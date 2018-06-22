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    Болельщик сборной Аргентины ушел из дома после поражения от Хорватии на ЧМ-2018, оставив предсмертную записку

    Болельщик сборной Аргентины Дино Алекс пропал без вести после разгромного поражения «альбиселесте» от Хорватии (0:3) во втором туре группового раунда чемпионата мира, сообщает Manorama Online.

    30-летний мужчина ушел из дома, оставив предсмертную записку, что не может дальше жить с мыслью о неудачном выступлении национальной команды на ЧМ-2018.

    Экстренным службам на данный момент не удалось обнаружить пропавшего болельщика.

    После двух игр аргентинцы имеют в своем активе одно очко и все еще сохраняют шанс на выход в плей-офф.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.06.2018 23:11
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 23 июня 2018, 05:10

      Источник: Бомбардир.ру

      0
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      Рейтинг: +342

      romvad 23 июня 2018, 01:00

      А я болею за Милан. Мне что делать тогда? )))

      0
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      Рейтинг: +915

      спанчес > romvad 23 июня 2018, 12:30

      а я так вообще за сборную россии

      1
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      Рейтинг: +342

      romvad > спанчес 23 июня 2018, 17:16

      Мы все за нее болеем. Судьба такая )

      0
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 22 июня 2018, 23:24

      Некоторые просто забывают, что футбол- это всего лишь игра....

      5
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      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ > zico2205 22 июня 2018, 23:54

      Мдаа явно поставил все хату и проиграл,,,, таких деб,,,, много!

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    • ...
      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА 22 июня 2018, 23:17

      мда уж

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