Конкурс прогнозов: начался сезон «ЧМ-2018»! Делай ставки и выигрывай призы

Где Бустеры???
Место в 20-ке.
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На «Бомбардире» начался новый сезон Конкурса прогнозов, посвященный чемпионату мира-2018!
Лучших игроков ждут следующие призы:
1 место – мяч Adidas Telstar 18, золотая медаль*, 2 тысячи болларов, +500 рейтинга.
2 место – электронная книга «Пеп Гвардиола. На пике», серебряная медаль, 1,5 тысячи болларов, +300 рейтинга.
3 место – электронная книга «Диего Марадона. Автобиография», бронзовая медаль, 1 тысяча болларов, +200 рейтинга.
4 место – электронная книга «Лев Яшин. Я – легенда», золотая звездочка, 500 болларов, +100 рейтинга.
5 место – электронная книга «Карло Анчелотти. Автобиография», золотая звездочка, 500 болларов, +100 рейтинга.
6-10 место – золотая звездочка, 500 болларов, +100 рейтинга.
* Рядом с аватаром пользователя в профиле и чате Конкурса прогнозов будет изображена звездочка или медаль в зависимости от места.
Конкурс прогнозов: Кlaksvikar Ittrotarselag стал победителем сезона «Май-18»
100 лучших участников Конкурса прогнозов (которые займут первые 100 мест в первом дивизионе) получат 300 бонусных бустеров в игре «11х11». Это очень полезная игровая валюта в одном из лучших футбольных менеджеров мира – в онлайн-игре «11х11». Бустеры вы сможете потратить на развитие своего собственного футбольного клуба!
Попробовать свои силы в «11х11» можно уже сейчас:
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Важно: бустеры будут начислены в мобильное приложение или ВК-версию.
Свои вопросы и пожелания пишите на bets@bombardir.ru