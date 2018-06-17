Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Мутко: «В матче с Саудовской Аравией все увидели, что в сборной России безразличных нет»

Мутко: «В матче с Саудовской Аравией все увидели, что в сборной России безразличных нет»

17 июня 2018, 13:41
9

Вице-премьер по вопросам строительства и регионального развития РФ Виталий Мутко заявил, что в сборной России нет безразличных футболистов. По его словам, это можно было увидеть в матче первого тура группового раунда чемпионата мира-2018 с Саудовской Аравией (5:0).

«Была ли травля Черчесова до турнира? Я такое не могу подтвердить, потому что есть болельщики и миллионы людей, у которых есть возможность что-то писать и говорить. Мы все время ориентируемся на них.

Миллионы людей поддерживают эту команду. В ней собраны лучшие, за исключением тех, то травмирован: Джикия, Васин. Какой у нас уровень футбола, такой покажем. То, что они не безразличные, это все увидели. Сейчас парням надо спокойно подготовиться к следующей игре. Она для нас будет главной», – сказал Мутко.

Источник: Чемпионат.ком
Чемпионат мира Россия Саудовская Аравия Мутко Виталий
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
омск55
1529232280
Молчал бы мудак
Ответить
Батал Вселенский
1529232709
Мудло.
Ответить
mialkov
1529232974
Конечно мы не безразличны к сборной! Но мы и не безразличны к тем, кто развалил весь российский спорт, теперь будет разваливать строительство и к тем!
Ответить
Антибиотик
1529235975
Выперлось оно, поговорить захотелось.
Ответить
val-berezko
1529237142
Мы живем в России,гоподин мудько,поэтому нам не безразлично все что здесь происходит.А парни что,с другой планеты? Все всё понимают и болеют за наших-потому такой поток идет.При безразличие разве такое бы было. И вы хотите как лучше-что бы больше чемпионов-допингом людей кормить,что бы в Саранске расцвел футбол -надо стадион на 40 тысяч при количестве жителей 340тыс. Ну просто все для людей-живи и радуйся. Только что бы ребенок футболом занимался надо ежемесячно 5 штук отсекать -не каждый может-гибнут таланты.Назад в СССР надо по отдельным вопросам.Любая секция,любой вид спорта обеспечивало государство,а не долбаные,вылезшие не известно откуда прохиндеи. Хочется назад в будущее.
Ответить
mutabor0992
1529237745
Что ты нам втираешь?Друзьям своим втюхивай!!!Плешивому,коротышке и вальке-стакану...
Ответить
vladimir-7
1529238237
Мудко, какой же у тебя бардак в голове, ничего сформулировать не в состоянии, видимо в школе за сочинения одни двойки были.
Ответить
zigbert
1529247917
Безразличных к сборной никогда не было, а вот разочарование было.
Ответить
yorgenbarenz
1529254904
Это...ещё и региональным развитием увлеклось....Других не-е-ет!!! Во всей России нет ему равных !
Ответить
Главные новости
Проигрыш «Спартака», победа «Зенита», зарплата Батракова в Турции, злой Гинер и другие новости
01:57
Круговой анонсировал отъезд Батракова в АПЛ
01:14
В «Динамо» объяснили, почему Тюкавин перестал забивать
00:59
Названа причина, почему ЦСКА не избавляется от Баринова
00:53
1
«Барселона» взяла новый трофей
00:43
Угальде дал конкретный ответ на вопрос о своем будущем
00:14
Мусаев прокомментировал травму лидера «Краснодара»: «Плохая ситуация»
Вчера, 23:56
1
Фанаты «Галатасарая» встретили Батракова на вокзале
Вчера, 23:19
7
Бубнов ответил, кто сильнее – Даку или Соболев
Вчера, 23:07
Кубок России. «Краснодар» минимально победил «Динамо» (1:0)
Вчера, 22:43
14
Все новости
Все новости
Участник ЧМ-2026 отказал «Рубину»
17 августа
1
Бартез получил назначение в сборную Франции
13 августа
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
12 августа
4
Трогательное заявление Месси о смерти отца
12 августа
3
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
12 августа
2
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
12 августа
5
«Люди теряли рассудок»: Кушанашвили определил лучший ЧМ в истории
11 августа
10
Подробности прощания с Месси-старшим
9 августа
УЕФА подтвердил, что платил предполагаемой любовнице Инфантино
8 августа
5
Реакция ФИФА на скандал с любовницей Инфантино
8 августа
4
Предполагаемая любовница Инфантино получала деньги от УЕФА
8 августа
9
На «Матч ТВ» оценили работу Черданцева на ЧМ-2026
7 августа
3
Аргентина поддержала Инфантино на фоне его возможной отставки
7 августа
4
ВидеоГави сдержал обещание покрасить волосы в розовый цвет
6 августа
2
Каннаваро заподозрил наличие «крысы» в сборной Узбекистана
6 августа
3
Мостовой: «Покажите фото Инфантино на улицах Москвы до ЧМ – 48 из 50 человек его не узнают»
6 августа
4
Инфантино придумал подкуп для Марокко, чтобы заручиться его поддержкой
5 августа
2
Известны пять кандидатов на пост президента ФИФА вместо Инфантино
4 августа
5
Трамп определился с позицией по будущему президента ФИФА Инфантино
3 августа
2
ФотоГенич сделал татуировку, посвященную финалу ЧМ-2026
3 августа
10
Инфантино попросит Трампа о поддержке на выборах президента ФИФА
3 августа
11
В сборной США приняли решение по будущему Почеттино
3 августа
74-летний ван Гаал может возглавить сборную
3 августа
2
ВидеоЯмаль станцевал с репликой Кубка мира
3 августа
1
Гаджиев описал действия Инфантино двумя словами
2 августа
1
Быстров – о конфликте ФИФА и УЕФА: «Инфантино прогнулся по всем вопросам на ЧМ-2026»
2 августа
Боярский раскритиковал Инфантино: «Если бы Трамп сказал мне уйти из театра и кино, я бы сделал это»
2 августа
21
УЕФА может выйти из ФИФА
2 августа
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+