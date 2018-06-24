Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Конкурс прогнозов: начался сезон «ЧМ-2018»! Делай ставки и выигрывай призы

    На «Бомбардире» начался новый сезон Конкурса прогнозов, посвященный чемпионату мира-2018!

    Лучших игроков ждут следующие призы:

    1 место – мяч Adidas Telstar 18, золотая медаль*, 2 тысячи болларов, +500 рейтинга.

    2 место – электронная книга «Пеп Гвардиола. На пике», серебряная медаль, 1,5 тысячи болларов, +300 рейтинга.

    3 место – электронная книга «Диего Марадона. Автобиография», бронзовая медаль, 1 тысяча болларов, +200 рейтинга.

    4 место – электронная книга «Лев Яшин. Я – легенда», золотая звездочка, 500 болларов, +100 рейтинга.

    5 место – электронная книга «Карло Анчелотти. Автобиография», золотая звездочка, 500 болларов, +100 рейтинга.

    6-10 место – золотая звездочка, 500 болларов, +100 рейтинга.

    * Рядом с аватаром пользователя в профиле и чате Конкурса прогнозов будет изображена звездочка или медаль в зависимости от места.

    Конкурс прогнозов: Кlaksvikar Ittrotarselag стал победителем сезона «Май-18»

    100 лучших участников Конкурса прогнозов (которые займут первые 100 мест в первом дивизионе) получат 300 бонусных бустеров в игре «11х11». Это очень полезная игровая валюта в одном из лучших футбольных менеджеров мира – в онлайн-игре «11х11». Бустеры вы сможете потратить на развитие своего собственного футбольного клуба!

    Попробовать свои силы в «11х11» можно уже сейчас:

    Сыграть Вконтакте

    Скачать игру в Google Play

    Скачать игру в App Store

    Важно: бустеры будут начислены в мобильное приложение или ВК-версию.

    Свои вопросы и пожелания пишите на bets@bombardir.ru

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.06.2018 06:13
    Рекомендуем
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 16 июля 2018, 10:56

      Где Бустеры???
      Место в 20-ке.
      Скачал в плэй маркет!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 15 июля 2018, 23:56

      4-я сотня:

