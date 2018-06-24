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  • Конкурс прогнозов: начался сезон «ЧМ-2018»! Делай ставки и выигрывай призы

Конкурс прогнозов: начался сезон «ЧМ-2018»! Делай ставки и выигрывай призы

24 июня 2018, 06:13
12

На «Бомбардире» начался новый сезон Конкурса прогнозов, посвященный чемпионату мира-2018!

Лучших игроков ждут следующие призы:

1 место – мяч Adidas Telstar 18, золотая медаль*, 2 тысячи болларов, +500 рейтинга.

2 место – электронная книга «Пеп Гвардиола. На пике», серебряная медаль, 1,5 тысячи болларов, +300 рейтинга.

3 место – электронная книга «Диего Марадона. Автобиография», бронзовая медаль, 1 тысяча болларов, +200 рейтинга.

4 место – электронная книга «Лев Яшин. Я – легенда», золотая звездочка, 500 болларов, +100 рейтинга.

5 место – электронная книга «Карло Анчелотти. Автобиография», золотая звездочка, 500 болларов, +100 рейтинга.

6-10 место – золотая звездочка, 500 болларов, +100 рейтинга.

* Рядом с аватаром пользователя в профиле и чате Конкурса прогнозов будет изображена звездочка или медаль в зависимости от места.

Конкурс прогнозов: Кlaksvikar Ittrotarselag стал победителем сезона «Май-18»

100 лучших участников Конкурса прогнозов (которые займут первые 100 мест в первом дивизионе) получат 300 бонусных бустеров в игре «11х11». Это очень полезная игровая валюта в одном из лучших футбольных менеджеров мира – в онлайн-игре «11х11». Бустеры вы сможете потратить на развитие своего собственного футбольного клуба!

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Важно: бустеры будут начислены в мобильное приложение или ВК-версию.

