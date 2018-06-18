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    Песков: «Завтра Путин будет в Минске. Вряд ли у него получится посмотреть игру Россия – Египет»

    Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что глава государства не сможет посетить матч второго тура группового этапа чемпионата мира-2018 РоссияЕгипет. По его словам, президент, скорее всего, даже не сможет понаблюдать за игрой в прямом эфире по телевидению, поскольку будет занят делами в Минске.

    «Завтра он будет в Минске. Скорее всего, у него вряд ли получится посмотреть в прямом эфире. Я уж не знаю, как у него будет время посмотреть.

    Наверно, какие-то основные моменты в новостном формате он, конечно же, посмотрит. И, наверняка, он будет интересоваться ходом матча. Но, еще раз повторяю: завтра очень напряженная работа в Минске», – цитирует Пескова радиостанция «Говорит Москва».

    Матч Россия – Египет состоится завтра, 19 июня, в Санкт-Петербурге и начнется в 21:00 по московскому времени.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.06.2018 13:22
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1591

      IVANRUS777 18 июня 2018, 20:24

      Так этому "народному избранцу" ЧМ нужен был, чтобы народ только пенсий лишить. Прямо в первый день мундиаля закон и пропихнули, митинги во время ЧМ запрещены, иди попробуй скажи своё слово "нет беспределу власти" в нашей "демократической" стране. С.у.к.и.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 18 июня 2018, 19:11

      А батька чо, футбол не смотрит, тоже будет мучиться?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 18 июня 2018, 18:55

      Бросил в трудную минуту.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +12323

      Супервайзер 18 июня 2018, 17:57

      Гудит, как улий родной завод.
      А нам -то х... ли, ...сь он в рот.)))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +185

      Тибер 18 июня 2018, 17:50

      Ну телевизор никто не отменял ))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33

      Bla-Bla 18 июня 2018, 14:19

      Пусть посмотрят в Минске по телевизору Витязь! А на трибуну Рамзана для мотивации))

      4
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 18 июня 2018, 13:49

      Очень жаль!......в присутствии Путина наша сборная играет отлично ))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +621

      Кирпичный 18 июня 2018, 13:33

      будут с батькой жука травить.

      1
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