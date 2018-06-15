Моуринью: «Когда Головин переместился в центр полузащиты, Россия стала играть лучше»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился мнением об игре сборной России в матче-открытии ЧМ против Саудовской Аравии (5:0).

«Дзагоев играл хорошо. Но когда он выбыл, Головин переместился в центр. Думаю, это помогло команде, и она стала играть лучше. Головин – плеймейкер, это игрок, который придает игре динамику.

Черышев – быстрый парень. Он в большей степени игрок бровки, чем Головин, и растягивал игру сборной. Думаю, замена сработала превосходно.

А потом вышел Дзюба – очень, очень сильный физически игрок», – сказал Моуринью.

Моуринью: «Саудовская Аравия разочаровала сегодня. России не стоит быть чересчур оптимистичной»