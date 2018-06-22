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    Врач сборной: «Жирков будет готовиться к Уругваю. Дзагоев будет готов к плей-офф»

    Врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал о восстановлении защитника Юрия Жиркова и хавбека Алана Дзагоева.

    «Алан получил травму мышц бедра. Изначально было понятно, что он будет готов только к плей-офф.

    Во время выезда в Самару он останется в Новогорске. А после он должен вернуться в общую группу и готовиться к плей-офф.

    У Юры была травма сухожилия стопы. Он хорошо лечился. Все говорят, что Салах – герой. Поверьте, у Жиркова была травма не легче. Завтра он сможет тренироваться со всеми и готовиться к матчу со сборной Уругвая», – сказал Безуглов.

    Напомним, у Жиркова – ушиб голени, а Дзагоев восстанавливается от повреждения задней поверхности бедра. На сегодняшней тренировке футболисты занимались индивидуально.

    Встреча с уругвайцами состоится 25 июня.

    Источник: Р-Спорт

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    22.06.2018 14:13
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 22 июня 2018, 20:44

      Здоровья всем игрокам нашей сборной.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 22 июня 2018, 18:50

      хорошо что Жирков уже здоров и возможно сыграет с Уругваем, очень качественную игру провел против Египта.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1596

      Leon_ARS 22 июня 2018, 15:52

      Когда Жиркова меняли в матче с Египтом, видно было его полное изнурение, - мужик выложился по полной!

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