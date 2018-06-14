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    Дворкович официально отпросил с работы людей, идущих на матч-открытие ЧМ-2018

    Председатель оргкомитета «Россия-2018» Аркадий Дворкович выпустил служебную записку, которая позволит всем, кто идет на матч-открытие чемпионата мира-2018, пораньше уйти с работы.

    «Я, председатель оргкомитета «Россия-2018» Дворкович А. В., прошу отпустить вашего сотрудника ... на матч чемпионата мира по футболу между сборными России и Саудовской Аравии. Данная просьба действительна при предъявлении билета на матч.

    Очень важно, чтобы зрители прибыли на стадион заранее, вовремя успели пройти на арену и сумели насладиться невероятным зрелищем – церемонией открытия чемпионата мира по футболу и самим матчем», – сказано в документе.

    Игра начнется в 18:00 по Москве.

    Мы все не правы – хватит ненавидеть сборную

    Источник: Р-Спорт

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    14.06.2018 13:25
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3461

      acor94 14 июня 2018, 17:08

      Только в России матч открытия тогда когда все на работе.

      0
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 14 июня 2018, 14:17

      Отпросил он...Не смеши!!!

      2
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      Рейтинг: +8832

      vladik12 14 июня 2018, 13:28

      Моур говорил, что, когда играет сборная, в магазине можно украсть что угодно - никто не заметит. Увы, но это ни разу не про Россию.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +8832

      vladik12 14 июня 2018, 13:28

      А в нормальной футбольной стране отпросили с работы всех. Чтоб тип все посмотрели, поболели.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +8832

      vladik12 14 июня 2018, 13:26

      Только в России такие вещи могут делаться за 5 часов до матча.

      3
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