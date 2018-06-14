Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Математики назвали победителем ЧМ-2018 Испанию. Шансы России – 0,1%

Математики назвали победителем ЧМ-2018 Испанию. Шансы России – 0,1%

14 июня 2018, 08:05
25

Группа ученых из университетов Германии и Бельгии прибегли к математическим формулам, чтобы назвать победителя чемпионата мира-2018, сообщает ArXiv.org​. Турнир стартует сегодня, 14 июня.

Для анализа было использовано более 100 тысяч различных возможных вариантов развития событий, ВВП стран-участниц, их население, рейтинг национальных сборных, средний возраст футболистов, их результаты и множество других факторов.

По мнению ученых, наиболее явными претендентами на победу в турнире являются команды Испании и Германии. Их шансы на победу оцениваются в 17,8 процента и 17,1 процента соответственно. Замкнула тройку фаворитов Бразилия – 12,3 процента. Перспективы сборной России​ математики оценили в 0,1 процента.

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Испания Германия Россия Бразилия
Комментарии (25)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Рубик Докоян
1528953542
Кое-где на Западе учёные считают, что наша сборная находится среди величин статистической погрешности. Но наши... осетинские учёные установили, что сборная России фаворит группы и далеко пойдёт в плей-офф, если судьи не будут грешить...
Ответить
Caniggia
1528955278
Ого, у России даже процент какой-то есть!
Ответить
Avaretz
1528955302
Одна десятая, значит можно ещё надеется, а я уже хотел крест поставить на победу России на чм
Ответить
Stavropolets
1528958699
Посмотрим как будет по факту
Ответить
Чикомас
1528959764
Фу-у-у-ууу. Ну хоть так...Я думал чистый 0...
Ответить
OfaZavr
1528965658
в игре все непредсказуемо и рассчитать как получиться в итоге наверняка нельзя, тем и прекрасен футбол.
Ответить
Патронташ
1528967525
Они нам льстят. Или Мудко им за этот прогноз приплатил.
Ответить
serppion
1528968578
Вчера сам считал, вышло 50%. Два равновероятных исхода: 50 - за то, что победит, 50 - не победит.
Ответить
yorgenbarenz
1528968998
Вот не надо нас так принижать! А то опять медведей на улицы выпустим!
Ответить
zigbert
1528971139
Значит шанс все таки есть.
Ответить
Главные новости
Проигрыш «Спартака», победа «Зенита», зарплата Батракова в Турции, злой Гинер и другие новости
01:57
Круговой анонсировал отъезд Батракова в АПЛ
01:14
В «Динамо» объяснили, почему Тюкавин перестал забивать
00:59
Названа причина, почему ЦСКА не избавляется от Баринова
00:53
1
«Барселона» взяла новый трофей
00:43
Угальде дал конкретный ответ на вопрос о своем будущем
00:14
Мусаев прокомментировал травму лидера «Краснодара»: «Плохая ситуация»
Вчера, 23:56
1
Фанаты «Галатасарая» встретили Батракова на вокзале
Вчера, 23:19
7
Бубнов ответил, кто сильнее – Даку или Соболев
Вчера, 23:07
Кубок России. «Краснодар» минимально победил «Динамо» (1:0)
Вчера, 22:43
13
Все новости
Все новости
Участник ЧМ-2026 отказал «Рубину»
17 августа
1
Бартез получил назначение в сборную Франции
13 августа
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
12 августа
4
Трогательное заявление Месси о смерти отца
12 августа
3
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
12 августа
2
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
12 августа
5
«Люди теряли рассудок»: Кушанашвили определил лучший ЧМ в истории
11 августа
10
Подробности прощания с Месси-старшим
9 августа
УЕФА подтвердил, что платил предполагаемой любовнице Инфантино
8 августа
5
Реакция ФИФА на скандал с любовницей Инфантино
8 августа
4
Предполагаемая любовница Инфантино получала деньги от УЕФА
8 августа
9
На «Матч ТВ» оценили работу Черданцева на ЧМ-2026
7 августа
3
Аргентина поддержала Инфантино на фоне его возможной отставки
7 августа
4
ВидеоГави сдержал обещание покрасить волосы в розовый цвет
6 августа
2
Каннаваро заподозрил наличие «крысы» в сборной Узбекистана
6 августа
3
Мостовой: «Покажите фото Инфантино на улицах Москвы до ЧМ – 48 из 50 человек его не узнают»
6 августа
4
Инфантино придумал подкуп для Марокко, чтобы заручиться его поддержкой
5 августа
2
Известны пять кандидатов на пост президента ФИФА вместо Инфантино
4 августа
5
Трамп определился с позицией по будущему президента ФИФА Инфантино
3 августа
2
ФотоГенич сделал татуировку, посвященную финалу ЧМ-2026
3 августа
10
Инфантино попросит Трампа о поддержке на выборах президента ФИФА
3 августа
11
В сборной США приняли решение по будущему Почеттино
3 августа
74-летний ван Гаал может возглавить сборную
3 августа
2
ВидеоЯмаль станцевал с репликой Кубка мира
3 августа
1
Гаджиев описал действия Инфантино двумя словами
2 августа
1
Быстров – о конфликте ФИФА и УЕФА: «Инфантино прогнулся по всем вопросам на ЧМ-2026»
2 августа
Боярский раскритиковал Инфантино: «Если бы Трамп сказал мне уйти из театра и кино, я бы сделал это»
2 августа
21
УЕФА может выйти из ФИФА
2 августа
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+