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  • Песков: «Завтра Путин будет в Минске. Вряд ли у него получится посмотреть игру Россия – Египет»

Песков: «Завтра Путин будет в Минске. Вряд ли у него получится посмотреть игру Россия – Египет»

18 июня 2018, 13:22
13

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что глава государства не сможет посетить матч второго тура группового этапа чемпионата мира-2018 РоссияЕгипет. По его словам, президент, скорее всего, даже не сможет понаблюдать за игрой в прямом эфире по телевидению, поскольку будет занят делами в Минске.

«Завтра он будет в Минске. Скорее всего, у него вряд ли получится посмотреть в прямом эфире. Я уж не знаю, как у него будет время посмотреть.

Наверно, какие-то основные моменты в новостном формате он, конечно же, посмотрит. И, наверняка, он будет интересоваться ходом матча. Но, еще раз повторяю: завтра очень напряженная работа в Минске», – цитирует Пескова радиостанция «Говорит Москва».

Матч Россия – Египет состоится завтра, 19 июня, в Санкт-Петербурге и начнется в 21:00 по московскому времени.

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Россия Египет Путин Владимир
Комментарии (13)
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Кирпичный
1529317991
будут с батькой жука травить.
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a-rakhmatov
1529318963
Очень жаль!......в присутствии Путина наша сборная играет отлично ))
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VVM1964
1529319493
Ну без Путина нам Египет не одолеть . )))
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Bla-Bla
1529320794
Пусть посмотрят в Минске по телевизору Витязь! А на трибуну Рамзана для мотивации))
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Тибер
1529333449
Ну телевизор никто не отменял ))
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Супервайзер
1529333832
Гудит, как улий родной завод. А нам -то х... ли, ...сь он в рот.)))
Ответить
Одинокий волк Маквейд
1529337358
Бросил в трудную минуту.
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prezent2017
1529338317
А батька чо, футбол не смотрит, тоже будет мучиться?
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IVANRUS777
1529342694
Так этому "народному избранцу" ЧМ нужен был, чтобы народ только пенсий лишить. Прямо в первый день мундиаля закон и пропихнули, митинги во время ЧМ запрещены, иди попробуй скажи своё слово "нет беспределу власти" в нашей "демократической" стране. С.у.к.и.
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