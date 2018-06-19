Кокорин: «Верю, что Семак наведет порядок в «Зените» и разберется во всем»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин рассказал о своем состоянии. Игрок восстанавливается от травмы крестообразных связок.

«Когда я понял, что предстоит долгое лечение, то сначала думал, что побуду с семьей, отдохну. Но все оказалось иначе — практически сразу мы начали проводить по две тренировки в день. Поначалу считал их, но после 90-й перестал. Восстанавливаться намного тяжелее, чем тренироваться. Никому этого не пожелаю. Так что эти месяцы... Два получились ужасными, тяжелыми.

А вот третий, если говорить о состоянии здоровья, сложился хорошо. Но первые два — просто ужас. Хорошо, что рядом находилась семья. Со мной два месяца была мама, готовила супы. Там же отметил день рождения, приезжали друзья. Так что скучно не было.

Нам нужно реабилитироваться за прошлый сезон. Пятое место для «Зенита»... Его можно было занять и с моей травмированной ногой. Верю, что Семак наведет порядок, разберется во всем, а мы будем помогать ему на поле», – сказал Кокорин.

Игроки «Зенита» провели первую тренировку под руководством Семака. Кокорин и Маммана занимались индивидуально