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    Подруга Робби Уильямса: «Средний палец был адресован британскому парламенту»

    «Комсомольская правда» опубликовала интервью с подругой певца Робби Уильямса о жесте исполнителя во время церемонии открытия ЧМ-2018.

    Во время выступления англичанин сказал «я сделал это бесплатно» и показал в камеру средний палец.

    «Этот жест был адресован британскому парламенту. В Британии Робби находится под огромным давлением, его обвиняют в связях с Владимиром Путиным. Но я знаю его уже 10 лет. Робби — последний человек, от кого можно ожидать каких-то политических игр, интриг. Он даже не стал комментировать свой поступок. Он просто показал этот жест и всe. И он показал его британскому парламенту. Поверьте, они здесь уже успели это обсудить.

    Прессу Великобритании сейчас по-настоящему штормит. А Робби не получил ни цента за своe выступление на церемонии открытия. Что касается связей с Путиным, то они даже не встретились», – источник цитирует слова девушки, имя которой не было названо.

    Источник: «Комсомольская правда»

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    16.06.2018 09:29
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 16 июня 2018, 18:00

      Уильямсу респект.

      3
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 16 июня 2018, 15:37

      Робби красавец!Не смотря на давление у себя в Британии приехал и участвовал в открытии.Мужественное решение!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +381

      Portoz 16 июня 2018, 12:29

      Новость для ватных упырей

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11

      chichin 16 июня 2018, 11:36

      Комсомольская правда…девушка имя,которой не названо…всё в стиле кремлёвской пропагады.Главное ,что это проходит-народ верит.

      -2
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      ...
      Рейтинг: +427

      Ronaldinho R10 > chichin 16 июня 2018, 12:11

      И жест это пропаганда, и ЧМ это пропаганда, и средний палец это пропаганда. Мамка дома наказала - репрессии. Вам, школьникам, доступ к интернету противопоказан. "Кремлевская пропаганда" ... Ахахаххах)) Пропаганда чего, недоумок?!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +11

      chichin 16 июня 2018, 11:29

      B.B.

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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 16 июня 2018, 11:25

      лучше бы им жо..у показал

      1
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      Рейтинг: +2258

      Maxi_7 16 июня 2018, 10:36

      Поздно подробности выяснились, его уже успели облить помоями в комментариях на бомбардире.)

      3
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      Рейтинг: +1123

      Smekaev > Maxi_7 16 июня 2018, 12:24

      Робби от этого теперь даже кушать не может!

      0
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      Рейтинг: +2258

      Maxi_7 > Smekaev 16 июня 2018, 13:54

      Да, не знает как жить дальше)

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      Рейтинг: +1056

      Сержтир 16 июня 2018, 10:20

      А мы грешным делом подумали что нашему правительству и госдуме.Они своим непосильным трудом точно заслужили.

      5
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      Рейтинг: +1167

      Александр52 16 июня 2018, 10:18

      Респект и уважение. А то у нас сначала нападут, потом ограбят, и только потом выясняют, а чего напали то.

      2
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 16 июня 2018, 10:18

      Просто красавчик!!! Зная как англичане гонят на Россию, являясь англичанином приехать к нам и выступить бесплатно!!! Красавчик.

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