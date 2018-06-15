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    Сорокин: «На матч Египет – Уругвай продали 32 тысячи билетов. Непонятно, откуда взялись пустые места»

    Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин заявил, что не знает причины, по которой зрители не заполнили «Екатеринбург Арену» на матче первого тура группового раунда чемпионата мира-2018 ЕгипетУругвай.

    По его словам, было продано 32 тысячи билетов. При этом, как сообщалось ранее, на центральной трибуне есть много свободных мест.

    – Есть ли какие-то сложности с пропуском на матч Египта и Уругвая?

    – Нет, никаких сложностей нет. Все идеально загрузилось, очередей не было. Все, кто пришли на матч, зашли мгновенно.

    – То есть, возможно, людей не отпустили с работы и так далее?

    – Это мне неизвестно. Может быть, кого-то погода испугала или еще что. У нас продано достаточное количество билетов – около 32 тысяч. Может быть, болельщики еще подойдут.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.06.2018 16:39
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    Комментарии21
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    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 16 июня 2018, 12:21

      Видимо прогорели конкретно, будут знать как скупать.

      3
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      Рейтинг: +256

      Gorasul 15 июня 2018, 20:26

      Уволить и расстрелять!

      0
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      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо 15 июня 2018, 19:54

      все скупили конторы перекупные....для юр лиц там спец алгоритм был для покупки...вот эти терпилы все и скупили, но в итоге встряли на 10 тыс мест, соответственно попали на 300 лямов....бизнес по русски )))

      3
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      Рейтинг: +3461

      acor94 15 июня 2018, 18:43

      Бред про перекупов не несите. Для прохода на стадион требуется билет и паспорт болельщика с одинаковым входом. Вас не пустят по чужому билету. Он именной.

      0
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      Рейтинг: +3461

      acor94 > acor94 15 июня 2018, 18:44

      * с одинаковым кодом

      2
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      Рейтинг: +1592

      koli4ka 15 июня 2018, 18:10

      ну,глупыша...сегодня же Ураза-байрам, вот поэтому 4-5 тысяч болельщиков Египта и не добрались до стадиона,с голодухи после поста дорвались до обильных столов катеринбурских кабаков,засиделись голодные...

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 15 июня 2018, 18:02

      Путин выкупил.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1236

      омск55 15 июня 2018, 17:43

      Это Россия, главное ажиотаж перед матчем, билетов нет

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1018

      Нас Много 15 июня 2018, 17:38

      ОМОН не пришёл...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +834

      val-berezko 15 июня 2018, 17:27

      Умом Россию не понять!

      1
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      Рейтинг: +23534

      Мары 15 июня 2018, 17:15

      Это же насколько перекупы влетели ?
      Офонареть.

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