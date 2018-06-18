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    Болельщики сборной Швеции приехали на ЧМ-2018 в футболках с надписью «Пиво, пожалуйста» на русском языке

    Несколько десятков болельщиков сборной Швеции прибыли в Нижний Новгород на матч их команды с Южной Кореей в специальных футболках. На них нанесена надпись на русском языке: «Пиво, пожалуйста».

    Как рассказал один из фанатов по имени Кристиан, они были изготовлены его двоюродным братом, чтобы российские официанты понимали, что от них требуют.

    Кроме того, Кристиан заявил, что в Швеции экс-полузащитника ЦСКА Понтуса Вернблума называют «fucking tank» («чертов танк»).

    Матч Швеция – Южная Корея состоится сегодня, 18 июня, и начнется в 15:00 по московскому времени.

    Источник: Sport24

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    18.06.2018 12:49
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +463

      Vratarь 18 июня 2018, 21:32

      А на спине надо: "Пожалуйста, больше не наливайте"

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 18 июня 2018, 20:56

      Пусть попробуют нашего пивка.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 18 июня 2018, 18:11

      Пиво пару лет пью в стекле. У Нас пиво охун..ое, либо Абаканское либо Междуреченское!! (непастеризованное).

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +508

      triton004 18 июня 2018, 13:56

      Надо было ещё дописать, " и бабу заверните в газетку"

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 18 июня 2018, 13:29

      Бомбардир продолжает расширять рамки цензуры!
      "Херня" давно разрешена, теперь ещё и "fucking" можно использовать)

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +70

      Леха 898 18 июня 2018, 13:16

      КРАСАВЧИК)))НАШ ЧЕЛОВЕК.

      0
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      Рейтинг: +338

      Sergej-74 18 июня 2018, 13:14

      нормально придумали

      1
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