Свои вопросы и пожелания пишите на bets@bombardir.ru

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (12)
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СашкаГуров
1528889267
Хочу мяч
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Lev Aleks
1528890336
Ну наконец-то призы....ребята всем удачи, мяч конечно все хотят)))
Ответить
The_Enot
1528926818
Всем удачи!
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Шумаххер
1529284928
А я бы книгу почитал
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sprint5
1530294576
что за дурь с матчем Луч-Батэ
Ответить
Zenit-84
1531687620
Первая сотня: 1 Кисюля 550 2.79 18750 439540 2 bumer_moscow 463 3.76 17750 410619 3 ДАША Д 524 2.61 20000 405874 4 +1 Bivaliy67 520 2.79 7000 400336 5 +2 klifS 542 2.31 4350 400163 6 -2 zra78 517 3.06 18500 397580 7 +2 Zenit-84 548 2.06 7100 395579 8 -2 VIPded 476 2.66 21000 393887 9 +1 Андрей Ермошин 546 2.13 5395 392445 10 -2 arle 456 2.52 6400 391911 11 +3 Novograd 532 2.39 10250 387771 12 +3 Gornostay 453 3.10 7400 386159 13 -2 Catastrofa 536 3.03 20000 384199 14 -1 Anper 510 2.80 5650 378962 15 +4 korshun1977 450 2.95 10250 374717 16 +2 Полная Канистра 513 2.91 4150 373676 17 -1 Nerlinger 542 1.91 2640 372417 18 +2 Valentin18 557 1.95 4850 371873 19 +2 Стикс1905 523 2.59 5650 368381 20 +2 sprint5 545 1.97 3100 368370 21 -9 fri men 451 3.37 20000 368323 22 +1 Серега М. 472 2.23 5350 366780 23 +1 Отчаянный Пердун 548 2.67 4750 365658 24 +1 Luchanu 479 2.44 7400 364268 25 +4 Наварх 442 2.52 4850 363288 26 -9 ALeX-161-rus 417 3.35 19500 361503 27 TY13R 502 2.25 4850 361160 28 пряник929 507 2.02 2760 360198 29 +3 Увинстон Паркс 516 2.56 4365 357731 30 Skaip_Lisa 471 2.69 19500 355810 31 Chaborz.1990 510 2.33 3800 355801 32 -6 Aldenir 406 4.20 15000 352071 33 +2 Par Mezan 450 2.70 20000 347655 34 -1 Alexxx1 525 1.92 2620 347239 35 +3 mihail1980 518 2.32 20000 346481 36 СОКОЛ САРАТОВ 481 2.17 4000 346292 37 -3 японец 524 2.04 4700 345190 38 +2 polt 402 2.31 3850 344373 39 +2 YRLV88 562 1.92 2140 339436 40 +2 Dominator777 473 2.06 2600 337551 41 +5 Igor Belousov 517 2.12 2600 337147 42 +8 Амба Нагорск 433 2.54 3750 336205 43 +1 SEREZHA7575 484 2.42 4750 336204 44 -1 alex kidn 469 1.91 5550 335372 45 +6 XaXatyn 464 1.96 2820 335240 46 -1 AkhmatCila 446 2.29 3350 334618 47 +1 DeMoN-MUFC 523 2.18 4150 334532 48 +1 nblacksmith 511 2.12 2650 333767 49 -12 Динияр Билялетдинов 515 2.50 5550 332703 50 -11 Sergei26 391 2.98 8700 331444 51 +7 himik2-62 493 2.18 3050 330473 52 DeMoN-FCMU 546 2.19 3250 329125 53 -6 Как все! 487 2.22 2250 328925 54 +2 gogolenius 492 3.05 4835 326883 55 +2 Revolver76 443 2.80 4500 326383 56 -2 СеняШахты 302 4.61 21000 326170 57 +6 baden69 424 2.21 4100 325330 58 +1 Zly 431 1.89 2620 323748 59 +2 avera 448 1.99 3650 323713 60 -5 FC Lokomotiv Moskow 530 2.01 3350 322939 61 -1 a-rakhmatov 464 2.31 7125 322254 62 sssrspartak 514 2.01 2200 320779 63 +7 яйва-яйва 455 3.57 11000 319442 64 +4 Atoniq 471 2.89 10500 317942 65 -12 h3LL1k 396 2.30 4050 317500 66 -1 Владимир С 402 2.74 7100 316956 67 +2 Kenny McCormick 421 1.96 3300 316571 68 -2 svasiliy 432 1.91 5000 315067 69 +3 Livkot 425 1.99 3050 309975 70 +4 sv1969 468 2.59 4150 309128 71 +8 Alexx-the-Master 417 2.45 5200 309044 72 -8 ROSTOV SUPER 437 3.02 4050 307936 73 +8 _Marqella_ 393 2.98 4995 307341 74 +10 Utilizer 511 2.08 3000 306589 75 +1 dddolphin 340 2.47 15000 306438 76 -5 foma83 294 3.56 6000 306167 77 СашкаГуров 403 1.94 2950 305837 78 +2 Робинзон 411 2.43 3300 304296 79 -12 Спартак10000 504 2.54 4600 302558 80 +9 Kot Begemot 366 2.00 3050 301738 81 +13 insider_retro 338 3.23 8700 299592 82 +10 Artemka69 497 2.35 5600 298881 83 -10 Дмитрий(кб) 398 2.08 3500 298353 84 +6 Olanare99 379 2.17 2800 298130 85 -2 karel2018 238 4.15 15000 297395 86 -11 shinnik 341 2.28 11000 296327 87 -1 атеист 338 2.89 20000 296162 88 -1 mishkahaker 315 2.55 4750 296029 89 +10 fedor131313 465 3.01 10000 295684 90 +8 SERGEI12345 390 2.52 4750 295463 91 -13 ДСА 402 2.34 4100 294840 92 -4 Mack_Dan 424 2.79 11000 294806 93 +13 directorpg 338 2.28 3650 293680 94 +2 Шумаххер 442 2.30 2280 292899 95 +2 mopecekca 421 2.18 2642 292083 96 +11 арейская 554 2.36 4312 291940 97 -6 SKILL1976 384 2.17 3000 291656 98 -16 23igkra 399 2.20 4350 291186 99 -14 Кlaksvikar Ittrotarselag 463 3.13 11000 290462 100 +2 ruslankarakol 377 1.99 2720 290195
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Zenit-84
1531687831
2-я сотня: 101 -6 Nikiforof 409 2.35 3250 289850 102 +9 Ще Гевара 374 3.64 19000 289660 103 1bear 376 3.03 3950 286550 104 -11 android-uz 339 2.16 19500 286115 105 -4 mialkov 486 2.14 3250 286052 106 -1 acer2003 425 1.96 2622 284318 107 -3 mr_jedro 459 2.07 2740 284311 108 БЭСТ 375 3.54 5000 283644 109 +20 dok66 309 2.43 15152 279119 110 -10 Джанни Родари 349 3.83 15000 277083 111 +4 FFFutbolisTTT 331 2.38 2920 276133 112 -3 vick-north-west 465 2.10 1896 275969 113 Владимир-Владимир 325 1.96 2200 275326 114 +8 valike35 474 2.57 10000 273778 115 +6 Maximinho 283 2.39 6000 273115 116 +2 77SAM 419 2.06 2600 272273 117 +3 hevbn 28 470 2.04 1700 272006 118 +1 drug01 357 2.01 2560 271220 119 -2 SOKOL 75 453 2.52 14250 270523 120 +3 sagit 325 2.03 2980 268953 121 -5 афоня72 258 3.30 19000 268463 122 +10 Женек 1973 289 2.08 5050 268140 123 -11 GoLenaStop 336 2.59 3650 267888 124 +9 kella 463 3.25 14250 267705 125 -15 sandutzu 332 2.05 4350 267440 126 +4 DIDI 23 375 1.90 2200 264824 127 +13 Abbey Road 400 3.24 19500 264448 128 -14 grafff 212 3.57 17750 264272 129 +2 D A N I L 339 1.97 2400 263521 130 +8 nik_59 544 1.95 2980 262269 131 +3 eavvt 342 2.03 2880 261642 132 -8 Buljon 325 2.20 2820 261319 133 +3 Берёза В. 386 2.35 2280 261234 134 +1 shlomo 446 1.90 2920 261135 135 +2 ribavadim 249 3.09 5831 260654 136 -8 Anton01011969 298 3.49 5500 260088 137 +5 Oren_Strel 310 2.15 3150 258752 138 -12 Victor1961 340 2.33 4050 258532 139 +9 ky6ik 270 2.33 2780 257961 140 +13 Chernyi Lis 417 2.49 3600 257751 141 -16 Грыззь 257 3.26 17750 257105 142 -3 Ral13 255 2.29 21000 255936 143 -16 алексей23081979 247 2.25 20000 255599 144 ВетеR 388 1.95 2622 255330 145 +1 vitvik 286 3.20 2500 255230 146 +5 Владек Ф. 451 2.17 2547 252713 147 +18 olegiovchenko 293 1.96 2650 251053 148 -7 suhoffmonstro 304 2.12 3650 250758 149 +7 сапёр75 380 2.45 2555 250666 150 +19 RedWhiteFans2 293 2.17 2980 249876 151 +7 Karpathian 285 1.87 2250 249780 152 Gudzonilya 503 2.50 2740 248901 153 +4 medved85 249 2.40 7500 248706 154 -11 hunta 286 2.99 11000 248634 155 +19 