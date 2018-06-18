Песков: «Завтра Путин будет в Минске. Вряд ли у него получится посмотреть игру Россия – Египет»

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что глава государства не сможет посетить матч второго тура группового этапа чемпионата мира-2018 Россия – Египет. По его словам, президент, скорее всего, даже не сможет понаблюдать за игрой в прямом эфире по телевидению, поскольку будет занят делами в Минске.

«Завтра он будет в Минске. Скорее всего, у него вряд ли получится посмотреть в прямом эфире. Я уж не знаю, как у него будет время посмотреть.

Наверно, какие-то основные моменты в новостном формате он, конечно же, посмотрит. И, наверняка, он будет интересоваться ходом матча. Но, еще раз повторяю: завтра очень напряженная работа в Минске», – цитирует Пескова радиостанция «Говорит Москва».

Матч Россия – Египет состоится завтра, 19 июня, в Санкт-Петербурге и начнется в 21:00 по московскому времени.