Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Мутко: «В матче с Саудовской Аравией все увидели, что в сборной России безразличных нет»

    Вице-премьер по вопросам строительства и регионального развития РФ Виталий Мутко заявил, что в сборной России нет безразличных футболистов. По его словам, это можно было увидеть в матче первого тура группового раунда чемпионата мира-2018 с Саудовской Аравией (5:0).

    «Была ли травля Черчесова до турнира? Я такое не могу подтвердить, потому что есть болельщики и миллионы людей, у которых есть возможность что-то писать и говорить. Мы все время ориентируемся на них.

    Миллионы людей поддерживают эту команду. В ней собраны лучшие, за исключением тех, то травмирован: Джикия, Васин. Какой у нас уровень футбола, такой покажем. То, что они не безразличные, это все увидели. Сейчас парням надо спокойно подготовиться к следующей игре. Она для нас будет главной», – сказал Мутко.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.06.2018 13:41
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 17 июня 2018, 20:01

      Это...ещё и региональным развитием увлеклось....Других не-е-ет!!! Во всей России нет ему равных !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 17 июня 2018, 18:05

      Безразличных к сборной никогда не было, а вот разочарование было.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 17 июня 2018, 15:23

      Мудко, какой же у тебя бардак в голове, ничего сформулировать не
      в состоянии, видимо в школе за сочинения одни двойки были.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 17 июня 2018, 15:15

      Что ты нам втираешь?Друзьям своим втюхивай!!!Плешивому,коротышке и вальке-стакану...

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +834

      val-berezko 17 июня 2018, 15:05

      Мы живем в России,гоподин мудько,поэтому нам не безразлично все что здесь происходит.А парни что,с другой планеты? Все всё понимают и болеют за наших-потому такой поток идет.При безразличие разве такое бы было. И вы хотите как лучше-что бы больше чемпионов-допингом людей кормить,что бы в Саранске расцвел футбол -надо стадион на 40 тысяч при количестве жителей 340тыс. Ну просто все для людей-живи и радуйся. Только что бы ребенок футболом занимался надо ежемесячно 5 штук отсекать -не каждый может-гибнут таланты.Назад в СССР надо по отдельным вопросам.Любая секция,любой вид спорта обеспечивало государство,а не долбаные,вылезшие не известно откуда прохиндеи. Хочется назад в будущее.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6856

      Антибиотик 17 июня 2018, 14:46

      Выперлось оно, поговорить захотелось.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5904

      mialkov 17 июня 2018, 13:56

      Конечно мы не безразличны к сборной! Но мы и не безразличны к тем, кто развалил весь российский спорт, теперь будет разваливать строительство и к тем!

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +198

      Батал Вселенский 17 июня 2018, 13:51

      Мудло.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1236

      омск55 17 июня 2018, 13:44

      Молчал бы мудак

      7
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11