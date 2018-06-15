Сорокин: «На матч Египет – Уругвай продали 32 тысячи билетов. Непонятно, откуда взялись пустые места»

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин заявил, что не знает причины, по которой зрители не заполнили «Екатеринбург Арену» на матче первого тура группового раунда чемпионата мира-2018 Египет – Уругвай.

По его словам, было продано 32 тысячи билетов. При этом, как сообщалось ранее, на центральной трибуне есть много свободных мест.

– Есть ли какие-то сложности с пропуском на матч Египта и Уругвая?

– Нет, никаких сложностей нет. Все идеально загрузилось, очередей не было. Все, кто пришли на матч, зашли мгновенно.

– То есть, возможно, людей не отпустили с работы и так далее?

– Это мне неизвестно. Может быть, кого-то погода испугала или еще что. У нас продано достаточное количество билетов – около 32 тысяч. Может быть, болельщики еще подойдут.