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Головин: «Говорят, что Дзагоев выбыл на 10 дней»

15 июня 2018, 19:19
14

Полузащитник сборной России Александр Головин сообщил, что предположительный срок восстановления его партнера по команде Алана Дзагоева составит 10 дней.

Дзагоев получил травму в матче первого тура группового этапа чемпионата мира-2018 против Саудовской Аравии (5:0). У него было диагностировано повреждение мышц задней поверхности бедра.

«Точного диагноза по Алану нет. Вроде говорят, что 10 дней. Понятно, все расстроены, что Алан не примет участия в ближайшем матче. Надеемся, врачи сделают все возможное и он восстановится быстрее», – сказал Головин.

Свой второй поединок на турнире россияне проведут 19 июня с Египтом. 25 июня в третьем туре сборная сыграет с Уругваем.

Источник: Чемпионат.ком
Чемпионат мира Россия Дзагоев Алан Головин Александр
Комментарии (14)
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multiscan
1529080208
Дзагоеву - скорейшего восстановления! Но я хочу сказать про Головина, т.к. "Бомбардир" не передаёт эту, на мой взгляд, интересную новость: Александр, участвуя в передаче "Пусть говорят!", шедшей, видимо под лозунгом "Россия ЧИмпиЁн!", покинул студию, после того, когда полились хвалебные славословия в его адрес! Браво, Саша! Моё тебе уважение за это!
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belrus21
1529080240
Жаль Алана. И карьеру подзавалил, и травмы бесконечные...
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ArReal
1529080404
На десять дней - это значит до следующего турнира!
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kosmonaft
1529080859
скорейшего ему выздоровления это шанс для черешева
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Ауторитетный экспэрт мамо
1529081092
дзага конечно парень хороший, но в футболе нет такого амплуа!!!!!...тут как в поговорке: не было бы счастья, да несчастье помогло....не вышел бы денис вместо алаши, забил бы он такие шедевры? и забили бы мы вообще? последние игры дзаги за сборную говорят о том, что его кпд очень низок, он сам ломок и неэффективен.....к чему эти сопли по поводу его отсутствия??? наоборот, миранчуки смогут хотя бы себя проявить
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Мары
1529082168
Дай то бог. Алан важное звено в нашей цепи.
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kaop77
1529082317
Случайно наткнулся на сайт с договорными матчами в футболе, не поверил что такое может быть, но решил проверить, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными договорняками. Сайт - 1einsider.com
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САДЫЧОК
1529083107
да не нужен он !пусть отдыхает !
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shinnik
1529087979
Глушакова на выход...
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zigbert
1529152267
Хорошо если так.
Ответить
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