Комментатор FIFATV назвал Черышева Черчесовым

Накануне состоялся матч второго тура группового этапа чемпионата мира-2018, в котором встречались сборные России и Египта. Игра завершилась со счетом 3:1.

Второй гол российской команды забил полузащитник «Вильярреала» Денис Черышев. Комментатор канала FIFATV Джон Хелм перепутал футболиста с главным тренером команды, назвав его Черчесовым по ходу прямой трансляции матча.

Напомним, хозяева ЧМ-2018 после победы над египтянами досрочно вышли в плей-офф турнира.

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