VeniaminS 326 1.96 2350 247578 156 -11 Mechanic 268 2.49 3250 247088 157 -2 Александр 1985 200 3.68 8700 246832 158 +6 игорь антошкин 402 1.92 2420 245882 159 -5 alex-chelsea 262 2.02 2980 245082 160 -13 Томь вперёд 317 2.51 2500 244204 161 +12 zico2205 270 3.19 3950 244068 162 -13 andreymir 277 2.02 4950 243464 163 -13 Сержио 221 3.80 11000 243399 164 -2 kotmyshka 539 3.08 4450 243263 165 +1 Ден71 324 2.40 2940 242460 166 -5 Fedulz-13th 319 1.98 2240 241956 167 -4 babenko1977 403 2.06 2600 238088 168 -9 giluxa1963 286 2.04 3150 238087 169 -9 kykyi 262 2.15 3896 237903 170 +16 ЮЗИК 349 2.70 4400 237872 171 +16 BeB. 236 3.41 11000 237355 172 +27 unikol 292 2.58 3000 237160 173 +15 Garrincha58 359 2.29 2800 236320 174 +7 igarka 208 3.26 4100 236107 175 -8 fed92or 184 2.60 4800 235930 176 +7 Mister Fiks 336 2.60 3600 235763 177 Лукашков 285 2.06 2600 235707 178 -10 --Сергей-- 281 2.03 2760 235362 179 -8 Worldsoccer2121 259 2.59 6400 235349 180 +2 kraft1970 363 2.46 5720 235010 181 -11 TUMS 248 2.08 3250 234974 182 -2 Mario84 310 2.66 4250 234706 183 -11 meitme 242 2.77 3400 234393 184 -8 Alimpasha 424 2.42 2180 234078 185 +6 Аvenger 456 2.40 2950 233604 186 +4 swot1205 279 2.75 17000 232619 187 -8 Docentusa 228 2.05 2760 232597 188 -13 Urry 300 2.97 4400 232056 189 -11 ГенГриг 230 3.32 2897 231720 190 +5 TODD27 289 2.27 4100 231649 191 +10 igor197055 241 2.10 3350 231455 192 -3 pegas1276 490 2.17 3880 230021 193 +7 fanchik 192 3.26 4750 229765 194 -2 Джек Харпер 188 3.05 4100 229745 195 +1 GP1800 230 2.73 19000 229306 196 +9 40klgrus 185 2.38 2900 229183 197 +12 torspar 374 2.18 2760 228742 198 ilichkadr 324 1.79 2180 227913 199 -14 DeStar 271 1.98 2050 226213 200 -16 beer68 149 2.64 4850 225831
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Zenit-84
1531688028
3-я сотня: 201 +9 Billy Blaidd 390 2.08 3850 225687 202 +2 Аэратор 452 2.10 3100 225333 203 +4 Странник Ан 213 3.62 19500 225033 204 -7 igo123 434 2.81 2840 224492 205 +3 brhr 309 2.21 2740 224126 206 -13 Степашкин Вова 304 2.38 2580 223786 207 -13 dimonvaganov777 288 2.36 3550 223726 208 +7 ZAITZEFF2011 216 1.98 4750 223250 209 +5 Юрий Б. 251 1.89 2200 222868 210 +1 Deniska-CSKA-Red-Blue 189 2.41 6500 222701 211 +20 А Л Е К С А Н Д Р К 206 2.31 2700 222393 212 -10 КЭТиК 281 2.19 2940 220813 213 -10 Stavropolets 177 2.46 5500 220400 214 +5 15112007 397 2.68 3000 219130 215 -2 vodomut 293 2.04 2740 218441 216 -10 mig28 259 1.94 1900 218224 217 +10 Shpion23 298 2.62 2480 218068 218 +6 Leshka1994 148 3.96 7500 217914 219 +10 Басмачи 330 2.75 2550 217168 220 +1 vados7219 371 2.00 2260 216423 221 +22 dak180990 224 2.27 8875 215514 222 -10 boris13 218 1.98 3050 215490 223 +7 Alex76 279 1.92 3250 214835 224 +1 +50/-50 235 1.91 2780 214629 225 -9 movie 186 2.70 3900 214165 226 +8 multiscan 273 1.66 1540 213886 227 -7 ЭВЕРЕСТ 2 177 3.93 11000 213407 228 -5 neofizer 215 3.15 3750 213123 229 -12 yudinvitalik 134 4.82 17750 212670 230 +19 bolela_16 238 1.87 3250 212399 231 -9 kolyan4ik 200 1.99 3900 212354 232 -14 Eilat 208 3.05 5510 211582 233 +2 serikbai 196 2.14 2740 211400 234 +11 Перчуган 214 2.21 2980 210662 235 +3 red-white fox 135 3.00 4850 210040 236 +20 leon1968 304 2.22 2475 209989 237 -4 ВoВ 204 2.39 7400 209812 238 -12 