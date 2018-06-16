Подруга Робби Уильямса: «Средний палец был адресован британскому парламенту»

«Комсомольская правда» опубликовала интервью с подругой певца Робби Уильямса о жесте исполнителя во время церемонии открытия ЧМ-2018.

Во время выступления англичанин сказал «я сделал это бесплатно» и показал в камеру средний палец.

«Этот жест был адресован британскому парламенту. В Британии Робби находится под огромным давлением, его обвиняют в связях с Владимиром Путиным. Но я знаю его уже 10 лет. Робби — последний человек, от кого можно ожидать каких-то политических игр, интриг. Он даже не стал комментировать свой поступок. Он просто показал этот жест и всe. И он показал его британскому парламенту. Поверьте, они здесь уже успели это обсудить.

Прессу Великобритании сейчас по-настоящему штормит. А Робби не получил ни цента за своe выступление на церемонии открытия. Что касается связей с Путиным, то они даже не встретились», – источник цитирует слова девушки, имя которой не было названо.