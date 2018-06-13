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    Forbes второй год подряд признал «МЮ» самым дорогим клубом мира

    Журнал Forbes опубликовал свежий список самых дорогих футбольных клубов мира. Первое место в рейтинге занял «Манчестер Юнайтед», чья стоимость составила 4,123 миллиарда долларов. В прошлом году британцы стоили 3,69 миллиарда.

    Второе место занял мадридский «Реал» (4,088 миллиарда), третье – «Барселона» (4,064 миллиарда). Далее список выглядит так.

    4. «Бавария» (Германия) – 3,063;

    5. «Манчестер Сити» (Англия) – 2,474,

    6. «Арсенал» (Англия) – 2,238,

    7. «Челси» (Англия) – 2,062,

    8. «Ливерпуль» (Англия) – 1,944,

    9. «Ювентус» (Италия) – 1,472,

    10. «Тоттенхэм» (Англия) – 1,237.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.06.2018 22:22
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 13 июня 2018, 22:51

      епт туринские нищеброды тут появились !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8832

      vladik12 13 июня 2018, 22:22

      Где здесь "Тамбов"?

      1
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