Jenea83 199 2.05 3150 209535 239 +3 Borz1 244 1.99 2050 209068 240 -12 Tiger Altaica 284 3.05 2320 208487 241 +6 Irina2000 193 1.94 3050 207131 242 +18 ZENIT-59 187 2.38 3550 205800 243 -11 Мехдин 263 2.25 2600 205387 244 +8 FCZenit is Ivanovo 231 1.97 2420 204570 245 -9 Гарриc 185 2.68 4895 204566 246 -9 fabio_c 420 2.16 3045 203637 247 +6 Fil1988 222 3.59 11000 203157 248 -9 Гранит 191 2.32 3900 202935 249 -9 волчарик 291 2.15 3100 202790 250 sorus 175 2.16 2880 202590 251 +6 absent32 237 2.21 2760 202526 252 +11 TERIA-76 128 3.49 20000 202466 253 -2 САС 394 3.01 1650 202130 254 -13 Pourport 189 2.22 2900 201683 255 +6 belrus21 402 1.85 1550 201356 256 -12 sheker 366 1.96 1530 200546 257 -11 МАКАРШВЕД 208 1.96 2208 200340 258 +15 Микояновский мясокомбинат 280 1.87 2180 200162 259 -5 SunRomeS 178 2.43 3250 199829 260 -2 rfnhfgc 199 1.99 2600 199658 261 -2 igoor52 201 4.14 18750 198689 262 -14 Васьок86 77 4.77 17000 198633 263 -8 серега кашин 177 2.10 3400 198451 264 +6 savin48 288 1.84 2100 198306 265 +2 andrej-lucevich 275 1.84 2200 197709 266 +5 Sergej-74 186 2.24 4350 197656 267 +7 Avatar 2 175 1.96 2300 197445 268 +4 Sosna69 216 2.19 3300 196988 269 +10 ssspartak 293 1.96 2150 196801 270 -5 boggp 513 2.53 3150 196132 271 -9 Shogun 175 1.92 2200 195330 272 +13 Asporruit 135 2.30 2760 194848 273 +2 smersh45 173 1.93 2780 194666 274 -6 Lev Aleks 190 3.47 4150 194298 275 +18 KingRey21 151 2.14 2800 193680 276 -7 BrodyagaV 160 2.98 4000 193294 277 -13 Icemennn 143 3.50 5450 193235 278 -1 Юрий70 182 2.17 3050 193086 279 -3 Yuriy_Shahta 232 2.43 3000 192996 280 -14 andrebest4 147 2.04 3150 192639 281 -1 Almazovich 409 2.17 2925 190824 282 -1 ufos73 132 2.30 2620 190376 283 Иванов Иван Иванович 209 2.04 2820 190347 284 -6 shurik45 194 2.01 2074 190234 285 +2 kaa-71 209 2.32 3850 189316 286 -2 Arsenal Tula LDPR 135 2.45 4750 188858 287 +19 Михаил Шевченко 275 5.29 3828 188272 288 -2 arustamov 268 2.14 1990 187793 289 Sergio's 81 6.14 19500 187693 290 -8 PUZIAKA 143 2.59 3000 187259 291 +38 fosterwow 247 2.56 3330 186960 292 +36 simoron81 138 2.00 2200 186599 293 -3 Mad Max 73 214 2.01 2180 186528 294 +14 22 raza chemp 488 2.10 2628 186156 295 +1 Александр ЗА 285 2.11 2400 185748 296 -8 loko7778 151 2.26 2760 185173 297 +3 ЦСКА+ СПАРТАК 144 4.26 4850 184648 298 -1 Dizayner 321 2.10 4500 184312 299 -1 swtraders 186 1.83 2180 184082 300 -9 lordmrv 258 2.10 2080 183977
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Zenit-84
1531688202
4-я сотня: 301 -9 Pro100Kid 153 2.76 2760 183944 302 +22 DEFENDER114 129 2.56 2740 183771 303 +24 Bobafett 115 2.29 4450 183191 304 -9 АНАТОЛИЙ2017 235 1.85 1500 183163 305 -11 Дядя Серёжа 140 2.24 2180 183119 306 +8 Romio77 193 2.10 2130 182725 307 -3 Madridista 1902 111 2.26 2740 182110 308 -5 ded-53 152 1.88 2520 182010 309 -10 сашка0714 113 2.97 5050 181412 310 +2 Sergey Z 557 2.14 1500 181410 311 +10 A-Den 156 2.71 11000 181230 312 -11 volfrik 124 3.99 7700 181097 313 -2 infolexa 267 1.93 2180 180898 314 -12 Костефан 98 3.02 5450 180824 315 +2 dendiesel 155 2.87 10000 180369 316 -9 MOHCTP2 153 2.07 2600 180017 317 -7 df44 114 2.12 2980 179600 318 -13 Lokofint 106 2.87 4750 179390 319 -10 SanInstructor 202 2.27 2600 178361 320 +21 palych1974 496 1.88 