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    Украина покажет матчи ЧМ-2018 из-за долгов перед Европейским союзом вещателей

    Матчи чемпионата мира-2018 будут показаны на территории Украины.

    Ранее сообщалось, что власти страны отказались от трансляции турнира по политическим соображениям. На ситуацию повлияли долги национальной телерадиокомпании Украины (НОТУ) перед Европейским союзом вещателей. В противном случае Украина могла бы лишиться прав на трансляцию следующего мирового первенства.

    «В результате подписано дополнительное соглашение о приобретении исключительных прав на показ двумя каналами («Интер» и НТН) полного пакета ЧМ-2018. Долг перед ЕСВ до конца года должен быть погашен полностью, что открывает перед НОТУ почти закрытую уже возможность трансляции ЧМ-2022 в Катаре», – заявил глава НОТУ Зураб Аласания.

    Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.06.2018 10:54
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 15 июня 2018, 14:11

      Шапито.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +428

      qwera 1969 15 июня 2018, 13:58

      Как там люди живут? Ужас.....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77

      Ляба 15 июня 2018, 12:58

      И тут облом :)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 15 июня 2018, 12:37

      хохлы и тут оказались должны, походу у них все в полной жоп..

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +24996

      bset 15 июня 2018, 12:25

      Все через одно место. Одни люди хотят футбол посмотреть, другие хотят показать его и заработать на этом. А власть своими дурацкими поступками обычным людям мешает. Остается только посочувствовать украинцам. Уж мы-то знаем, что такое жить при дураках во власти.

      6
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 15 июня 2018, 12:03

      ДОЛГИ ДОЛГИ КРУГОМ ДОЛГИ САМИ СЕБЯ В ЯМУ ЗАГНАЛИ

      4
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      Рейтинг: +57

      Ailend 15 июня 2018, 11:45

      Эммм надеюсь это не фейк?? Канал Интер независим от власти, и они из начально готовились к трансляции. По этому сомневаюсььь. А то что долги это даа.. Все в долгах.. увы увы. Та и не все матчи транслировать будут, толку? Сборной Украины там же нет. А смотреть как играет те же Марокко и т.д. не все любители футбола будут.

      0
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      Рейтинг: +444

      gennadiy 15 июня 2018, 11:39

      Ну и зря,пусть бы сидели с укропами

      1
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 15 июня 2018, 11:28

      Хорошая весть!

      4
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 15 июня 2018, 11:28

      Все же придется властям майдана смотреть футбол и плакать .

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