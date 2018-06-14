Врач «Динамо»: «ЧМ-2018 для Дзагоева закончен»

Хороший техничный игрок, но (простите меня) я что то подобное ожидал. Его постоянно преследуют травмы. Но.. не было бы счастья да несчастье помогло, вышел Черышев. Четвертый гол просто шедевр.
Врач «Динамо» Александр Ярдошвили прокомментировал травму полузащитника сборной России Алана Дзагоева в матче 1-го тура группового этапа ЧМ-2018 против Саудовской Аравии.
«Скорее всего, у Алана надрыв задней поверхности бедра. По крайней мере, по телевизионной картинке мне показалось именно так. Очень жаль, но, судя по всему, для Дзагоева чемпионат мира закончен. Недаром игрок покидал поле в слезах», – сказал Ярдошвили.
Дзагоев травмировал бедро и покинул поле на 24-й минуте.
Газинский забил первый гол ЧМ-2018, Дзагоев получил травму