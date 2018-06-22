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  • Широков – о наследии после ЧМ-2018: «Можем рассчитывать, что через 10 лет что-то вырастет»

Широков – о наследии после ЧМ-2018: «Можем рассчитывать, что через 10 лет что-то вырастет»

22 июня 2018, 22:15
12

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков рассчитывает, что благодаря проведению чемпионата мира-2018 в России, в стране через 10 лет станут появляться молодые таланты.

«Футболистов надо развивать, вкладывая деньги в детско-юношеский спорт. Если бы знали, чего нам не хватает, давно бы побеждали.

Школ хватает, качество преподавания футбола хромает. Чемпионат мира должен помочь в этом смысле – останется наследие. Можем рассчитывать, что через 10 лет что-то вырастет», – рассказал Широков в интервью «Казино Сочи».

Чемпионат мира-2018 в России продлится до 15 июля.

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Россия Широков Роман
Комментарии (12)
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Мары
1529697278
Систему подготовки ни кто менять не собирается.Всех всё устраивает.Значит на фиг что то менять ? Так что через 10 лет скорее бурьян в поле вырастет, чем что то у нас в футболе.
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zigbert
1529697332
Появляться начнут уже через 10 месяцев.
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nik_59
1529697445
А то не знал , чего не хватает! Чудо.
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Боцман59rus
1529697986
мазоль на языке у тебя вырастет и гораздо раньше.))))
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ASG
1529701070
единственный, кто может что-то вырастить дельное - Галицкий со своей школой фк краснодар, если опять же оттуда в европу футболистов отправлять будет, а не в сраное рфпл с лимитом
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Владислав Vlad
1529702048
Конечно через десять лет всё изменится - Амкар и Тосно не дадут соврать)))
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yorgenbarenz
1529730329
Пока в детский футбол не придут на отличную зарплату бывшие мастера с вышки-нечего мечтать! Сейчас же смотрим,как погибают таланты под руководством слесарей,боксёров,учителей-физруков и т. д.Детей надо в обязаловку набирать на бесплатной основе ! Чтобы не возникало соблазнов у спортивных чинуш ,необходимо им всем перед трудоустройством дарить качественные фотоальбомы с шикарными видами лучших тюрем и пляжей Индигирки.)Не понравится,оскорбятся?Наверное-да....Чтобы никого не оскорблять,необходимо тогда честным юристам написать закон,отмеряющий мздоимцам и покрывающим их исполнителям закона, одинаковый срок заключения с конфискацией имущества.
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koli4ka
1529739135
расчитала широкая,чтобы что-то путное выросло его сначала посадить нужно и уход,уход,уход нужен...А интервью в казино под пивко давать,ума большого не надо!
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OfaZavr
1529743283
очень сомнительное утверждение, 10 лет назад тоже подобное говорили и еще 10 так же скажут)
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Zeff
1529779519
Федя Смолов наследства похоже не оставит. Разве что неприличную надпись на заборе.
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