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  • Болельщики сборной Швеции приехали на ЧМ-2018 в футболках с надписью «Пиво, пожалуйста» на русском языке

Болельщики сборной Швеции приехали на ЧМ-2018 в футболках с надписью «Пиво, пожалуйста» на русском языке

18 июня 2018, 12:49
9

Несколько десятков болельщиков сборной Швеции прибыли в Нижний Новгород на матч их команды с Южной Кореей в специальных футболках. На них нанесена надпись на русском языке: «Пиво, пожалуйста».

Как рассказал один из фанатов по имени Кристиан, они были изготовлены его двоюродным братом, чтобы российские официанты понимали, что от них требуют.

Кроме того, Кристиан заявил, что в Швеции экс-полузащитника ЦСКА Понтуса Вернблума называют «fucking tank» («чертов танк»).

Матч Швеция – Южная Корея состоится сегодня, 18 июня, и начнется в 15:00 по московскому времени.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Sport24
Чемпионат мира Швеция
Комментарии (9)
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Sergej-74
1529316858
нормально придумали
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Леха 898
1529316960
КРАСАВЧИК)))НАШ ЧЕЛОВЕК.
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Обер-КанцлерЪ
1529317758
Бомбардир продолжает расширять рамки цензуры! "Херня" давно разрешена, теперь ещё и "fucking" можно использовать)
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triton004
1529319381
Надо было ещё дописать, " и бабу заверните в газетку"
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афоня72
1529334705
Пиво пару лет пью в стекле. У Нас пиво охун..ое, либо Абаканское либо Междуреченское!! (непастеризованное).
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zigbert
1529344607
Пусть попробуют нашего пивка.
Ответить
Vratarь
1529346730
А на спине надо: "Пожалуйста, больше не наливайте"
Ответить
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