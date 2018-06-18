Цубер: «Рад, что удалось забить гол, вернувшись в Россию»

Полузащитник сборной Швейцарии Стивен Цубер подвел итоги группового матча ЧМ-2018 против команды Бразилии (1:1). Бывший игрок ЦСКА забил гол в этой встрече.

«Чувствую себя здесь отлично. Рад, что удалось отличиться здесь, вернувшись в Россию.

Герой матча? Нет, я не герой. Да, я забил, но вся команда играла хорошо.

Что касается возможной встречи со сборной России в плеф-офф, то мы двигаемся от игры к игре, поэтому о России будем думать потом», – сказал Цубер.

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