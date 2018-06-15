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    Газзаев: «Поражение от Египта поставит сборную России в очень тяжелое положение»

    Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев считает, что национальной команде нужно побеждать Египет в матче второго тура группового раунда чемпионата мира, чтобы снять все вопросы относительно выхода в плей-офф турнира. При этом, по словам специалиста, в случае поражения от африканской команды россияне окажутся в очень непростом положении.

    «Обе команды – серьезные, боевитые и, конечно же, сильнее Саудовской Аравии. Они произвели приятное впечатление. Причем по командным взаимодействиям мне даже больше понравился Египет. Для него поражение – обидное. В то же время, у Уругвая выше мастерство отдельных футболистов, таких как Годин и Хименес, у этой команды великолепно отработаны стандарты.

    Не хочу давать прогнозы и оценивать шансы России в матче с Египтом. Скажу одно: следующая игра для нас – определяющая, и в ней надо решать свою судьбу, снять все вопросы. Нужно победить Египет – и гарантировать себе выход в плей-офф. Не сомневаюсь, что во втором туре Уругвай без особых проблем разберется с Саудовской Аравией, и тогда к заключительному туру и у них, и у нас будет по шесть очков, а египтяне вместе с аравийцами могут заранее паковать чемоданы.

    А вот поражение от Египта поставит нашу сборную в очень тяжелое положение. Да и ничья не факт что окажется в нашу пользу. Придется, скорее всего, считать разность мячей. В этом смысле очень здорово, что мы выиграли у аравийцев так крупно – плюс пять. Но полагаю, что и Египту в третьем туре не составит труда забить много мячей Саудовской Аравии. В общем, повторю еще раз: надо играть с Египтом на победу, брать верх и после этого спокойно готовиться к плей-офф.

    Что касается перспектив Салаха, то у меня нет ни малейших сомнений, что он выйдет на поле против России. Его намеренно поберегли, потому что понимали – именно встреча с нами станет матчем жизни и смерти», – сказал Газзаев.

    В первом туре группового раунда ЧМ Россия победила Саудовскую Аравию (5:0), а Египет уступил Уругваю (0:1).

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.06.2018 18:59
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 16 июня 2018, 12:48

      Даже ничья с Египтом будет приемлемым результатом.

      3
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      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov 15 июня 2018, 23:07

      А чего так сразу саудитов опустил? ну, проиграли хозяевам, не факт, что не взбодрятся и не дадут бой египтянам. На ЧМ ведь как-то отобрались, значит, не днища.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 15 июня 2018, 20:40

      Не согласен, нам играть с уругваем в 3 туре, к тому времени у уругвая будет 6 очков, так что их ничья устроит, и нас ничья устроит если сыграем вничью с египтом. Думаю наша сборная может сыграть дома в ничью с египтом, и выходим из группы, вообще календарь для нас очень благоприятный.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 15 июня 2018, 20:39

      пес....

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1592

      koli4ka 15 июня 2018, 20:23

      Валерик,а куда деваться...исход однозначно предсказуем.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 15 июня 2018, 20:08

      Капитан Америка блин.
      Это итак все понимают.
      С Египтом ещё шансы есть, а вот с Уругваем почти нету.Уругвай, это такая южно американская Италия.И кстати самая титулованная сборная в мире.Кто не верит, погуглите.

      4
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      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 15 июня 2018, 20:00

      Без Салаха Египет совсем не впечатлил. Уровень Саудовской А. Если Уругвай их сегодня не размазал, значит он вполне по силам нашей сборной.

      -1
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      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо 15 июня 2018, 19:56

      ...ээээ, а где этот игорь б??? который минусанул мне...ты че, очкошник, свое мнение не пишешь??? ты баба, жи есть, очкун

      0
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      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо 15 июня 2018, 19:49

      эээээ, васся, не очкуй да!!!.....можно и слить египту...но потом размазать по полю уругвай....а зачем тогда вообще дальше выходить в плей офф???...там уже испания будет, дальше франция....

      -2
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      Рейтинг: +160

      Игорь В > Ауторитетный экспэрт мамо 15 июня 2018, 19:55

      Размазать Уругвай не получится. А вот фараонов нужно

      0
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      ...
      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо > Игорь В 15 июня 2018, 19:58

      .....эээээ, слышь, размазать придется всех, васся!!!! или ты хочешь очко подставить индейцам???

      -1
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      Рейтинг: +11477

      alex1951 15 июня 2018, 19:29

      Газ,ты Америки не открыл,говоришь очевидные вещи.
      Поэтому лучше навести команду ,поддержи,пообещай,как власть чяво-нибудь...
      А так твои высказывания ,только тоску наводят, не ГАЗуй.....

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