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  • Сорокин: «На матч Египет – Уругвай продали 32 тысячи билетов. Непонятно, откуда взялись пустые места»

Сорокин: «На матч Египет – Уругвай продали 32 тысячи билетов. Непонятно, откуда взялись пустые места»

15 июня 2018, 16:39
20

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин заявил, что не знает причины, по которой зрители не заполнили «Екатеринбург Арену» на матче первого тура группового раунда чемпионата мира-2018 ЕгипетУругвай.

По его словам, было продано 32 тысячи билетов. При этом, как сообщалось ранее, на центральной трибуне есть много свободных мест.

– Есть ли какие-то сложности с пропуском на матч Египта и Уругвая?

– Нет, никаких сложностей нет. Все идеально загрузилось, очередей не было. Все, кто пришли на матч, зашли мгновенно.

– То есть, возможно, людей не отпустили с работы и так далее?

– Это мне неизвестно. Может быть, кого-то погода испугала или еще что. У нас продано достаточное количество билетов – около 32 тысяч. Может быть, болельщики еще подойдут.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Египет Уругвай
Комментарии (20)
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Randy Ram
1529070168
Все на работе...никто не думал же, что в середине рабочего дня будут ставить матчи...
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Павел Буре
1529070245
А я Вам обьясню господин Сорокин, откуда пустые места!!! просто много билетов перекупы купили и решили перепродать по высокой цене. но народ у нас бедный, что подтверждается в очередной раз, вот они и решили не покупать билеты по высокой цене.
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BRO_football
1529071183
Ну так всё правильно! Вместимость стадиона - 35696 мест. По словам, Сорокина продали 32 000 билетов. Вот и получается, что 3696 самых дорогих билетов не были куплены, и из-за них мы видим свободные места на трибунах
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kepим
1529071300
Перекупщики прогорели
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jet andy
1529071410
Типа купили дорогие билеты на лучшие места и не пришли на матч из-за погоды? Как можно вообще такой бред нести?
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Мары
1529072101
Это же насколько перекупы влетели ? Офонареть.
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prezent2017
1529074928
Путин выкупил.
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acor94
1529077421
Бред про перекупов не несите. Для прохода на стадион требуется билет и паспорт болельщика с одинаковым входом. Вас не пустят по чужому билету. Он именной.
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Ауторитетный экспэрт мамо
1529081669
все скупили конторы перекупные....для юр лиц там спец алгоритм был для покупки...вот эти терпилы все и скупили, но в итоге встряли на 10 тыс мест, соответственно попали на 300 лямов....бизнес по русски )))
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zigbert
1529140870
Видимо прогорели конкретно, будут знать как скупать.
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