      301
      -9
      Pro100Kid 153 2.76 2760 183944
      302
      +22
      DEFENDER114 129 2.56 2740 183771
      303
      +24
      Bobafett 115 2.29 4450 183191
      304
      -9
      АНАТОЛИЙ2017 235 1.85 1500 183163
      305
      -11
      Дядя Серёжа 140 2.24 2180 183119
      306
      +8
      Romio77 193 2.10 2130 182725
      307
      -3
      Madridista 1902 111 2.26 2740 182110
      308
      -5
      ded-53 152 1.88 2520 182010
      309
      -10
      сашка0714 113 2.97 5050 181412
      310
      +2
      Sergey Z 557 2.14 1500 181410
      311
      +10
      A-Den 156 2.71 11000 181230
      312
      -11
      volfrik 124 3.99 7700 181097
      313
      -2
      infolexa 267 1.93 2180 180898
      314
      -12
      Костефан 98 3.02 5450 180824
      315
      +2
      dendiesel 155 2.87 10000 180369
      316
      -9
      MOHCTP2 153 2.07 2600 180017
      317
      -7
      df44 114 2.12 2980 179600
      318
      -13
      Lokofint 106 2.87 4750 179390
      319
      -10
      SanInstructor 202 2.27 2600 178361
      320
      +21
      palych1974 496 1.88 1024 177497
      321
      -6
      Вадим 1972 231 2.79 3500 177495
      322
      -9
      Alex Molchanov 230 2.88 1800 177270
      323
      -7
      degserg 1980 119 2.88 3100 177025
      324
      +6
      maratagliulin 163 2.76 6700 176547
      325
      -7
      Аристократ Олжик 159 2.06 2660 176491
      326
      -7
      RLoko 156 2.23 2740 176484
      327
      -7
      fenyablr 128 2.02 2800 176321
      328
      +35
      nilats_1878 136 3.72 4400 175793
      329
      -6
      Миха74 156 2.12 3150 175484
      330
      +12
      damir009 117 3.02 2797 175146
      331
      +8
      spartakbentley 137 3.19 16000 174944
      332
      -10
      порт 207 1.81 1439 174515
      333
      -8
      ninja1945 109 2.78 3050 173305
      334
      -8
      Hup-Holland 113 3.03 4200 173045
      335
      +26
      Федя Кабак 126 2.15 2780 172490
      336
      +14
      RUPRICHT 120 2.08 2100 172148
      337
      -6
      t98 153 1.96 2340 171895
      338
      -6
      Антон bx14e 135 2.43 1970 171697
      339
      -6
      Pinasonic 140 2.81 2720 171210
      340
      -6
      сэм 132 2.05 2680 171181
      341
      -6
      fkthen 134 2.93 4350 171162
      342
      -6
      Baryev 88 2.64 4450 170970
      343
      -6
      la verdad 112 2.14 3600 170928
      344
      -6
      gorodnt 118 3.90 11000 170880
      345
      +1
      Эльхан 59 3.79 16000 170858
      346
      +20
      Краса 205 1.97 4238 170507
      347
      +47
      ЧЕНС 273 3.12 4365 170468
      348
      +10
      VikNMar 470 2.08 1980 170389
      349
      -9
      ттвв 227 2.14 2360 170306
      350
      +36
      zlyetatary 111 2.58 3650 170142
      351
      +3
      Red-white-чемпион 123 3.91 8000 169435
      352
      -9
      Karabaz 109 2.44 5550 169271
      353
      -2
      Nikitich 108 2.36 2300 169156
      354
      -10
      Gullit 76 66 3.67 5100 169110
      355
      -10
      Zenmaster 144 2.70 3150 169003
      356
      +3
      рыбак53 448 2.07 670 168957
      357
      +15
      SERG63 134 2.01 2820 168890
      358
      -11
      Sanni333 118 2.21 2180 168818
      359
      -11
      Superviser77 119 3.11 3330 168797
      360
      -7
      Несокрушимый-5 131 2.20 3150 168304
      361
      +30
      Parham 114 2.61 3960 168259
      362
      -2
      ulya7878 81 2.96 5450 168016
      363
      -14
      kepим 90 3.21 4350 167814
      364
      +3
      Ljungberg9 233 2.19 1860 167362
      365
      -13
      Muxa_Perm 104 2.75 3100 167242
      366
      -11
      whitecoal 109 2.97 3600 166308
      367
      +1
      KLIM777 99 2.73 4158 166266
      368
      -12
      _Kesh_Suntar_ 119 2.14 2800 166152
      369
      -12
      Таганский 107 3.11 3600 166058
      370
      -6
      Untitled-1 157 2.68 2600 165687
      371
      -9
      kagorich 106 3.90 12250 165074
      372
      +12
      subbotaspartak 153 2.20 2200 165012
      373
      -8
      Coach Sam 202 2.18 1650 164975
      374
      -3
      бесёнок 212 2.14 2220 164236
      375
      +10
      JackBruce 214 1.87 1880 164114
      376
      +7
      andrey9126002 111 2.02 2600 164050
      377
      -8
      GreXX 101 4.10 11000 163872
      378
      -5
      Евгений1987 123 2.28 2553 163801
      379
      -5
      kyzylkum-altyn 93 2.23 2760 163479
      380
      -10
      Wolk36 95 2.39 2100 162962
      381
      +54
      DAB 329 2.23 5400 162729
      382
      -5
      DENIS20161993 148 1.84 1580 162612
      383
      +48
      mouzEmoTion.. 339 2.02 2380 162541
      384
      -9
      aam 125 2.10 2460 162499
      385
      +4
      kachan63 93 2.73 3150 161546
      386
      -10
      GerasimSPb 92 2.36 11000 161209
      387
      -9
      Salamоn 106 2.67 3150 161042
      388
      +7
      stefan01 115 2.09 2550 161035
      389
      -7
      piligrim1986 92 2.35 4450 160810
      390
      -11
      Паровоз 13 98 2.11 2130 160747
      391
      +11
      Holiday 116 2.30 2520 160691
      392
      -12
      CSKA1396 75 2.37 3950 160450
      393
      -12
      бочаров 126 2.06 2320 160330
      394
      +2
      seva81 151 2.15 2240 160291
      395
      +4
      Крым-Севастополь 136 2.75 2440 160229
      396
      +2
      Опорник84 128 2.74 2760 159819
      397
      -10
      rubinovyi2 181 1.93 2367 159802
      398
      -5
      levon_man 155 1.89 1920 159795
      399
      +8
      sladkycaxap 193 1.70 1370 159770
      400
      -12
      Сержтир 145 2.32 2025 159229

