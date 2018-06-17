ЧМ-2018. Действующий чемпион мира Германия проиграла Мексике

Сборная Мексики обыграла Германию в матче 1-го тура чемпионата мира со счетом 1:0. Единственный гол забил полузащитник Ирвинг Лосано на 35-й минуте.

Германия – действующий чемпион мира.

ЧМ-2018. Групповой этап. Группа F. 1-й тур

Германия – Мексика – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Лосано, 35.

Германия: Нойер, Платтенхардт (Гомес, 80), Хуммельс, Боатенг, Киммих, Хедира (Ройс, 60), Дракслер, Кроос, Озил, Мюллер, Вернер (Брандт, 86).

Мексика: Очоа, Айяла, Сальседо, Морено, Эррера, Лайун, Гуардадо (Маркес, 74), Гальярдо, Вела (Альварес, 58), Чичарито, Лосано (Хименес, 66).

Предупреждения: Мюллер, 83; Хуммельс, 84 – Морено, 40; Эррера – 90.

Календарь ЧМ-2018

Турнирная таблица ЧМ-2018

Германия сыграла ужасно. Есть первая сенсация ЧМ