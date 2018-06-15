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  • Украина покажет матчи ЧМ-2018 из-за долгов перед Европейским союзом вещателей

Украина покажет матчи ЧМ-2018 из-за долгов перед Европейским союзом вещателей

15 июня 2018, 10:54
12

Матчи чемпионата мира-2018 будут показаны на территории Украины.

Ранее сообщалось, что власти страны отказались от трансляции турнира по политическим соображениям. На ситуацию повлияли долги национальной телерадиокомпании Украины (НОТУ) перед Европейским союзом вещателей. В противном случае Украина могла бы лишиться прав на трансляцию следующего мирового первенства.

«В результате подписано дополнительное соглашение о приобретении исключительных прав на показ двумя каналами («Интер» и НТН) полного пакета ЧМ-2018. Долг перед ЕСВ до конца года должен быть погашен полностью, что открывает перед НОТУ почти закрытую уже возможность трансляции ЧМ-2022 в Катаре», – заявил глава НОТУ Зураб Аласания.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира
Комментарии (12)
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Мары
1529049743
Здравый смысл и природная сметливость взяли верх над окопавшейся жабой.
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mialkov
1529050182
Ну и отлично! Пусть простые любители футбола не страдают от политики!
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FanatSerj
1529051288
Все же придется властям майдана смотреть футбол и плакать .
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ЖОРРО
1529051318
Хорошая весть!
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gennadiy
1529051984
Ну и зря,пусть бы сидели с укропами
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Полная Канистра
1529053401
ДОЛГИ ДОЛГИ КРУГОМ ДОЛГИ САМИ СЕБЯ В ЯМУ ЗАГНАЛИ
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bset
1529054746
Все через одно место. Одни люди хотят футбол посмотреть, другие хотят показать его и заработать на этом. А власть своими дурацкими поступками обычным людям мешает. Остается только посочувствовать украинцам. Уж мы-то знаем, что такое жить при дураках во власти.
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серега кашин
1529055457
хохлы и тут оказались должны, походу у них все в полной жоп..
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Ляба
1529056707
И тут облом :)
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Одинокий волк Маквейд
1529061084
Шапито.
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