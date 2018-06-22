Компенсация Сампаоли в случае увольнения из Аргентины составит 20 миллионов

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли не планирует уходить из национальной команды на фоне двух неудачных матчей на чемпионате мира-2018, сообщает TyC Sports.

Аргентинцы уступили Хорватии 0:3 и сыграли вничью с Исландией 1:1. Ранее сообщалось, что после неудачи в матче с хорватами футболисты попросили Сампаоли покинуть свой пост и не руководить командой в заключительном матче группового этапа с Нигерией. В этом случае руководство команды должен был взять на себя Хорхе Бурручага.

Действующий контракт Сампаоли с Ассоциацией футбола Аргентины рассчитан на пять лет. В случае досрочного расторжения соглашения специалист получит компенсацию в размере 20 миллионов долларов.