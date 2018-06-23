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    Чемпион мира-1986 в составе Аргентины: «Кто такой к черту Месси, чтобы не бегать?!»

    Чемпион мира 1986 года в составе сборной Аргентины Эктор Энрике с упреком высказался об игре нападающего национальной команды Лионеля Месси на ЧМ-2018. В двух стартовых матчах турнира лидер «альбиселесте» не совершил ни одного результативного действия.

    «Первое, о чем говорят все, – следите за своим отношением к футболистам. А кто они такие? Кто такой к черту Месси, чтобы не бегать? Кто Марадона, чтобы не бегать? Отношение к делу, полная самоотдача, гордость, что ты надеваешь эту футболку – это превыше всего.

    Марадона был нашим отражением, он не позволял нам опускать руки, он бегал больше всех остальных и больше всех раздражался. Он получал мяч, его били по ногам, он поднимался и бежал дальше. Мы смотрели на это и понимали, что мы должны держаться вместе.

    Я не понимаю, что происходит сейчас. Игроки – это разбалованные дети. Буль я партнером Месси, я бы подошел к нему и сказал: «Давай начинай бегать, просыпайся!» – цитирует Энрике Ole.

    После двух матчей с Исландией (1:1) и Хорватией (0:3) Аргентина имеет одно очко и занимает последнее место в группе.

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.06.2018 16:08
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 24 июня 2018, 23:19

      Ты проснешься ль исполненный сил?

      0
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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 24 июня 2018, 10:13

      Я большой поклонник Месси и очень разочаровался в нём после этих двух игр. Если ты решаешь кого брать в команду , с кем тебе играть комфортно, то ты должен стараться сам все решить на поле, а не ходить пешком весь матч. Мяч катится от него в паре метров , а он стоит и сопровождает его взглядом, что не царское это дело бегать за мячом? даже после первого забитого хорватами мяча, когда уже становится ясно , что почва уходит из под ног, Месси продолжал ходить пешком. После вылета поздно будет лить слезы о том, что это детская мечта бла-бла-бла и т.д. и т.п. После ЧМ Месси нужно указать на дверь в интересах Аргентины. Иначе все остальные так и будут бегать по полю с потерянными глазами.

      0
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 23 июня 2018, 20:36

      просто когда у барсы прет и у сборной про месси и его влияние на состав ни кто не вспоминает мое мнение будь у тебя хоть 10 зм ты игрок а игрок не когда не должен быть выше тренера хотя сейчас таких авторитетных тренеров мало у САФа ни Бекхем ни Роналду не лезли куда им не стоит

      0
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      Рейтинг: +1466

      Marley Bob 23 июня 2018, 18:51

      да.Месси сейчас-бледная тень себя самого в Барселоне.самое время проявлять максимальный сарказм и издевки в его адрес.но,может,примем во внимание тот факт,что без Лео Аргентина вообще не приехала бы на Чемпионат?..

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      Рейтинг: +635

      _MATRIX_ 23 июня 2018, 18:10

      Полностью согласен.

      1
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 23 июня 2018, 18:02

      если провалят игру с нигерией то всё, пока есть шанс исправить ситуевину

      3
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 23 июня 2018, 17:23

      да уж кумир уже на родине стал раздражать всех но честно тут не бегает к сожалению вся КОМАНДА

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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 23 июня 2018, 17:20

      Не судите Энрике слишком строго.Чемпион 86 излишне эмоционален и есть от чего.Со сборной твориться невесть что.Нет ни результата,ни игры и это при никаком тренере...Такое кого хош может вывести из себя, особенно в футбольной Аргентине.Не надо вешать всех собак на Месси .Он не тот лидер каков был Марадонна.Лео более скромен и не так экспрессивен как Диего Армандо.Они разные!!!Сравнивать их просто некорректно!А на поле Месси пашет никак не меньше чем в своё время Марадонна.Я прекрасно помню игры с участием "короля" и если всё же сравнить их,то Месси больше игрок-ИГРОК чем игрок-ШОУМЕН Диего ..

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      Рейтинг: +1167

      Александр52 23 июня 2018, 17:03

      Лео и есть футбольный гений. Да на нём высокая моральная нагрузка. Сейчас только ленивый, а также Вася Уткин, не пиннули Месси. А ещё вчера все восхищались и стонали в экстазе от его голов. Мы же не знаем всей реальной подоплёки, что там происходит. Возможен молчаливый бойкот, всё может быть. Сама команда закрыта от информации, мусор не выносится и это хорошо. Только домыслы. Но чемпионат ещё не закончен, и последнее слово ещё не сказано. Всё ещё впереди и пока чемпионат не проигран. Всё может быть, это почти мадридский двор, может быть и заговор и саботаж и просто протест. Но давайте подождём, Аргентина ещё сможет нас всех удивить, а чемпионаты проходят, приходят новые соревнования. Не забывайте Лео в этом году уже заработал Золотую бутсу. Пусть он играет и радует нас.

      1
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      Рейтинг: +36

      DoGmA_TM > Александр52 23 июня 2018, 19:45

      Это чемпионат мира, а объявлять бойкоты, протесты и другую такую фигню когда представляешь страну - как минимум дол***бизм.

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      Рейтинг: +185

      Тибер 23 июня 2018, 17:02

      Чеснока сьешьте чтобы проснуться! )))

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