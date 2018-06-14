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Путин примет участие в церемонии открытия ЧМ-2018

14 июня 2018, 10:09
2

Президент России Владимир Путин примет участие в церемонии открытия чемпионата мира-2018, сообщает пресс-служба Кремля.

Она пройдет на стадионе «Лужники» в Москве сегодня, 14 июня. Начало запланировано на 17:30 по московскому времени. В 18:00 состоится стартовый матч турнира, в котором встретятся сборные России и Саудовской Аравии.

Церемонию посетят главы государств и правительств, в частности Президент Республики Абхазия, Президент Азербайджанской Республики, Премьер-министр Республики Армения, Президент Республики Беларусь, Президент Многонационального Государства Боливия, Президент Республики Казахстан, Президент Киргизской Республики, Председатель Президиума Верховного народного собрания КНДР, Председатель Совета министров Ливанской Республики, Президент Республики Молдова, Президент Республики Панама, избранный Президент Республики Парагвай, Президент Республики Руанда, Наследный принц Королевства Саудовская Аравия, Президент Республики Таджикистан, Президент Республики Узбекистан, Президент Республики Южная Осетия.

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Россия Путин Владимир
Комментарии (2)
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Чикомас
1528961414
Ну примет и примет...Нам то какое дело? Это футбольная ветка...
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апоголлл
1528967786
ну куда-ж,без царя-батюшки.
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