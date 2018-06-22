Болельщик сборной Аргентины ушел из дома после поражения от Хорватии на ЧМ-2018, оставив предсмертную записку

Болельщик сборной Аргентины Дино Алекс пропал без вести после разгромного поражения «альбиселесте» от Хорватии (0:3) во втором туре группового раунда чемпионата мира, сообщает Manorama Online.

30-летний мужчина ушел из дома, оставив предсмертную записку, что не может дальше жить с мыслью о неудачном выступлении национальной команды на ЧМ-2018.

Экстренным службам на данный момент не удалось обнаружить пропавшего болельщика.

После двух игр аргентинцы имеют в своем активе одно очко и все еще сохраняют шанс на выход в плей-офф.