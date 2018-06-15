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    Саудовская Аравия подаст в суд на канал beIN SPORTS из-за симпатии комментаторов к сборной России

    Глава комитета по спорту Саудовской Аравии Турки аль-Шейх планирует подать в суд на катарский телеканал beIN SPORTS. На территории его страны усмотрели симпатии со стороны комментаторов в адрес сборной России во время вчерашнего матча.

    «Будут приняты необходимые правовые меры против телеканала BeIN Sports за совершение неправомерных действий в отношении сборной Саудовской Аравии, спортсменов и чиновников государства, а также за использование спорта для достижения своих политических целей.

    Это доказывает правильность позиции саудовских властей, запрещающих трансляции этого телеканала на своей территории», – написал аль-Шейх в твиттере.

    Накануне состоялся первый матч чемпионата мира-2018, в котором встречались сборные России и Саудовской Аравии. Игра завершилась со счетом 5:0.

    Россия – красавчики. Но Саудовская Аравия абсурдно слабая

    Источник: Twitter

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    15.06.2018 11:07
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 16 июня 2018, 11:24

      Всему вина это обидное поражение.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +493

      iBragim2102 15 июня 2018, 18:16

      Как бы какая правовая база спора?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 15 июня 2018, 15:57

      Шибко обиделись семиты.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100

      Джек Харпер 15 июня 2018, 12:54

      Ребята - а это значит что саудиты выйдут из ОПЕК и включат все ....

      литр бензина будет стоить 100р

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 15 июня 2018, 12:36

      ну что за ерунда подумаешь пару слов там может и сказали так нет в суд подаём

      2
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 15 июня 2018, 12:15

      не, ну по любому же Путин виноват )))

      0
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 15 июня 2018, 11:56

      Россия специально выиграла что бы катарский телеканал проявил свою симпатию!!!Мировой заговор....в этом заговоре ещё будут участвовать Египет и Уругвай)))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +57

      Ailend 15 июня 2018, 11:40

      Ахах лол. Норм денек начался, с прочтения очередной ерунды. У каждого свои симпатии к какой либо сборной....

      2
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      Рейтинг: +24996

      bset 15 июня 2018, 11:39

      Это бодание напоминает наши бодания с Украиной. Когда уже начнут люди думать о своей стране и своих людях?.. Ладно эти, у них в стране денег много, живут богато. Но нам с украинцами точно стоит больше работать, а не на соседей смотреть.

      1
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      Рейтинг: +1516

      Torvald64 15 июня 2018, 11:37

      А они случайно на Первый канал не подадут в суд? Тут тоже явные симпатии к сборной России)

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