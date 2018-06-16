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  • Подруга Робби Уильямса: «Средний палец был адресован британскому парламенту»

Подруга Робби Уильямса: «Средний палец был адресован британскому парламенту»

16 июня 2018, 09:29
18

«Комсомольская правда» опубликовала интервью с подругой певца Робби Уильямса о жесте исполнителя во время церемонии открытия ЧМ-2018.

Во время выступления англичанин сказал «я сделал это бесплатно» и показал в камеру средний палец.

«Этот жест был адресован британскому парламенту. В Британии Робби находится под огромным давлением, его обвиняют в связях с Владимиром Путиным. Но я знаю его уже 10 лет. Робби — последний человек, от кого можно ожидать каких-то политических игр, интриг. Он даже не стал комментировать свой поступок. Он просто показал этот жест и всe. И он показал его британскому парламенту. Поверьте, они здесь уже успели это обсудить.

Прессу Великобритании сейчас по-настоящему штормит. А Робби не получил ни цента за своe выступление на церемонии открытия. Что касается связей с Путиным, то они даже не встретились», – источник цитирует слова девушки, имя которой не было названо.

Источник: «Комсомольская правда»
Чемпионат мира Россия Англия
Комментарии (18)
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maratagliulin
1529131692
Первая ласточка. Следующими будут адекватные английские болельщики
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ItalianFootball
1529132763
Нормальный аполитичный, ну и конечно, провакационный артист. Молодцом!
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RamonCSKA
1529132880
Красавчик
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Отчаянный Пердун
1529133485
Просто красавчик!!! Зная как англичане гонят на Россию, являясь англичанином приехать к нам и выступить бесплатно!!! Красавчик.
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Александр52
1529133510
Респект и уважение. А то у нас сначала нападут, потом ограбят, и только потом выясняют, а чего напали то.
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Сержтир
1529133648
А мы грешным делом подумали что нашему правительству и госдуме.Они своим непосильным трудом точно заслужили.
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Maxi_7
1529134561
Поздно подробности выяснились, его уже успели облить помоями в комментариях на бомбардире.)
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chichin
1529138164
Комсомольская правда…девушка имя,которой не названо…всё в стиле кремлёвской пропагады.Главное ,что это проходит-народ верит.
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Krossmen73
1529152634
Робби красавец!Не смотря на давление у себя в Британии приехал и участвовал в открытии.Мужественное решение!
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zigbert
1529161202
Уильямсу респект.
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