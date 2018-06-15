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  • Моуринью: «Когда Головин переместился в центр полузащиты, Россия стала играть лучше»

Моуринью: «Когда Головин переместился в центр полузащиты, Россия стала играть лучше»

15 июня 2018, 00:43
10

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился мнением об игре сборной России в матче-открытии ЧМ против Саудовской Аравии (5:0).

«Дзагоев играл хорошо. Но когда он выбыл, Головин переместился в центр. Думаю, это помогло команде, и она стала играть лучше. Головин – плеймейкер, это игрок, который придает игре динамику.

Черышев – быстрый парень. Он в большей степени игрок бровки, чем Головин, и растягивал игру сборной. Думаю, замена сработала превосходно.

А потом вышел Дзюба – очень, очень сильный физически игрок», – сказал Моуринью.

Моуринью: «Саудовская Аравия разочаровала сегодня. России не стоит быть чересчур оптимистичной»

Источник: RT
Чемпионат мира Россия Саудовская Аравия Дзюба Артем Черышев Денис Головин Александр Моуринью Жозе
Комментарии (10)
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!ce man
1529014317
теперь моур купит их всех
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vovan55
1529014686
ой-ой-ой...да победили, но...кого...если бы это был хотя бы сборная уругвая, я бы прыгал от радости...а так - поглядим дальше...
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Обер-КанцлерЪ
1529017271
В новостях от Моуриньо стоит не забывать указывать, что он приглашен в Россию на время ЧМ в качестве эксперта и получает за это зарплату! А то ещё подумает кто, что он по своей инициативе всё это говорит!
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Тибер
1529027442
Если Дзагоев выбывет , то на его место нужно ставить Головина! Только аккуратнее на этой позиции. И карточку пусть не получит. В общем риск , если выиграете то можно и пропустить Головину с Уругваем матч ) если карточка желтая будет )
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Тибер
1529027511
Если Головин хорошо отыграет забирайте Жозе Моуриньо его к себе в Манчестер )))
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val-berezko
1529029858
Да, Черчесову повезло-ушел Дзагоев. Дальше -усилилось нападение , Головин перешел в центр и делал всю игру. Черышев удачно забил. Успехов в дальнейшем!
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yorgenbarenz
1529039049
Над Дзюбой,похоже,прикололся таким образом)).
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bset
1529040024
Хороша работа. На ЧМ пригласили, сидишь себе, смотришь футбол, даешь интервью и заодно присматриваешь себе потенциальных новичков.
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FanatSerj
1529043497
Головин сделал всю игру, по мимо то что гол и два паса, он в каждой атаке поучаствовал, а в каких то голевых атаках исключительно его мастерство и скорость создавали весь момент для других. Одно огорчение по нему это желтая карточка, как он работает в прессинге и отборах для него это точно не последняя карточка и вероятность что он пропустит уже третью игру очень большая, а с учетом травмы Дзагоева - это будет полный финиш.
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кузнецов артем
1529051493
Дзюбу в Мю бери, будет конкуренция Лукаку
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