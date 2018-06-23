Чемпион мира-1986 в составе Аргентины: «Кто такой к черту Месси, чтобы не бегать?!»

Чемпион мира 1986 года в составе сборной Аргентины Эктор Энрике с упреком высказался об игре нападающего национальной команды Лионеля Месси на ЧМ-2018. В двух стартовых матчах турнира лидер «альбиселесте» не совершил ни одного результативного действия.

«Первое, о чем говорят все, – следите за своим отношением к футболистам. А кто они такие? Кто такой к черту Месси, чтобы не бегать? Кто Марадона, чтобы не бегать? Отношение к делу, полная самоотдача, гордость, что ты надеваешь эту футболку – это превыше всего.

Марадона был нашим отражением, он не позволял нам опускать руки, он бегал больше всех остальных и больше всех раздражался. Он получал мяч, его били по ногам, он поднимался и бежал дальше. Мы смотрели на это и понимали, что мы должны держаться вместе.

Я не понимаю, что происходит сейчас. Игроки – это разбалованные дети. Буль я партнером Месси, я бы подошел к нему и сказал: «Давай начинай бегать, просыпайся!» – цитирует Энрике Ole.

После двух матчей с Исландией (1:1) и Хорватией (0:3) Аргентина имеет одно очко и занимает последнее место в группе.