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    Головин: «Говорят, что Дзагоев выбыл на 10 дней»

    Полузащитник сборной России Александр Головин сообщил, что предположительный срок восстановления его партнера по команде Алана Дзагоева составит 10 дней.

    Дзагоев получил травму в матче первого тура группового этапа чемпионата мира-2018 против Саудовской Аравии (5:0). У него было диагностировано повреждение мышц задней поверхности бедра.

    «Точного диагноза по Алану нет. Вроде говорят, что 10 дней. Понятно, все расстроены, что Алан не примет участия в ближайшем матче. Надеемся, врачи сделают все возможное и он восстановится быстрее», – сказал Головин.

    Свой второй поединок на турнире россияне проведут 19 июня с Египтом. 25 июня в третьем туре сборная сыграет с Уругваем.

    Источник: Чемпионат.ком

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    15.06.2018 19:19
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 16 июня 2018, 15:31

      Хорошо если так.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 15 июня 2018, 21:39

      Глушакова на выход...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 15 июня 2018, 20:18

      да не нужен он !пусть отдыхает !

      0
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      Рейтинг: -37

      kaop77 15 июня 2018, 20:05

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Случайно наткнулся на сайт с договорными матчами в футболе, не поверил что такое может быть, но решил проверить, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными договорняками. Сайт - 1einsider.com

      -6
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      Рейтинг: +23534

      Мары 15 июня 2018, 20:02

      Дай то бог.
      Алан важное звено в нашей цепи.

      2
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      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо 15 июня 2018, 19:44

      дзага конечно парень хороший, но в футболе нет такого амплуа!!!!!...тут как в поговорке: не было бы счастья, да несчастье помогло....не вышел бы денис вместо алаши, забил бы он такие шедевры? и забили бы мы вообще? последние игры дзаги за сборную говорят о том, что его кпд очень низок, он сам ломок и неэффективен.....к чему эти сопли по поводу его отсутствия??? наоборот, миранчуки смогут хотя бы себя проявить

      3
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      Рейтинг: +1342

      Lilipyt > Ауторитетный экспэрт мамо 15 июня 2018, 20:25

      К чему твои слова: "Забили бы мы вообще?" К сведению, на момент ухода Дзагоева счет был 1:0... Если бы не Головин то и не было остальных забитых мячей. Он боролся и отдавал передачи, а Черышев просто этим воспользовался. Реализовал свои моменты, молодец техника есть. Будет посерьезней противник вы его не заметите. Мало борется, это печально.

      3
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      Рейтинг: +1046

      kosmonaft 15 июня 2018, 19:40

      скорейшего ему выздоровления это шанс для черешева

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      Рейтинг: +5858

      AtticusFinch 15 июня 2018, 19:33

      На десять дней - это значит до следующего турнира!

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      Рейтинг: +481

      belrus21 15 июня 2018, 19:30

      Жаль Алана. И карьеру подзавалил, и травмы бесконечные...

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      Рейтинг: +1342

      Lilipyt > belrus21 15 июня 2018, 20:35

      Если бы в ЦСКА бешенные не выкидывали его на поле не долечившегося, то бы и восстановился. Им плевать на сборную, все ради своих целей. Зато теперь клубу придет компенсация за травму игрока в сборной. Бабки не за фиг, это им в радость.

      1
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 15 июня 2018, 19:30

      Дзагоеву - скорейшего восстановления! Но я хочу сказать про Головина, т.к. "Бомбардир" не передаёт эту, на мой взгляд, интересную новость: Александр, участвуя в передаче "Пусть говорят!", шедшей, видимо под лозунгом "Россия ЧИмпиЁн!", покинул студию, после того, когда полились хвалебные славословия в его адрес! Браво, Саша! Моё тебе уважение за это!

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      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо > multiscan 15 июня 2018, 19:40

      полностью с тобой согласен, васся!!!!...дзаге здоровья, но не основного состава!!!

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      Рейтинг: +1342

      Lilipyt > multiscan 15 июня 2018, 20:37

      Он ушел с эфира из-за того, что не слышал ни чего в наушниках

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