1024 177497 321 -6 Вадим 1972 231 2.79 3500 177495 322 -9 Alex Molchanov 230 2.88 1800 177270 323 -7 degserg 1980 119 2.88 3100 177025 324 +6 maratagliulin 163 2.76 6700 176547 325 -7 Аристократ Олжик 159 2.06 2660 176491 326 -7 RLoko 156 2.23 2740 176484 327 -7 fenyablr 128 2.02 2800 176321 328 +35 nilats_1878 136 3.72 4400 175793 329 -6 Миха74 156 2.12 3150 175484 330 +12 damir009 117 3.02 2797 175146 331 +8 spartakbentley 137 3.19 16000 174944 332 -10 порт 207 1.81 1439 174515 333 -8 ninja1945 109 2.78 3050 173305 334 -8 Hup-Holland 113 3.03 4200 173045 335 +26 Федя Кабак 126 2.15 2780 172490 336 +14 RUPRICHT 120 2.08 2100 172148 337 -6 t98 153 1.96 2340 171895 338 -6 Антон bx14e 135 2.43 1970 171697 339 -6 Pinasonic 140 2.81 2720 171210 340 -6 сэм 132 2.05 2680 171181 341 -6 fkthen 134 2.93 4350 171162 342 -6 Baryev 88 2.64 4450 170970 343 -6 la verdad 112 2.14 3600 170928 344 -6 gorodnt 118 3.90 11000 170880 345 +1 Эльхан 59 3.79 16000 170858 346 +20 Краса 205 1.97 4238 170507 347 +47 ЧЕНС 273 3.12 4365 170468 348 +10 VikNMar 470 2.08 1980 170389 349 -9 ттвв 227 2.14 2360 170306 350 +36 zlyetatary 111 2.58 3650 170142 351 +3 Red-white-чемпион 123 3.91 8000 169435 352 -9 Karabaz 109 2.44 5550 169271 353 -2 Nikitich 108 2.36 2300 169156 354 -10 Gullit 76 66 3.67 5100 169110 355 -10 Zenmaster 144 2.70 3150 169003 356 +3 рыбак53 448 2.07 670 168957 357 +15 SERG63 134 2.01 2820 168890 358 -11 Sanni333 118 2.21 2180 168818 359 -11 Superviser77 119 3.11 3330 168797 360 -7 Несокрушимый-5 131 2.20 3150 168304 361 +30 Parham 114 2.61 3960 168259 362 -2 ulya7878 81 2.96 5450 168016 363 -14 kepим 90 3.21 4350 167814 364 +3 Ljungberg9 233 2.19 1860 167362 365 -13 Muxa_Perm 104 2.75 3100 167242 366 -11 whitecoal 109 2.97 3600 166308 367 +1 KLIM777 99 2.73 4158 166266 368 -12 _Kesh_Suntar_ 119 2.14 2800 166152 369 -12 Таганский 107 3.11 3600 166058 370 -6 Untitled-1 157 2.68 2600 165687 371 -9 kagorich 106 3.90 12250 165074 372 +12 subbotaspartak 153 2.20 2200 165012 373 -8 Coach Sam 202 2.18 1650 164975 374 -3 бесёнок 212 2.14 2220 164236 375 +10 JackBruce 214 1.87 1880 164114 376 +7 andrey9126002 111 2.02 2600 164050 377 -8 GreXX 101 4.10 11000 163872 378 -5 Евгений1987 123 2.28 2553 163801 379 -5 kyzylkum-altyn 93 2.23 2760 163479 380 -10 Wolk36 95 2.39 2100 162962 381 +54 DAB 329 2.23 5400 162729 382 -5 DENIS20161993 148 1.84 1580 162612 383 +48 mouzEmoTion.. 339 2.02 2380 162541 384 -9 aam 125 2.10 2460 162499 385 +4 kachan63 93 2.73 3150 161546 386 -10 GerasimSPb 92 2.36 11000 161209 387 -9 Salamоn 106 2.67 3150 161042 388 +7 stefan01 115 2.09 2550 161035 389 -7 piligrim1986 92 2.35 4450 160810 390 -11 Паровоз 13 98 2.11 2130 160747 391 +11 Holiday 116 2.30 2520 160691 392 -12 CSKA1396 75 2.37 3950 160450 393 -12 бочаров 126 2.06 2320 160330 394 +2 seva81 151 2.15 2240 160291 395 +4 Крым-Севастополь 136 2.75 2440 160229 396 +2 Опорник84 128 2.74 2760 159819 397 -10 rubinovyi2 181 1.93 2367 159802 398 -5 levon_man 155 1.89 1920 159795 399 +8 sladkycaxap 193 1.70 1370 159770 400 -12 Сержтир 145 2.32 2025 159229
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Nerlinger
1531727778
Где Бустеры??? Место в 20-ке. Скачал в плэй маркет!!!!
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