Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Компенсация Сампаоли в случае увольнения из Аргентины составит 20 миллионов

    Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли не планирует уходить из национальной команды на фоне двух неудачных матчей на чемпионате мира-2018, сообщает TyC Sports.

    Аргентинцы уступили Хорватии 0:3 и сыграли вничью с Исландией 1:1. Ранее сообщалось, что после неудачи в матче с хорватами футболисты попросили Сампаоли покинуть свой пост и не руководить командой в заключительном матче группового этапа с Нигерией. В этом случае руководство команды должен был взять на себя Хорхе Бурручага.

    Действующий контракт Сампаоли с Ассоциацией футбола Аргентины рассчитан на пять лет. В случае досрочного расторжения соглашения специалист получит компенсацию в размере 20 миллионов долларов.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.06.2018 11:33
    Рекомендуем
    Комментарии13
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 22 июня 2018, 17:59

      Спешить с отставкой он конечно не будет.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +174

      Amalyy912 22 июня 2018, 15:02

      только от этой 20ки придется 15 вернуть наликом тому чудаку,кто его подписал!)))Это ж Аргентина))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4848

      neveldomha 22 июня 2018, 14:17

      Отдайте его аргентинским фанам. Они его за даром на бело голубые полоски порвут.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -4

      dugniks63 22 июня 2018, 14:08

      Если делаете ставки -> stavki.webtalk.ru

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 22 июня 2018, 12:56

      Неплохо устроился жиртрест-сосиска. Вроде Капеллы у нас.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3831

      Кинстифа 22 июня 2018, 12:03

      зачем делать такие контракты??? сделали бы на год два... ну на 5 то зачем городить?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +380

      Гуус 22 июня 2018, 12:01

      Я готов тоже подписать контракт со сборной аргентины, обещаю привести сборную к победе на чм-2022, если не выполню то с вас не устойка будет в 1 млн евро...
      Если выполню призовые мне за это 30 млн евро!

      PS: только не рассчитывайте что в моей команде играл бы Лео Месси, я бы его не вызывал что микроклимат в команде соблюдать!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2909

      zatonn > Гуус 22 июня 2018, 12:08

      Не демпингуйте, не стоит))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2909

      zatonn 22 июня 2018, 11:57

      Я готов подписать контракт с Аргентинской федерацией. На неустойку согласен вдвое меньшую.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +621

      Кирпичный 22 июня 2018, 11:48

      Бодолага.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 22 июня 2018, 11:47

      Да и напрягаться не надо,по херу как команда сыграет,бабло все равно получит,а надо бы наоборот,что бы он двацаху должен был.У аргенов похоже нет чувства патриотизма ВООБЩЕ...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11