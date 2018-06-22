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    Широков – о наследии после ЧМ-2018: «Можем рассчитывать, что через 10 лет что-то вырастет»

    Бывший полузащитник сборной России Роман Широков рассчитывает, что благодаря проведению чемпионата мира-2018 в России, в стране через 10 лет станут появляться молодые таланты.

    «Футболистов надо развивать, вкладывая деньги в детско-юношеский спорт. Если бы знали, чего нам не хватает, давно бы побеждали.

    Школ хватает, качество преподавания футбола хромает. Чемпионат мира должен помочь в этом смысле – останется наследие. Можем рассчитывать, что через 10 лет что-то вырастет», – рассказал Широков в интервью «Казино Сочи».

    Чемпионат мира-2018 в России продлится до 15 июля.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.06.2018 22:15
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +300

      Zeff 23 июня 2018, 21:45

      Федя Смолов наследства похоже не оставит. Разве что неприличную надпись на заборе.

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 23 июня 2018, 11:41

      очень сомнительное утверждение, 10 лет назад тоже подобное говорили и еще 10 так же скажут)

      3
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      Рейтинг: +1592

      koli4ka 23 июня 2018, 10:32

      расчитала широкая,чтобы что-то путное выросло его сначала посадить нужно и уход,уход,уход нужен...А интервью в казино под пивко давать,ума большого не надо!

      1
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 23 июня 2018, 08:05

      Пока в детский футбол не придут на отличную зарплату бывшие мастера с вышки-нечего мечтать! Сейчас же смотрим,как погибают таланты под руководством слесарей,боксёров,учителей-физруков и т. д.Детей надо в обязаловку набирать на бесплатной основе ! Чтобы не возникало соблазнов у спортивных чинуш ,необходимо им всем перед трудоустройством дарить качественные фотоальбомы с шикарными видами лучших тюрем и пляжей Индигирки.)Не понравится,оскорбятся?Наверное-да....Чтобы никого не оскорблять,необходимо тогда честным юристам написать закон,отмеряющий мздоимцам и покрывающим их исполнителям закона, одинаковый срок заключения с конфискацией имущества.

      -1
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 23 июня 2018, 00:14

      Конечно через десять лет всё изменится - Амкар и Тосно не дадут соврать)))

      2
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      Рейтинг: +371

      ASG 22 июня 2018, 23:57

      единственный, кто может что-то вырастить дельное - Галицкий со своей школой фк краснодар, если опять же оттуда в европу футболистов отправлять будет, а не в сраное рфпл с лимитом

      1
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 22 июня 2018, 23:06

      мазоль на языке у тебя вырастет и гораздо раньше.))))

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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus > ухоженный крокодил 22 июня 2018, 23:20

      ...жаль что мозги у тебя не рабочие

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      Рейтинг: +5858

      AtticusFinch 22 июня 2018, 22:57

      Из кого вырастит или из чего? из седых муд.й Игнашевича - которые он по полям раструсил?))

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      Рейтинг: +213

      nik_59 22 июня 2018, 22:57

      А то не знал , чего не хватает! Чудо.

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      Рейтинг: +100733

      zigbert 22 июня 2018, 22:55

      Появляться начнут уже через 10 месяцев.

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