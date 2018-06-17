Мутко: «В матче с Саудовской Аравией все увидели, что в сборной России безразличных нет»

Вице-премьер по вопросам строительства и регионального развития РФ Виталий Мутко заявил, что в сборной России нет безразличных футболистов. По его словам, это можно было увидеть в матче первого тура группового раунда чемпионата мира-2018 с Саудовской Аравией (5:0).

«Была ли травля Черчесова до турнира? Я такое не могу подтвердить, потому что есть болельщики и миллионы людей, у которых есть возможность что-то писать и говорить. Мы все время ориентируемся на них.

Миллионы людей поддерживают эту команду. В ней собраны лучшие, за исключением тех, то травмирован: Джикия, Васин. Какой у нас уровень футбола, такой покажем. То, что они не безразличные, это все увидели. Сейчас парням надо спокойно подготовиться к следующей игре. Она для нас будет главной», – сказал Мутко.