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  • Болельщик, схвативший журналистку за грудь во время эфира, извинился за свое поведение

Болельщик, схвативший журналистку за грудь во время эфира, извинился за свое поведение

22 июня 2018, 10:13
12

Болельщик, который схватил за грудь в прямом эфире журналистку Deutsche Welle Жюльет Гонсалес, пришел в студию компании, чтобы извиниться за свое поведение.

«Я хочу принести свои самые глубокие извинения. Я действовал безрассудно и не думал, что поставлю вас в такое затруднительное положение и вызову шок.

Я всего лишь поспорил с другом, что смогу поцеловать репортера в щеку во время эфира. Я увидел одного корреспондента, которым и оказалась Жюльет. Я дождался начала вещания, подбежал, поцеловал ее и быстро покинул кадр. Я думал, что положил свои руки на плечи. Очевидно, что я немного промахнулся и схватил за грудь левой рукой. Я не думал, что это правда, однако посмотрев видео, я понял, что со стороны выглядел весьма двусмысленно», – рассказал Руслан.

«Я ценю, что вы связались со мной, чтобы извиниться за свое поведение. То, что случилось, было совершенно недопустимо и оскорбительно. Однако сейчас вы поступили правильно, и я принимаю ваши извинения», – ответила Жюльет.

Ранее сообщалось, что болельщика могут обвинить в сексуальных домогательствах.

text

Публикация от text (@juliethgonzaleztheran)

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Чемпионат мира
Комментарии (12)
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krg-kz
1529653049
Обесчестил, женись...
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KOLBIS
1529656192
Пусть радуется что не взасос...
Ответить
Вомбат
1529656554
Лучше бы ты, Руслан, не придумывал байки про спор, а честно сказал, что чмокнул ты эту страшилку из жалости, чтобы бедняжка хоть на минуту почувстовала себя если не красивой, то хотя бы сексуальной. Все равно тебе и нам терять уже нечего, все СМИ свободного мира уже клеймят Россию за сексуальную распущенность. Немцы вообще собирают подписи какие-то, в Германии это самая популярная тема сегодня.
Ответить
Мары
1529662077
Молодец. Поступил как мужчина.
Ответить
яцык
1529663609
хорошо хоть не ниже пупика
Ответить
тщмек 19
1529663800
Я думал, что положил свои руки на плечи. - хорошо, что с жопой не перепутал
Ответить
афоня72
1529664495
Молоток!! А выглядит все довольно пристойно!
Ответить
bolela_16
1529665803
идиотизм
Ответить
zigbert
1529672679
Теперь прославился.
Ответить
ZENIT84,
1529679028
ну и что за муть?хде перевод хотя бы?
Ответить
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