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    Моуринью: «Когда Головин переместился в центр полузащиты, Россия стала играть лучше»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился мнением об игре сборной России в матче-открытии ЧМ против Саудовской Аравии (5:0).

    «Дзагоев играл хорошо. Но когда он выбыл, Головин переместился в центр. Думаю, это помогло команде, и она стала играть лучше. Головин – плеймейкер, это игрок, который придает игре динамику.

    Черышев – быстрый парень. Он в большей степени игрок бровки, чем Головин, и растягивал игру сборной. Думаю, замена сработала превосходно.

    А потом вышел Дзюба – очень, очень сильный физически игрок», – сказал Моуринью.

    Моуринью: «Саудовская Аравия разочаровала сегодня. России не стоит быть чересчур оптимистичной»

    Источник: RT

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    15.06.2018 00:43
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 15 июня 2018, 11:31

      Дзюбу в Мю бери, будет конкуренция Лукаку

      0
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 15 июня 2018, 09:18

      Головин сделал всю игру, по мимо то что гол и два паса, он в каждой атаке поучаствовал, а в каких то голевых атаках исключительно его мастерство и скорость создавали весь момент для других. Одно огорчение по нему это желтая карточка, как он работает в прессинге и отборах для него это точно не последняя карточка и вероятность что он пропустит уже третью игру очень большая, а с учетом травмы Дзагоева - это будет полный финиш.

      0
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      Рейтинг: +24996

      bset 15 июня 2018, 08:20

      Хороша работа. На ЧМ пригласили, сидишь себе, смотришь футбол, даешь интервью и заодно присматриваешь себе потенциальных новичков.

      1
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 15 июня 2018, 08:04

      Над Дзюбой,похоже,прикололся таким образом)).

      2
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      Рейтинг: +834

      val-berezko 15 июня 2018, 05:30

      Да, Черчесову повезло-ушел Дзагоев. Дальше -усилилось нападение , Головин перешел в центр и делал всю игру. Черышев удачно забил. Успехов в дальнейшем!

      2
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      Рейтинг: +185

      Тибер 15 июня 2018, 04:51

      Если Головин хорошо отыграет забирайте Жозе Моуриньо его к себе в Манчестер )))

      1
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      Рейтинг: +185

      Тибер 15 июня 2018, 04:50

      Если Дзагоев выбывет , то на его место нужно ставить Головина! Только аккуратнее на этой позиции. И карточку пусть не получит. В общем риск , если выиграете то можно и пропустить Головину с Уругваем матч ) если карточка желтая будет )

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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 15 июня 2018, 02:01

      В новостях от Моуриньо стоит не забывать указывать, что он приглашен в Россию на время ЧМ в качестве эксперта и получает за это зарплату!
      А то ещё подумает кто, что он по своей инициативе всё это говорит!

      5
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      Рейтинг: +840

      vovan55 15 июня 2018, 01:18

      ой-ой-ой...да победили, но...кого...если бы это был хотя бы сборная уругвая, я бы прыгал от радости...а так - поглядим дальше...

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      Рейтинг: +452

      тёска 15 июня 2018, 01:11

      теперь моур купит их всех

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