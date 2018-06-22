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    Болельщик, схвативший журналистку за грудь во время эфира, извинился за свое поведение

    Болельщик, который схватил за грудь в прямом эфире журналистку Deutsche Welle Жюльет Гонсалес, пришел в студию компании, чтобы извиниться за свое поведение.

    «Я хочу принести свои самые глубокие извинения. Я действовал безрассудно и не думал, что поставлю вас в такое затруднительное положение и вызову шок.

    Я всего лишь поспорил с другом, что смогу поцеловать репортера в щеку во время эфира. Я увидел одного корреспондента, которым и оказалась Жюльет. Я дождался начала вещания, подбежал, поцеловал ее и быстро покинул кадр. Я думал, что положил свои руки на плечи. Очевидно, что я немного промахнулся и схватил за грудь левой рукой. Я не думал, что это правда, однако посмотрев видео, я понял, что со стороны выглядел весьма двусмысленно», – рассказал Руслан.

    «Я ценю, что вы связались со мной, чтобы извиниться за свое поведение. То, что случилось, было совершенно недопустимо и оскорбительно. Однако сейчас вы поступили правильно, и я принимаю ваши извинения», – ответила Жюльет.

    Ранее сообщалось, что болельщика могут обвинить в сексуальных домогательствах.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Twitter

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    22.06.2018 10:13
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    Комментарии12
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    • ...
      Рейтинг: +984

      ZENIT84, 22 июня 2018, 17:50

      ну и что за муть?хде перевод хотя бы?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 22 июня 2018, 16:04

      Теперь прославился.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +891

      bolela_16 22 июня 2018, 14:10

      идиотизм

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 22 июня 2018, 13:48

      Молоток!! А выглядит все довольно пристойно!

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +222

      Леший88 > афоня72 22 июня 2018, 14:23

      То есть, если на месте репортера будет твоя мамасестраженадевушка, ты ему скажешь: "молоток!!"? ведь всё же "довольно пристойно"...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +595

      тщмек 19 22 июня 2018, 13:36

      Я думал, что положил свои руки на плечи. - хорошо, что с жопой не перепутал

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +115

      яцык 22 июня 2018, 13:33

      хорошо хоть не ниже пупика

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 22 июня 2018, 13:07

      Молодец.
      Поступил как мужчина.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12333

      Вомбат 22 июня 2018, 11:35

      Лучше бы ты, Руслан, не придумывал байки про спор, а честно сказал, что чмокнул ты эту страшилку из жалости, чтобы бедняжка хоть на минуту почувстовала себя если не красивой, то хотя бы сексуальной. Все равно тебе и нам терять уже нечего, все СМИ свободного мира уже клеймят Россию за сексуальную распущенность. Немцы вообще собирают подписи какие-то, в Германии это самая популярная тема сегодня.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 22 июня 2018, 11:29

      Пусть радуется что не взасос...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +740

      krg-kz 22 июня 2018, 10:37

      Обесчестил, женись...

      1
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