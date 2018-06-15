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  • Газзаев: «Поражение от Египта поставит сборную России в очень тяжелое положение»

Газзаев: «Поражение от Египта поставит сборную России в очень тяжелое положение»

15 июня 2018, 18:59
18

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев считает, что национальной команде нужно побеждать Египет в матче второго тура группового раунда чемпионата мира, чтобы снять все вопросы относительно выхода в плей-офф турнира. При этом, по словам специалиста, в случае поражения от африканской команды россияне окажутся в очень непростом положении.

«Обе команды – серьезные, боевитые и, конечно же, сильнее Саудовской Аравии. Они произвели приятное впечатление. Причем по командным взаимодействиям мне даже больше понравился Египет. Для него поражение – обидное. В то же время, у Уругвая выше мастерство отдельных футболистов, таких как Годин и Хименес, у этой команды великолепно отработаны стандарты.

Не хочу давать прогнозы и оценивать шансы России в матче с Египтом. Скажу одно: следующая игра для нас – определяющая, и в ней надо решать свою судьбу, снять все вопросы. Нужно победить Египет – и гарантировать себе выход в плей-офф. Не сомневаюсь, что во втором туре Уругвай без особых проблем разберется с Саудовской Аравией, и тогда к заключительному туру и у них, и у нас будет по шесть очков, а египтяне вместе с аравийцами могут заранее паковать чемоданы.

А вот поражение от Египта поставит нашу сборную в очень тяжелое положение. Да и ничья не факт что окажется в нашу пользу. Придется, скорее всего, считать разность мячей. В этом смысле очень здорово, что мы выиграли у аравийцев так крупно – плюс пять. Но полагаю, что и Египту в третьем туре не составит труда забить много мячей Саудовской Аравии. В общем, повторю еще раз: надо играть с Египтом на победу, брать верх и после этого спокойно готовиться к плей-офф.

Что касается перспектив Салаха, то у меня нет ни малейших сомнений, что он выйдет на поле против России. Его намеренно поберегли, потому что понимали – именно встреча с нами станет матчем жизни и смерти», – сказал Газзаев.

В первом туре группового раунда ЧМ Россия победила Саудовскую Аравию (5:0), а Египет уступил Уругваю (0:1).

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Россия Египет Газзаев Валерий
Комментарии (18)
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Gazzaev_Pyos
1529078885
Газзаев ху*ни не скажет!
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Писюнидзе
1529078958
Поражение от египтян просто поставит нас раком
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alex1951
1529080171
Газ,ты Америки не открыл,говоришь очевидные вещи. Поэтому лучше навести команду ,поддержи,пообещай,как власть чяво-нибудь... А так твои высказывания ,только тоску наводят, не ГАЗуй.....
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Ауторитетный экспэрт мамо
1529081373
эээээ, васся, не очкуй да!!!.....можно и слить египту...но потом размазать по полю уругвай....а зачем тогда вообще дальше выходить в плей офф???...там уже испания будет, дальше франция....
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Ауторитетный экспэрт мамо
1529081814
...ээээ, а где этот игорь б??? который минусанул мне...ты че, очкошник, свое мнение не пишешь??? ты баба, жи есть, очкун
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VVM1964
1529081893
Зачем здесь эта никчемная статья - все это " даже ежу понятно " .
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sochi-2013
1529082034
Без Салаха Египет совсем не впечатлил. Уровень Саудовской А. Если Уругвай их сегодня не размазал, значит он вполне по силам нашей сборной.
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Мары
1529082491
Капитан Америка блин. Это итак все понимают. С Египтом ещё шансы есть, а вот с Уругваем почти нету.Уругвай, это такая южно американская Италия.И кстати самая титулованная сборная в мире.Кто не верит, погуглите.
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general.lizyukov
1529093237
А чего так сразу саудитов опустил? ну, проиграли хозяевам, не факт, что не взбодрятся и не дадут бой египтянам. На ЧМ ведь как-то отобрались, значит, не днища.
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zigbert
1529142530
Даже ничья с Египтом будет приемлемым результатом.
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