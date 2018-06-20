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    Комментатор FIFATV назвал Черышева Черчесовым

    Накануне состоялся матч второго тура группового этапа чемпионата мира-2018, в котором встречались сборные России и Египта. Игра завершилась со счетом 3:1.

    Второй гол российской команды забил полузащитник «Вильярреала» Денис Черышев. Комментатор канала FIFATV Джон Хелм перепутал футболиста с главным тренером команды, назвав его Черчесовым по ходу прямой трансляции матча.

    Напомним, хозяева ЧМ-2018 после победы над египтянами досрочно вышли в плей-офф турнира.

    Видео доступно по ссылке.

    Источник: YouTube

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    20.06.2018 11:38
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    Комментарии7
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    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 20 июня 2018, 20:15

      Главное вовремя заметить эту ошибку.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 июня 2018, 18:49

      у всех бывают ошибки, ничего особенного не произошло, наши тоже путают порою даже своих)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3843

      BP 20 июня 2018, 13:21

      Орлов даже сборную России называл сборной зенита.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 20 июня 2018, 12:48

      Смотрел ВК обзор с FIFA TV) Забавно получилось))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 20 июня 2018, 12:47

      Ну, а наши комментаторы не путают фамилии?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26

      zlatan24 20 июня 2018, 12:34

      Мужик чуток в фифу переиграл перед матчем

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 20 июня 2018, 11:59

      А Салаха назвал Рудом Гуллитом...Тонкий британский юмор...

      1
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