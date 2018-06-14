Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Математики назвали победителем ЧМ-2018 Испанию. Шансы России – 0,1%

    Группа ученых из университетов Германии и Бельгии прибегли к математическим формулам, чтобы назвать победителя чемпионата мира-2018, сообщает ArXiv.org​. Турнир стартует сегодня, 14 июня.

    Для анализа было использовано более 100 тысяч различных возможных вариантов развития событий, ВВП стран-участниц, их население, рейтинг национальных сборных, средний возраст футболистов, их результаты и множество других факторов.

    По мнению ученых, наиболее явными претендентами на победу в турнире являются команды Испании и Германии. Их шансы на победу оцениваются в 17,8 процента и 17,1 процента соответственно. Замкнула тройку фаворитов Бразилия – 12,3 процента. Перспективы сборной России​ математики оценили в 0,1 процента.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.06.2018 08:05
    Рекомендуем
    Комментарии26
    ...
    • ...
      Рейтинг: +493

      iBragim2102 14 июня 2018, 15:38

      население, ввп,рейтинг сборных, а выиграет никому неизвестная Бразилия

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 14 июня 2018, 13:12

      Значит шанс все таки есть.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 14 июня 2018, 12:36

      Вот не надо нас так принижать! А то опять медведей на улицы выпустим!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3795

      serppion 14 июня 2018, 12:29

      Вчера сам считал, вышло 50%. Два равновероятных исхода: 50 - за то, что победит, 50 - не победит.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +95

      Jimmy7 > serppion 14 июня 2018, 15:19

      С математикой у тебя всё не очень, 1/32 вообще-то

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3795

      serppion > Jimmy7 15 июня 2018, 12:27

      А у тебя с юмором всё не очень))).

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1893

      multiscan 14 июня 2018, 12:19

      Сомнительный прогноз.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1678

      Патронташ 14 июня 2018, 12:12

      Они нам льстят. Или Мудко им за этот прогноз приплатил.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 14 июня 2018, 11:40

      в игре все непредсказуемо и рассчитать как получиться в итоге наверняка нельзя, тем и прекрасен футбол.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2780

      Чикомас 14 июня 2018, 10:02

      Фу-у-у-ууу. Ну хоть так...Я думал чистый 0...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 14 июня 2018, 09:54

      Столько учённых в этом страны,но 20 нормальный игроки нет,хм

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1222

      Stavropolets 14 июня 2018, 09:44

      Посмотрим как будет по факту

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11