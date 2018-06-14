Математики назвали победителем ЧМ-2018 Испанию. Шансы России – 0,1%

Группа ученых из университетов Германии и Бельгии прибегли к математическим формулам, чтобы назвать победителя чемпионата мира-2018, сообщает ArXiv.org​. Турнир стартует сегодня, 14 июня.

Для анализа было использовано более 100 тысяч различных возможных вариантов развития событий, ВВП стран-участниц, их население, рейтинг национальных сборных, средний возраст футболистов, их результаты и множество других факторов.

По мнению ученых, наиболее явными претендентами на победу в турнире являются команды Испании и Германии. Их шансы на победу оцениваются в 17,8 процента и 17,1 процента соответственно. Замкнула тройку фаворитов Бразилия – 12,3 процента. Перспективы сборной России​ математики оценили в 0,1 процента.