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 15 июля 2018, 23:53

      3-я сотня:
      201
      +9
      Billy Blaidd 390 2.08 3850 225687
      202
      +2
      Аэратор 452 2.10 3100 225333
      203
      +4
      Странник Ан 213 3.62 19500 225033
      204
      -7
      igo123 434 2.81 2840 224492
      205
      +3
      brhr 309 2.21 2740 224126
      206
      -13
      Степашкин Вова 304 2.38 2580 223786
      207
      -13
      dimonvaganov777 288 2.36 3550 223726
      208
      +7
      ZAITZEFF2011 216 1.98 4750 223250
      209
      +5
      Юрий Б. 251 1.89 2200 222868
      210
      +1
      Deniska-CSKA-Red-Blue 189 2.41 6500 222701
      211
      +20
      А Л Е К С А Н Д Р К 206 2.31 2700 222393
      212
      -10
      КЭТиК 281 2.19 2940 220813
      213
      -10
      Stavropolets 177 2.46 5500 220400
      214
      +5
      15112007 397 2.68 3000 219130
      215
      -2
      vodomut 293 2.04 2740 218441
      216
      -10
      mig28 259 1.94 1900 218224
      217
      +10
      Shpion23 298 2.62 2480 218068
      218
      +6
      Leshka1994 148 3.96 7500 217914
      219
      +10
      Басмачи 330 2.75 2550 217168
      220
      +1
      vados7219 371 2.00 2260 216423
      221
      +22
      dak180990 224 2.27 8875 215514
      222
      -10
      boris13 218 1.98 3050 215490
      223
      +7
      Alex76 279 1.92 3250 214835
      224
      +1
      +50/-50 235 1.91 2780 214629
      225
      -9
      movie 186 2.70 3900 214165
      226
      +8
      multiscan 273 1.66 1540 213886
      227
      -7
      ЭВЕРЕСТ 2 177 3.93 11000 213407
      228
      -5
      neofizer 215 3.15 3750 213123
      229
      -12
      yudinvitalik 134 4.82 17750 212670
      230
      +19
      bolela_16 238 1.87 3250 212399
      231
      -9
      kolyan4ik 200 1.99 3900 212354
      232
      -14
      Eilat 208 3.05 5510 211582
      233
      +2
      serikbai 196 2.14 2740 211400
      234
      +11
      Перчуган 214 2.21 2980 210662
      235
      +3
      red-white fox 135 3.00 4850 210040
      236
      +20
      leon1968 304 2.22 2475 209989
      237
      -4
      ВoВ 204 2.39 7400 209812
      238
      -12
      Jenea83 199 2.05 3150 209535
      239
      +3
      Borz1 244 1.99 2050 209068
      240
      -12
      Tiger Altaica 284 3.05 2320 208487
      241
      +6
      Irina2000 193 1.94 3050 207131
      242
      +18
      ZENIT-59 187 2.38 3550 205800
      243
      -11
      Мехдин 263 2.25 2600 205387
      244
      +8
      FCZenit is Ivanovo 231 1.97 2420 204570
      245
      -9
      Гарриc 185 2.68 4895 204566
      246
      -9
      fabio_c 420 2.16 3045 203637
      247
      +6
      Fil1988 222 3.59 11000 203157
      248
      -9
      Гранит 191 2.32 3900 202935
      249
      -9
      волчарик 291 2.15 3100 202790
      250 sorus 175 2.16 2880 202590
      251
      +6
      absent32 237 2.21 2760 202526
      252
      +11
      TERIA-76 128 3.49 20000 202466
      253
      -2
      САС 394 3.01 1650 202130
      254
      -13
      Pourport 189 2.22 2900 201683
      255
      +6
      belrus21 402 1.85 1550 201356
      256
      -12
      sheker 366 1.96 1530 200546
      257
      -11
      МАКАРШВЕД 208 1.96 2208 200340
      258
      +15
      Микояновский мясокомбинат 280 1.87 2180 200162
      259
      -5
      SunRomeS 178 2.43 3250 199829
      260
      -2
      rfnhfgc 199 1.99 2600 199658
      261
      -2
      igoor52 201 4.14 18750 198689
      262
      -14
      Васьок86 77 4.77 17000 198633
      263
      -8
      серега кашин 177 2.10 3400 198451
      264
      +6
      savin48 288 1.84 2100 198306
      265
      +2
      andrej-lucevich 275 1.84 2200 197709
      266
      +5
      Sergej-74 186 2.24 4350 197656
      267
      +7
      Avatar 2 175 1.96 2300 197445
      268
      +4
      Sosna69 216 2.19 3300 196988
      269
      +10
      ssspartak 293 1.96 2150 196801
      270
      -5
      boggp 513 2.53 3150 196132
      271
      -9
      Shogun 175 1.92 2200 195330
      272
      +13
      Asporruit 135 2.30 2760 194848
      273
      +2
      smersh45 173 1.93 2780 194666
      274
      -6
      Lev Aleks 190 3.47 4150 194298
      275
      +18
      KingRey21 151 2.14 2800 193680
      276
      -7
      BrodyagaV 160 2.98 4000 193294
      277
      -13
      Icemennn 143 3.50 5450 193235
      278
      -1
      Юрий70 182 2.17 3050 193086
      279
      -3
      Yuriy_Shahta 232 2.43 3000 192996
      280
      -14
      andrebest4 147 2.04 3150 192639
      281
      -1
      Almazovich 409 2.17 2925 190824
      282
      -1
      ufos73 132 2.30 2620 190376
      283 Иванов Иван Иванович 209 2.04 2820 190347
      284
      -6
      shurik45 194 2.01 2074 190234
      285
      +2
      kaa-71 209 2.32 3850 189316
      286
      -2
      Arsenal Tula LDPR 135 2.45 4750 188858
      287
      +19
      Михаил Шевченко 275 5.29 3828 188272
      288
      -2
      arustamov 268 2.14 1990 187793
      289 Sergio's 81 6.14 19500 187693
      290
      -8
      PUZIAKA 143 2.59 3000 187259
      291
      +38
      fosterwow 247 2.56 3330 186960
      292
      +36
      simoron81 138 2.00 2200 186599
      293
      -3
      Mad Max 73 214 2.01 2180 186528
      294
      +14
      22 raza chemp 488 2.10 2628 186156
      295
      +1
      Александр ЗА 285 2.11 2400 185748
      296
      -8
      loko7778 151 2.26 2760 185173
      297
      +3
      ЦСКА+ СПАРТАК 144 4.26 4850 184648
      298
      -1
      Dizayner 321 2.10 4500 184312
      299
      -1
      swtraders 186 1.83 2180 184082
      300
      -9
      lordmrv 258 2.10 2080 183977

