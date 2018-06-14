Дворкович официально отпросил с работы людей, идущих на матч-открытие ЧМ-2018

Председатель оргкомитета «Россия-2018» Аркадий Дворкович выпустил служебную записку, которая позволит всем, кто идет на матч-открытие чемпионата мира-2018, пораньше уйти с работы.

«Я, председатель оргкомитета «Россия-2018» Дворкович А. В., прошу отпустить вашего сотрудника ... на матч чемпионата мира по футболу между сборными России и Саудовской Аравии. Данная просьба действительна при предъявлении билета на матч.

Очень важно, чтобы зрители прибыли на стадион заранее, вовремя успели пройти на арену и сумели насладиться невероятным зрелищем – церемонией открытия чемпионата мира по футболу и самим матчем», – сказано в документе.

Игра начнется в 18:00 по Москве.

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