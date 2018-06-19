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  • Кокорин: «Верю, что Семак наведет порядок в «Зените» и разберется во всем»

Кокорин: «Верю, что Семак наведет порядок в «Зените» и разберется во всем»

19 июня 2018, 01:42
17

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин рассказал о своем состоянии. Игрок восстанавливается от травмы крестообразных связок.

«Когда я понял, что предстоит долгое лечение, то сначала думал, что побуду с семьей, отдохну. Но все оказалось иначе — практически сразу мы начали проводить по две тренировки в день. Поначалу считал их, но после 90-й перестал. Восстанавливаться намного тяжелее, чем тренироваться. Никому этого не пожелаю. Так что эти месяцы... Два получились ужасными, тяжелыми.

А вот третий, если говорить о состоянии здоровья, сложился хорошо. Но первые два — просто ужас. Хорошо, что рядом находилась семья. Со мной два месяца была мама, готовила супы. Там же отметил день рождения, приезжали друзья. Так что скучно не было.

Нам нужно реабилитироваться за прошлый сезон. Пятое место для «Зенита»... Его можно было занять и с моей травмированной ногой. Верю, что Семак наведет порядок, разберется во всем, а мы будем помогать ему на поле», – сказал Кокорин.

Игроки «Зенита» провели первую тренировку под руководством Семака. Кокорин и Маммана занимались индивидуально

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Кокорин Александр Семак Сергей
Комментарии (17)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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FCZenit is Ivanovo
1529364938
Выздоравливай, Семак наладит все и все будет хорошо
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Semargl18
1529371589
Ща бы игрок зенита сказал а хрен с ним не верю я в главного тренера он никто и звать никак... и тут бац бац бац бац... а ты и за сборную не играешь и доказать не можешь нихрена...
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ateist90
1529379798
До травмы Кокора был в отличной форме и обязан был играть на ЧМ! Здоровья Саша! А че и как будет при Семаке покажет только сезон!
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Путник 13
1529380633
Тебе здоровья ..Семаку терпения..
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Рубик Докоян
1529384021
Уверенность в тренера и в свои силы это хорошо. Но мы не знаем каковы полномочия Семака в решении кадрового вопроса, трансферной политики и т.д. Будет его мнение определяющим и решающим. Или он как и все мы будем узнавать о принятых решениях митрофанушек постфактум. Сане здоровья и успешного реабилитационного периода, Семак привлёк в клуб профи в этом деле.
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Урия Гип
1529402439
А в Деда Мороза веришь?
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Zenmaster
1529408435
Хуже чем было -- точно не будет !!!
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Чикомас
1529415566
Болею за ЦСКА, но к Семаку отношусь с огромным уважением...как и очень многие. Сергей Богданович....явление в нашем футболе. И как игрок, и как человек..
Ответить
smersh45
1529430879
твои слова да богу в уши
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zigbert
1529478834
Это хорошо когда в тебя кто то верит.
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