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    ЧМ-2018. Действующий чемпион мира Германия проиграла Мексике

    Сборная Мексики обыграла Германию в матче 1-го тура чемпионата мира со счетом 1:0. Единственный гол забил полузащитник Ирвинг Лосано на 35-й минуте.

    Германия – действующий чемпион мира.

    ЧМ-2018. Групповой этап. Группа F. 1-й тур

    Германия – Мексика – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Лосано, 35.

    Германия: Нойер, Платтенхардт (Гомес, 80), Хуммельс, Боатенг, Киммих, Хедира (Ройс, 60), Дракслер, Кроос, Озил, Мюллер, Вернер (Брандт, 86).

    Мексика: Очоа, Айяла, Сальседо, Морено, Эррера, Лайун, Гуардадо (Маркес, 74), Гальярдо, Вела (Альварес, 58), Чичарито, Лосано (Хименес, 66).

    Предупреждения: Мюллер, 83; Хуммельс, 84 – Морено, 40; Эррера – 90.

    Календарь ЧМ-2018

    Турнирная таблица ЧМ-2018

    Германия сыграла ужасно. Есть первая сенсация ЧМ

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.06.2018 19:50
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    Комментарии56
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      Рейтинг: +118

      clozzi 18 июня 2018, 13:24

      Мексиканцы отметят теперь с немецкими девушками и выиграют их 3:0)))

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 18 июня 2018, 10:33

      ну вот и первая сенсация произошла на турнире. Мексиканцы играли просто великолепно и заслужено победили! ни сколько не тушевались перед действующим чемпионом, очень удивили своей агрессивностью в атаке и слаженностью в обороне!

      2
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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 18 июня 2018, 10:07

      Немцы еще легко отделались. По хорошему счет должен был быть 3-0 или даже 4-0 будь мексиканцы порасторопнее в атаке.

      0
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      Рейтинг: +1450

      Sedoi_Goblin 17 июня 2018, 22:07

      Вернули должок за 1998 год...

      2
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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb > Sedoi_Goblin 17 июня 2018, 23:52

      и за кубок конфедерации

      2
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 17 июня 2018, 21:53

      Предсказывал, что немцам на этом чм ничего не светит, считаю состав одним из слабейших по сравнению с предыдущими.

      2
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      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN 17 июня 2018, 21:53

      мексиканцы выиграли за счёт запредельной самоотдачи...

      6
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 17 июня 2018, 21:50

      Поздравляю мексов!

      2
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      Рейтинг: +276

      Black77718 17 июня 2018, 21:43

      Франция провалилась и не вышла из группы на ЧМ 2002 после того как стала чемпионов в 1998,Италия в 2010 тоже не вышла из группы после победы в 2006,Испания не вышла из группы в 2014 после победы в 2010,3 подряд европейских чемпиона проваливались на следующих мундиалях после триумфа,если Германия провалится,будет уже 4 такой командой.Самое время сказать совпадение?Не думаю.

      5
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      Рейтинг: +7392

      Старикан 17 июня 2018, 20:53

      Ну что, ждём поражения бразильцев и кубок мира наш))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 17 июня 2018, 20:51

      Поразила самоотверженная игра мексиканцев. Вот так надо играть и успех придет.

      9
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