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    Врач «Динамо»: «ЧМ-2018 для Дзагоева закончен»

    Врач «Динамо» Александр Ярдошвили прокомментировал травму полузащитника сборной России Алана Дзагоева в матче 1-го тура группового этапа ЧМ-2018 против Саудовской Аравии.

    «Скорее всего, у Алана надрыв задней поверхности бедра. По крайней мере, по телевизионной картинке мне показалось именно так. Очень жаль, но, судя по всему, для Дзагоева чемпионат мира закончен. Недаром игрок покидал поле в слезах», – сказал Ярдошвили.

    Дзагоев травмировал бедро и покинул поле на 24-й минуте.

    Газинский забил первый гол ЧМ-2018, Дзагоев получил травму

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.06.2018 19:17
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +678

      Пастырь 14 июня 2018, 21:48

      Хороший техничный игрок, но (простите меня) я что то подобное ожидал. Его постоянно преследуют травмы. Но.. не было бы счастья да несчастье помогло, вышел Черышев. Четвертый гол просто шедевр.

      -1
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 14 июня 2018, 21:48

      Очень жаль, выздоравливай

      0
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      Рейтинг: +24996

      bset 14 июня 2018, 21:36

      Слез не было - это точно. Но травмы преследуют. Я вообще удивился, как он дошел до старта ЧМ и ни разу не травмировался. Злой рок какой-то.

      0
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      Рейтинг: +77

      Ляба 14 июня 2018, 21:05

      Сочуствую...

      0
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      Рейтинг: +3629

      Gek Dement 14 июня 2018, 20:35

      Нет, но тысяча чертей где они там нашли слезы?! Не было там слез. Дзагоеву здоровья.

      0
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      Рейтинг: +440

      Yarrom89 14 июня 2018, 20:12

      Это уже не врач, а экстрасенс какой-то!)
      Ну впрочем как и наши футбольные "диванные эксперты", все определяют по картинке)

      0
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      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 14 июня 2018, 20:12

      Нашатырки понюхает и выйдет в следующим матче

      -2
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      Рейтинг: +258

      Смешная Лошадь 14 июня 2018, 20:10

      Так обидно, просто травмировался на ровном месте. Здоровья и скорейшего возвращения в строй!

      5
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      Рейтинг: +12333

      Вомбат 14 июня 2018, 20:05

      Это тот самый Ярдошвили, который заявил, что, судя по ТВ картинке, Салах сломал себе какое-то там сочленение и скорее всего закончит с футболом?

      3
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 14 июня 2018, 19:51

      Жаль конечно.. но он уже давно не играет, то травма, то лечение травмы..

      2
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