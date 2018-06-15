Газзаев: «Поражение от Египта поставит сборную России в очень тяжелое положение»

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев считает, что национальной команде нужно побеждать Египет в матче второго тура группового раунда чемпионата мира, чтобы снять все вопросы относительно выхода в плей-офф турнира. При этом, по словам специалиста, в случае поражения от африканской команды россияне окажутся в очень непростом положении.

«Обе команды – серьезные, боевитые и, конечно же, сильнее Саудовской Аравии. Они произвели приятное впечатление. Причем по командным взаимодействиям мне даже больше понравился Египет. Для него поражение – обидное. В то же время, у Уругвая выше мастерство отдельных футболистов, таких как Годин и Хименес, у этой команды великолепно отработаны стандарты.

Не хочу давать прогнозы и оценивать шансы России в матче с Египтом. Скажу одно: следующая игра для нас – определяющая, и в ней надо решать свою судьбу, снять все вопросы. Нужно победить Египет – и гарантировать себе выход в плей-офф. Не сомневаюсь, что во втором туре Уругвай без особых проблем разберется с Саудовской Аравией, и тогда к заключительному туру и у них, и у нас будет по шесть очков, а египтяне вместе с аравийцами могут заранее паковать чемоданы.

А вот поражение от Египта поставит нашу сборную в очень тяжелое положение. Да и ничья не факт что окажется в нашу пользу. Придется, скорее всего, считать разность мячей. В этом смысле очень здорово, что мы выиграли у аравийцев так крупно – плюс пять. Но полагаю, что и Египту в третьем туре не составит труда забить много мячей Саудовской Аравии. В общем, повторю еще раз: надо играть с Египтом на победу, брать верх и после этого спокойно готовиться к плей-офф.

Что касается перспектив Салаха, то у меня нет ни малейших сомнений, что он выйдет на поле против России. Его намеренно поберегли, потому что понимали – именно встреча с нами станет матчем жизни и смерти», – сказал Газзаев.

В первом туре группового раунда ЧМ Россия победила Саудовскую Аравию (5:0), а Египет уступил Уругваю (0:1).