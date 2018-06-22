Широков – о наследии после ЧМ-2018: «Можем рассчитывать, что через 10 лет что-то вырастет»

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков рассчитывает, что благодаря проведению чемпионата мира-2018 в России, в стране через 10 лет станут появляться молодые таланты.

«Футболистов надо развивать, вкладывая деньги в детско-юношеский спорт. Если бы знали, чего нам не хватает, давно бы побеждали.

Школ хватает, качество преподавания футбола хромает. Чемпионат мира должен помочь в этом смысле – останется наследие. Можем рассчитывать, что через 10 лет что-то вырастет», – рассказал Широков в интервью «Казино Сочи».

Чемпионат мира-2018 в России продлится до 15 июля.