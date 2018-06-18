Болельщики сборной Швеции приехали на ЧМ-2018 в футболках с надписью «Пиво, пожалуйста» на русском языке

Несколько десятков болельщиков сборной Швеции прибыли в Нижний Новгород на матч их команды с Южной Кореей в специальных футболках. На них нанесена надпись на русском языке: «Пиво, пожалуйста».
Как рассказал один из фанатов по имени Кристиан, они были изготовлены его двоюродным братом, чтобы российские официанты понимали, что от них требуют.
Кроме того, Кристиан заявил, что в Швеции экс-полузащитника ЦСКА Понтуса Вернблума называют «fucking tank» («чертов танк»).
Матч Швеция – Южная Корея состоится сегодня, 18 июня, и начнется в 15:00 по московскому времени.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: Sport24