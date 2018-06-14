Уткин: «Пара Игнашевич-Кутепов в центре защиты – оптимальная»

Вот кого за руль нужно!!!!!!!
Экс-комментатор «Матч ТВ» Василий Уткин поделился мнением о стартовом составе сборной России на матч открытия ЧМ-2018 против Саудовской Аравии.
«Четыре защитника. Пара в центре из имеющихся оптимальная: Кутепов быстрее Граната, Кудряшов в два центральных просто незачем.
Для меня загадка, зачем справа одновременно Самедов и Фернандес. Очевидно ведь, что им тесно на одной бровке. Особенно в атаке. Может быть, Самедов сыграет каким-то особенным образом?..
Совершенно логично, что между полузащитой и Смоловым Дзагоев. Почему логично? Потому что ведь наигрывался Алексей Миранчук. Значит, играть будет другой!
Также и на четырех защитников перешли, чтобы в центре поля нашлось место Головину, Кузяеву и Зобнину. Но играет Газинский. Это же логично. Это такая логика. Будем надеяться!» – написал Уткин в телеграме.
Встреча на стадионе «Лужники» начнется в 18:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
#ВместеМыКоманда #RUSKSA #RUS #ЧМ2018 pic.twitter.com/RglDVuDX76— Сборная России (@TeamRussia) 14 июня 2018 г.