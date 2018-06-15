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  • Саудовская Аравия подаст в суд на канал beIN SPORTS из-за симпатии комментаторов к сборной России

Саудовская Аравия подаст в суд на канал beIN SPORTS из-за симпатии комментаторов к сборной России

15 июня 2018, 11:07
14

Глава комитета по спорту Саудовской Аравии Турки аль-Шейх планирует подать в суд на катарский телеканал beIN SPORTS. На территории его страны усмотрели симпатии со стороны комментаторов в адрес сборной России во время вчерашнего матча.

«Будут приняты необходимые правовые меры против телеканала BeIN Sports за совершение неправомерных действий в отношении сборной Саудовской Аравии, спортсменов и чиновников государства, а также за использование спорта для достижения своих политических целей.

Это доказывает правильность позиции саудовских властей, запрещающих трансляции этого телеканала на своей территории», – написал аль-Шейх в твиттере.

Накануне состоялся первый матч чемпионата мира-2018, в котором встречались сборные России и Саудовской Аравии. Игра завершилась со счетом 5:0.

Россия – красавчики. Но Саудовская Аравия абсурдно слабая

Источник: Twitter
Чемпионат мира Саудовская Аравия Россия
Комментарии (14)
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momwig_
1529050307
Дебилы, б...
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panmon
1529050478
Орлова бы привлечь...
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Мары
1529050693
Саудиты Катар уже давно щемят из за политических разногласий.Так что это вполне ложится в канву ранее принятых решений. А вообще, депилы, мля.
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OfaZavr
1529051546
виноваты в проигрыше только сами а пытаются выместить злость на других.
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Torvald64
1529051853
А они случайно на Первый канал не подадут в суд? Тут тоже явные симпатии к сборной России)
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Ailend
1529052020
Ахах лол. Норм денек начался, с прочтения очередной ерунды. У каждого свои симпатии к какой либо сборной....
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ЖОРРО
1529053018
Россия специально выиграла что бы катарский телеканал проявил свою симпатию!!!Мировой заговор....в этом заговоре ещё будут участвовать Египет и Уругвай)))
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Полная Канистра
1529055373
ну что за ерунда подумаешь пару слов там может и сказали так нет в суд подаём
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Джек Харпер
1529056456
Ребята - а это значит что саудиты выйдут из ОПЕК и включат все .... литр бензина будет стоить 100р
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zigbert
1529137444
Всему вина это обидное поражение.
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