кто будет полезнее на острие атаки – Дзюба или Смолов. В зависимости от соперника. Стараются оба, но не всё у них получается. Ну, а так, состав на следующую игру можно спрогнозировать: Акинфеев, Жирков – Игнашевич – Кутепов – Фернандес, Зобнин – Газинский (Кузяев), Черышев – Головин – Самедов, Дзюба (Смолов). Лишь бы все были здоровы. Черчесов вправе повторить слова «вождя народов» по поводу качества советской литературы: «Других писателей у меня для вас нет!». Программа минимум выполнена. Проход в четвертьфинал, по совести говоря, будет уже выполненной программой максимум. Ну, а там, на кураже… Всякое может быть. Вот только чудес ожидать не стоит. В них можно только верить и болеть за сборную России!
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movie
1529945288
Минус вот в чём: где Фернандес? с первых минут! Где Головин?! Вышли сразу на порожение, силы бережете? Какого ... Кудряшова в старте ставить?
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DOCTOR PENALTY
1529945641
За результат отвечает тренер. Смольников в старте, " потомучто тренер так решил"... Не надо искать крайних, Космос Саламыч.
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Army_Fan
1529946240
Ошибка была одна и единственная и это игроки заменившие Фернандеса, Головина и Жиркова, а то есть Кудряшов, Миранчук и Смольников, выход Смолова и Кузяевва так же не сыграл на благо игры, а тут бы как раз пригодился бы Чалов, парень маленький, юркий и быстрый
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romario605
1529946248
РОССИЯ!!! ЗАЧЕМ ГОВОРИТЬ, ПРОСТО НУЖНО ПОДДЕРЖАТЬ, ЧЕМПИОНАТ ДАРИТ ЧАСТО СКАЗКУ, ТАК ДАВАЙТЕ ПОВЕРИМ В ЭТУ СКАЗКУ!!!
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UmbroDon
1529946385
#Вчера минут 20-25 посвятили тому, кто где должен #стоять. Вот они и до стоялись:))Ваще бомба!!!
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zigbert
1529947148
Теперь все лучшие силы направить на 1\8 финала.
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АЛЕКС 58
1529947244
Единственная глупость,это твоя тупость!
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Полная Канистра
1529947588
на след. игру время увеличьте с 20 мин до 40 мин кто где должен стоять
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OfaZavr
1529995618
сам глупостей понаделал с составом и с тем во что и как играла команда.
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