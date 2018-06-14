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    Автор фильмов о российском допинге Зеппельт побоялся приехать на ЧМ-2018

    Журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт, который считается инициатором расследований о применении допинга в России, отказался приехать на ЧМ-2018 по соображениям безопасности.

    Изначально въезд на территорию РФ ему был закрыт, но позже было принято решение выдать ему визу. Следственный комитет РФ хотел провести допрос журналиста на предмет выяснения фактов в его фильме, где без прямых доказательств российская сторона была обвинена в организации государственной поддержки допинговой системы.

    Зеппельт провел консультацию с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом, после чего отказался от идеи приезда в Россию.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.06.2018 06:30
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +577

      yurdin 14 июня 2018, 11:45

      СлабО стать новым Скрипалём?-спросил его министр,- в "допинге" "разбираешься",а в "боевых газах" новичок?Тогда сиди в Германии и держи нос по ветру...

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 14 июня 2018, 11:33

      его боязнь вполне можно понять)

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 14 июня 2018, 10:34

      Смотри, петушочек, в Матросской тишине для тебя готово местечко возле параши...

      0
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      Рейтинг: +251

      komarinskiy 14 июня 2018, 07:38

      Зассал? Да кому он на самом деле нужен здесь? Его никто и не узнал бы.

      0
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      Рейтинг: +1167

      Caniggia 14 июня 2018, 07:35

      Да ничего бы ему не было в России, башку отбили бы козлу и делов! Шутка, кому он нах нужен!

      -1
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 14 июня 2018, 07:34

      Позже было принято решение выдать ему визу "прямо в КПЗ", ха , ну кто же поедет после этого.

      2
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 14 июня 2018, 07:26

      Памперсы не помогают...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3534

      Берёза В. 14 июня 2018, 07:11

      Обос... теперь сиди обтекай у себя дома

      0
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      Рейтинг: +148

      Maksim Lagerev 14 июня 2018, 06:52

      Трус

      -1
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      Рейтинг: +4624

      la verdad > Maksim Lagerev 14 июня 2018, 07:50

      В России 90% населения боятся ездить за границу, но зато на 100% знают кому и как живётся в любой точке мира :)))))) Трусы?)))

      0
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      ...
      Рейтинг: +148

      Maksim Lagerev > la verdad 14 июня 2018, 08:52

      а ты как вычислил это раз , а два этот человек сначала оскорбил страну потом ему не давали визы а далее он вообще струсил. И как я знаю много моих знакомых ездят заграницу и не боятся

      0
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      Рейтинг: +4624

      la verdad > Maksim Lagerev 14 июня 2018, 08:55

      Это вопрос?

      0
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      Рейтинг: +4624

      la verdad > Maksim Lagerev 14 июня 2018, 08:58

      Можешь не отвечать :) Я посмотрел твои коменты :) Поржал с утра :))))))) Хороших каникул!!!

      -1
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      Рейтинг: +148

      Maksim Lagerev > la verdad 14 июня 2018, 09:00

      Спасибо что разрешил не отвечать

      0
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      Рейтинг: +915

      спанчес > la verdad 14 июня 2018, 09:13

      трусость и реальное ощущение угрозы, которую в одиночку трудно за границей преодолеть,это разные вещи. На рожон то зачем лезть даже если ты и не трус,иногда поездка за рубеж означает самоубийство

      0
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      Рейтинг: +4624

      la verdad > спанчес 14 июня 2018, 09:21

      Власти России уже не раз показали как расправляются с несогласными.

      0
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      ...
      Рейтинг: +915

      спанчес > la verdad 14 июня 2018, 09:26

      со мной пока не расправились

      1
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 > la verdad 14 июня 2018, 12:41

      Бояться в общем-то нечего, но что там делать, я не знаю. Инопаспорт три года без дела лежит.

      -2
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      Рейтинг: +4624

      la verdad > тщмек 19 14 июня 2018, 14:09

      Да что тебе там делать? Лучше на дачу съезди:))))

      0
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 > la verdad 14 июня 2018, 14:46

      у меня нет дачи...И нет интереса к даче, загранице, хоккею, церкви и еще тысяче ненужных дел, которые наполняют твою пустую жизнь

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 > la verdad 14 июня 2018, 22:50

      Не сходи с ума ! Поставь мне минус!

      0
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      Рейтинг: +4624

      la verdad > тщмек 19 15 июня 2018, 11:33

      Чучмек, я уверен у тебя ничего нет, кроме взятого в кредит BQ :)))

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      Рейтинг: +4624

      la verdad > Gullit 76 15 июня 2018, 11:34

      Я и не собирался сходить. Смотрю на тебя и думаю: Зачем???)))

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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 > la verdad 15 июня 2018, 13:11

      Гр*баный шаблон

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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 14 июня 2018, 06:42

      Поржал!Вы ещё Яйценюка с Ярошем пригласите!

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