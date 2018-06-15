Головин: «Говорят, что Дзагоев выбыл на 10 дней»

Полузащитник сборной России Александр Головин сообщил, что предположительный срок восстановления его партнера по команде Алана Дзагоева составит 10 дней.

Дзагоев получил травму в матче первого тура группового этапа чемпионата мира-2018 против Саудовской Аравии (5:0). У него было диагностировано повреждение мышц задней поверхности бедра.

«Точного диагноза по Алану нет. Вроде говорят, что 10 дней. Понятно, все расстроены, что Алан не примет участия в ближайшем матче. Надеемся, врачи сделают все возможное и он восстановится быстрее», – сказал Головин.

Свой второй поединок на турнире россияне проведут 19 июня с Египтом. 25 июня в третьем туре сборная сыграет с Уругваем.