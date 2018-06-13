Forbes второй год подряд признал «МЮ» самым дорогим клубом мира

епт туринские нищеброды тут появились !
Журнал Forbes опубликовал свежий список самых дорогих футбольных клубов мира. Первое место в рейтинге занял «Манчестер Юнайтед», чья стоимость составила 4,123 миллиарда долларов. В прошлом году британцы стоили 3,69 миллиарда.
Второе место занял мадридский «Реал» (4,088 миллиарда), третье – «Барселона» (4,064 миллиарда). Далее список выглядит так.
4. «Бавария» (Германия) – 3,063;
5. «Манчестер Сити» (Англия) – 2,474,
6. «Арсенал» (Англия) – 2,238,
7. «Челси» (Англия) – 2,062,
8. «Ливерпуль» (Англия) – 1,944,
9. «Ювентус» (Италия) – 1,472,
10. «Тоттенхэм» (Англия) – 1,237.