Саудовская Аравия подаст в суд на канал beIN SPORTS из-за симпатии комментаторов к сборной России

Глава комитета по спорту Саудовской Аравии Турки аль-Шейх планирует подать в суд на катарский телеканал beIN SPORTS. На территории его страны усмотрели симпатии со стороны комментаторов в адрес сборной России во время вчерашнего матча.

«Будут приняты необходимые правовые меры против телеканала BeIN Sports за совершение неправомерных действий в отношении сборной Саудовской Аравии, спортсменов и чиновников государства, а также за использование спорта для достижения своих политических целей.

Это доказывает правильность позиции саудовских властей, запрещающих трансляции этого телеканала на своей территории», – написал аль-Шейх в твиттере.

Накануне состоялся первый матч чемпионата мира-2018, в котором встречались сборные России и Саудовской Аравии. Игра завершилась со счетом 5:0.

Россия – красавчики. Но Саудовская Аравия абсурдно слабая