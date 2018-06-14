Автор фильмов о российском допинге Зеппельт побоялся приехать на ЧМ-2018

Журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт, который считается инициатором расследований о применении допинга в России, отказался приехать на ЧМ-2018 по соображениям безопасности.

Изначально въезд на территорию РФ ему был закрыт, но позже было принято решение выдать ему визу. Следственный комитет РФ хотел провести допрос журналиста на предмет выяснения фактов в его фильме, где без прямых доказательств российская сторона была обвинена в организации государственной поддержки допинговой системы.

Зеппельт провел консультацию с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом, после чего отказался от идеи приезда в Россию.