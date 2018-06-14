Врач «Динамо»: «ЧМ-2018 для Дзагоева закончен»

Врач «Динамо» Александр Ярдошвили прокомментировал травму полузащитника сборной России Алана Дзагоева в матче 1-го тура группового этапа ЧМ-2018 против Саудовской Аравии.

«Скорее всего, у Алана надрыв задней поверхности бедра. По крайней мере, по телевизионной картинке мне показалось именно так. Очень жаль, но, судя по всему, для Дзагоева чемпионат мира закончен. Недаром игрок покидал поле в слезах», – сказал Ярдошвили.

Дзагоев травмировал бедро и покинул поле на 24-й минуте.

Газинский забил первый гол ЧМ-2018, Дзагоев получил травму