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  • Чемпион мира-1986 в составе Аргентины: «Кто такой к черту Месси, чтобы не бегать?!»

Чемпион мира-1986 в составе Аргентины: «Кто такой к черту Месси, чтобы не бегать?!»

23 июня 2018, 16:08
19

Чемпион мира 1986 года в составе сборной Аргентины Эктор Энрике с упреком высказался об игре нападающего национальной команды Лионеля Месси на ЧМ-2018. В двух стартовых матчах турнира лидер «альбиселесте» не совершил ни одного результативного действия.

«Первое, о чем говорят все, – следите за своим отношением к футболистам. А кто они такие? Кто такой к черту Месси, чтобы не бегать? Кто Марадона, чтобы не бегать? Отношение к делу, полная самоотдача, гордость, что ты надеваешь эту футболку – это превыше всего.

Марадона был нашим отражением, он не позволял нам опускать руки, он бегал больше всех остальных и больше всех раздражался. Он получал мяч, его били по ногам, он поднимался и бежал дальше. Мы смотрели на это и понимали, что мы должны держаться вместе.

Я не понимаю, что происходит сейчас. Игроки – это разбалованные дети. Буль я партнером Месси, я бы подошел к нему и сказал: «Давай начинай бегать, просыпайся!» – цитирует Энрике Ole.

После двух матчей с Исландией (1:1) и Хорватией (0:3) Аргентина имеет одно очко и занимает последнее место в группе.

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Аргентина Месси Лионель
Комментарии (19)
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KOLBIS
1529759646
Прав мужик...Лео видимо правда богом себя считает...
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Army_Fan
1529760029
Это он явно про игру с Эквадором забыл, когда Лео, как раз в одиночку, сборную Аргентины на ЧМ вытащил, да и в 2014 году довел её в одиночку до финала, а как слилась сборная, то Месси сразу козел отпущения и сказав бы он это в лицо Диего, как сейчас об Месси, то Марадона сразу бы ему клюв в нужное русло повернул
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woyser
1529760647
Да заткните своё **..о! Если в сборной Аргентины нет больше игроков, нет тренера, нет вообще не идеи, не мышления. Вообще нет команды! и последние лет 12 только Месси делает результат, да он не выиграл ничего, кроме олимпиады. Но ***** сколько играла сборная Аргентина в Финалах различных турниров, благодаря именно Месси?! А какая-та пидо....ая особа выиграла ЛЕ! Плеать ЛЕ! Которую выигрывали Дания, Греция!)) Можно также уничтожать Батистуту, а почему нет он то-же был надеждой Аргентины! Оставте в покое Месси - он велик! И не его вина, что в Аргентине нет ничего, кроме бардака и ****..жа.
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BRO_football
1529761348
А чего вы ожидали от Аргентины? Вспомните как она проходила квалификацию. Могла тупо не попасть на ЧМ, если бы Месси не затащил последний матч.
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Александр52
1529762631
Лео и есть футбольный гений. Да на нём высокая моральная нагрузка. Сейчас только ленивый, а также Вася Уткин, не пиннули Месси. А ещё вчера все восхищались и стонали в экстазе от его голов. Мы же не знаем всей реальной подоплёки, что там происходит. Возможен молчаливый бойкот, всё может быть. Сама команда закрыта от информации, мусор не выносится и это хорошо. Только домыслы. Но чемпионат ещё не закончен, и последнее слово ещё не сказано. Всё ещё впереди и пока чемпионат не проигран. Всё может быть, это почти мадридский двор, может быть и заговор и саботаж и просто протест. Но давайте подождём, Аргентина ещё сможет нас всех удивить, а чемпионаты проходят, приходят новые соревнования. Не забывайте Лео в этом году уже заработал Золотую бутсу. Пусть он играет и радует нас.
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Krossmen73
1529763634
Не судите Энрике слишком строго.Чемпион 86 излишне эмоционален и есть от чего.Со сборной твориться невесть что.Нет ни результата,ни игры и это при никаком тренере...Такое кого хош может вывести из себя, особенно в футбольной Аргентине.Не надо вешать всех собак на Месси .Он не тот лидер каков был Марадонна.Лео более скромен и не так экспрессивен как Диего Армандо.Они разные!!!Сравнивать их просто некорректно!А на поле Месси пашет никак не меньше чем в своё время Марадонна.Я прекрасно помню игры с участием "короля" и если всё же сравнить их,то Месси больше игрок-ИГРОК чем игрок-ШОУМЕН Диего ..
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Полная Канистра
1529763829
да уж кумир уже на родине стал раздражать всех но честно тут не бегает к сожалению вся КОМАНДА
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BAIv
1529766123
если провалят игру с нигерией то всё, пока есть шанс исправить ситуевину
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_MATRIX_
1529766648
Полностью согласен.
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Marley Bob
1529769072
да.Месси сейчас-бледная тень себя самого в Барселоне.самое время проявлять максимальный сарказм и издевки в его адрес.но,может,примем во внимание тот факт,что без Лео Аргентина вообще не приехала бы на Чемпионат?..
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