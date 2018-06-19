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    Кокорин: «Верю, что Семак наведет порядок в «Зените» и разберется во всем»

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин рассказал о своем состоянии. Игрок восстанавливается от травмы крестообразных связок.

    «Когда я понял, что предстоит долгое лечение, то сначала думал, что побуду с семьей, отдохну. Но все оказалось иначе — практически сразу мы начали проводить по две тренировки в день. Поначалу считал их, но после 90-й перестал. Восстанавливаться намного тяжелее, чем тренироваться. Никому этого не пожелаю. Так что эти месяцы... Два получились ужасными, тяжелыми.

    А вот третий, если говорить о состоянии здоровья, сложился хорошо. Но первые два — просто ужас. Хорошо, что рядом находилась семья. Со мной два месяца была мама, готовила супы. Там же отметил день рождения, приезжали друзья. Так что скучно не было.

    Нам нужно реабилитироваться за прошлый сезон. Пятое место для «Зенита»... Его можно было занять и с моей травмированной ногой. Верю, что Семак наведет порядок, разберется во всем, а мы будем помогать ему на поле», – сказал Кокорин.

    Игроки «Зенита» провели первую тренировку под руководством Семака. Кокорин и Маммана занимались индивидуально

    Источник: ФК «Зенит»

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    19.06.2018 01:42
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 20 июня 2018, 10:13

      Это хорошо когда в тебя кто то верит.

      2
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      Рейтинг: +616

      smersh45 19 июня 2018, 20:54

      твои слова да богу в уши

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 19 июня 2018, 19:01

      давай, выздоравливай!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 19 июня 2018, 16:39

      Болею за ЦСКА, но к Семаку отношусь с огромным уважением...как и очень многие. Сергей Богданович....явление в нашем футболе. И как игрок, и как человек..

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +6944

      mamba9090909 19 июня 2018, 15:50

      Поживём, увидим.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 19 июня 2018, 14:47

      не верю

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 19 июня 2018, 14:40

      Хуже чем было -- точно не будет !!!

      3
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      Рейтинг: +1479

      Урия Гип 19 июня 2018, 13:00

      А в Деда Мороза веришь?

      0
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      Рейтинг: +834

      val-berezko 19 июня 2018, 10:36

      Вера в Семака большая. Но дадут ли в полной мере развернуться.Фурса(всех порвем)парень не простой. И если у Семака есть поддержка в верхах,то можно надеятся. Интриги внутри клуба при такой расстановке неизбежны. Надо было убирать Фурсу.

      0
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 19 июня 2018, 09:48

      я не верю,Семака просто поставили на должность тренера,а решать будут другие люди до зимы.

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