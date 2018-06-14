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    Уткин: «Пара Игнашевич-Кутепов в центре защиты – оптимальная»

    Экс-комментатор «Матч ТВ» Василий Уткин поделился мнением о стартовом составе сборной России на матч открытия ЧМ-2018 против Саудовской Аравии.

    «Четыре защитника. Пара в центре из имеющихся оптимальная: Кутепов быстрее Граната, Кудряшов в два центральных просто незачем.

    Для меня загадка, зачем справа одновременно Самедов и Фернандес. Очевидно ведь, что им тесно на одной бровке. Особенно в атаке. Может быть, Самедов сыграет каким-то особенным образом?..

    Совершенно логично, что между полузащитой и Смоловым Дзагоев. Почему логично? Потому что ведь наигрывался Алексей Миранчук. Значит, играть будет другой!

    Также и на четырех защитников перешли, чтобы в центре поля нашлось место Головину, Кузяеву и Зобнину. Но играет Газинский. Это же логично. Это такая логика. Будем надеяться!» – написал Уткин в телеграме.

    Встреча на стадионе «Лужники» начнется в 18:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

    Источник: Telegram

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    14.06.2018 17:14
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +148

      grafff 14 июня 2018, 17:53

      Вот кого за руль нужно!!!!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1343

      Ахимас Вельде 14 июня 2018, 17:52

      Наставничество на практике.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1096

      Братья Васильевы 14 июня 2018, 17:49

      Старый да малый.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7720

      mihail200606 14 июня 2018, 17:41

      блин, хоть раз из васи чтото позитивное за последнее время вылезло...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2287

      Vickont 14 июня 2018, 17:38

      Вась, не лопни от желчи

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 14 июня 2018, 17:38

      Хоть раз Черчесов Васе угодил.

      6
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