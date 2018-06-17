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ЧМ-2018. Действующий чемпион мира Германия проиграла Мексике

17 июня 2018, 19:50
58

Сборная Мексики обыграла Германию в матче 1-го тура чемпионата мира со счетом 1:0. Единственный гол забил полузащитник Ирвинг Лосано на 35-й минуте.

Германия – действующий чемпион мира.

ЧМ-2018. Групповой этап. Группа F. 1-й тур

Германия – Мексика – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Лосано, 35.

Германия: Нойер, Платтенхардт (Гомес, 80), Хуммельс, Боатенг, Киммих, Хедира (Ройс, 60), Дракслер, Кроос, Озил, Мюллер, Вернер (Брандт, 86).

Мексика: Очоа, Айяла, Сальседо, Морено, Эррера, Лайун, Гуардадо (Маркес, 74), Гальярдо, Вела (Альварес, 58), Чичарито, Лосано (Хименес, 66).

Предупреждения: Мюллер, 83; Хуммельс, 84 – Морено, 40; Эррера – 90.

Календарь ЧМ-2018

Турнирная таблица ЧМ-2018

Германия сыграла ужасно. Есть первая сенсация ЧМ

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Мексика Германия
Комментарии (58)
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Shogun
1529254447
Не взял Сане вот и пусть тогда сборную тащят инвалид Ройс и тормозной Озил, а Мексика красавцы с победой
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Полная Канистра
1529254712
немцы ещё в товарняке Австрии продули уже тогда заметил что немецкая машина не та что раньше стареет ЛЁВ стареет
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Yev
1529254825
Молодцы! Надеюсь немцам в России снова не повезёт. РОССИЯ - вперёд!
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vodomut
1529254845
завтра ещё наглосаксов Тунис натянет и всё,будут визжать что Россия их новичком опоила
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Ден71
1529254956
Мексиканцы отлично отыграли, великолепно нейтрализовали немецкую машину, а главное забили в первом тайме. Ставил на ничью. но черт со ставкой, давно надо было наказать уже этих самоуверенных ребят.
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krg-kz
1529255699
Можно бесконечно смотреть на три вещи; огонь, воду и как Немцы проигрывают!
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slavа0508
1529256684
УЖЕ СЕЙЧАС,ВИДНО ЧТО ЧМ УДАЛСЯ!!!!!
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cska-62
1529256700
День Текилы, или история о том, как обыграли чемпионов мира! Германия – Мексика 0:1 То, что сборную Мексики тренирует уже три года очень хороший колумбийский специалист Хуан Карлос Осорио, было известно. Как и то, что, сохраняя стиль игры мексиканской сборной, он внес в неё больше организованности, порядка и сбалансированности игры во всех линиях. Но то, что первый тайм мексиканцы сыграют с немцами на равных, предположить было сложно. Быстрые и изобретательные атаки мексиканцев не создавали впечатление, что немцы играют первым номером. Ключевым моментом первого тайма можно считать не гол мексиканца Лосано, а эпизод, который случился чуть раньше – на 21 минуте матча. 22-летнее молодое дарование немцев Вернер откровенно пожадничало, не отдав передачу на Дракслера, после которой был бы неминуемый гол. Шанс был упущен, а их у немцев за весь матч было не так уж и много. Аналогичного просто больше не было, если не считать дальнего удара Кросса, когда вратарь мексиканцев Очоа перевёл мяч в перекладину ворот. Не мне учить такого опытного немецкого тренера, как Йоахим Лёв, кого брать в состав сборной, кого нет, кого выпускать на поле, а кого оставлять на скамейке запасных, но отмечу, что если из молодых игроков Киммих (23 года) стал одним из лучших атакующих правых защитников мира, если вообще не лучшим, а Дракслер (24 года) на левом фланге атаки немцев выглядит впечатляюще, то Вернер часто не держит линию и оказывается в положении вне игры. И без свободного пространства играть ему очень сложно. Не говоря уже о том, что окажись на месте Вернера на 21 минуте матча Клозе, Подольски или находящиеся в тот момент на скамейке запасных Марио Гомес или Марко Ройс, то передача на Дракслера последовала бы непременно! После этого момента немцы сникли, что позволило мексиканцам по игре не проиграть им первый тайм. Второй тайм проходил внешне при полном господстве немцев, однако редкие контратаки мексиканцев были более опасны. Под сомнением остаётся вопрос о том, был ли всё-таки фол Хуммельса на Чичарито на 70 минуте матча при игре один в одного, или просто судья пожалел чемпионов мира, не назначив пенальти?! Проще говоря, у немцев ничего ещё в этом турнире не потеряно. Но молодое дарование Тимо Вернер заслуживает того, чтобы после матча команда ему устроила «тёмную». Так, чисто по-русски! В России же играют! Ну, а Йоахиму Лёву стоит задуматься, стоит ли его выпускать в стартовом составе дальше, оставляя на скамейке запасных таких опытных нападающих, как Марио Гомес или Марко Ройс, хотя последний больше фланговый игрок, а не центрфорвард.
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zigbert
1529257885
Поразила самоотверженная игра мексиканцев. Вот так надо играть и успех придет.
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SPACE TRUCKIN
1529261608
мексиканцы выиграли за счёт запредельной самоотдачи...
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