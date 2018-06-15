Украина покажет матчи ЧМ-2018 из-за долгов перед Европейским союзом вещателей

Матчи чемпионата мира-2018 будут показаны на территории Украины.

Ранее сообщалось, что власти страны отказались от трансляции турнира по политическим соображениям. На ситуацию повлияли долги национальной телерадиокомпании Украины (НОТУ) перед Европейским союзом вещателей. В противном случае Украина могла бы лишиться прав на трансляцию следующего мирового первенства.

«В результате подписано дополнительное соглашение о приобретении исключительных прав на показ двумя каналами («Интер» и НТН) полного пакета ЧМ-2018. Долг перед ЕСВ до конца года должен быть погашен полностью, что открывает перед НОТУ почти закрытую уже возможность трансляции ЧМ-2022 в Катаре», – заявил глава НОТУ Зураб Аласания.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.