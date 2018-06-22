Болельщик, схвативший журналистку за грудь во время эфира, извинился за свое поведение

Болельщик, который схватил за грудь в прямом эфире журналистку Deutsche Welle Жюльет Гонсалес, пришел в студию компании, чтобы извиниться за свое поведение.

«Я хочу принести свои самые глубокие извинения. Я действовал безрассудно и не думал, что поставлю вас в такое затруднительное положение и вызову шок.

Я всего лишь поспорил с другом, что смогу поцеловать репортера в щеку во время эфира. Я увидел одного корреспондента, которым и оказалась Жюльет. Я дождался начала вещания, подбежал, поцеловал ее и быстро покинул кадр. Я думал, что положил свои руки на плечи. Очевидно, что я немного промахнулся и схватил за грудь левой рукой. Я не думал, что это правда, однако посмотрев видео, я понял, что со стороны выглядел весьма двусмысленно», – рассказал Руслан.

«Я ценю, что вы связались со мной, чтобы извиниться за свое поведение. То, что случилось, было совершенно недопустимо и оскорбительно. Однако сейчас вы поступили правильно, и я принимаю ваши извинения», – ответила Жюльет.

Ранее сообщалось, что болельщика могут обвинить в сексуальных домогательствах.

text Публикация от text (@juliethgonzaleztheran) 15 Июн 2018 в 8:20 PDT