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 15 июля 2018, 23:50

      2-я сотня:

      101
      -6
      Nikiforof 409 2.35 3250 289850
      102
      +9
      Ще Гевара 374 3.64 19000 289660
      103 1bear 376 3.03 3950 286550
      104
      -11
      android-uz 339 2.16 19500 286115
      105
      -4
      mialkov 486 2.14 3250 286052
      106
      -1
      acer2003 425 1.96 2622 284318
      107
      -3
      mr_jedro 459 2.07 2740 284311
      108 БЭСТ 375 3.54 5000 283644
      109
      +20
      dok66 309 2.43 15152 279119
      110
      -10
      Джанни Родари 349 3.83 15000 277083
      111
      +4
      FFFutbolisTTT 331 2.38 2920 276133
      112
      -3
      vick-north-west 465 2.10 1896 275969
      113 Владимир-Владимир 325 1.96 2200 275326
      114
      +8
      valike35 474 2.57 10000 273778
      115
      +6
      Maximinho 283 2.39 6000 273115
      116
      +2
      77SAM 419 2.06 2600 272273
      117
      +3
      hevbn 28 470 2.04 1700 272006
      118
      +1
      drug01 357 2.01 2560 271220
      119
      -2
      SOKOL 75 453 2.52 14250 270523
      120
      +3
      sagit 325 2.03 2980 268953
      121
      -5
      афоня72 258 3.30 19000 268463
      122
      +10
      Женек 1973 289 2.08 5050 268140
      123
      -11
      GoLenaStop 336 2.59 3650 267888
      124
      +9
      kella 463 3.25 14250 267705
      125
      -15
      sandutzu 332 2.05 4350 267440
      126
      +4
      DIDI 23 375 1.90 2200 264824
      127
      +13
      Abbey Road 400 3.24 19500 264448
      128
      -14
      grafff 212 3.57 17750 264272
      129
      +2
      D A N I L 339 1.97 2400 263521
      130
      +8
      nik_59 544 1.95 2980 262269
      131
      +3
      eavvt 342 2.03 2880 261642
      132
      -8
      Buljon 325 2.20 2820 261319
      133
      +3
      Берёза В. 386 2.35 2280 261234
      134
      +1
      shlomo 446 1.90 2920 261135
      135
      +2
      ribavadim 249 3.09 5831 260654
      136
      -8
      Anton01011969 298 3.49 5500 260088
      137
      +5
      Oren_Strel 310 2.15 3150 258752
      138
      -12
      Victor1961 340 2.33 4050 258532
      139
      +9
      ky6ik 270 2.33 2780 257961
      140
      +13
      Chernyi Lis 417 2.49 3600 257751
      141
      -16
      Грыззь 257 3.26 17750 257105
      142
      -3
      Ral13 255 2.29 21000 255936
      143
      -16
      алексей23081979 247 2.25 20000 255599
      144 ВетеR 388 1.95 2622 255330
      145
      +1
      vitvik 286 3.20 2500 255230
      146
      +5
      Владек Ф. 451 2.17 2547 252713
      147
      +18
      olegiovchenko 293 1.96 2650 251053
      148
      -7
      suhoffmonstro 304 2.12 3650 250758
      149
      +7
      сапёр75 380 2.45 2555 250666
      150
      +19
      RedWhiteFans2 293 2.17 2980 249876
      151
      +7
      Karpathian 285 1.87 2250 249780
      152 Gudzonilya 503 2.50 2740 248901
      153
      +4
      medved85 249 2.40 7500 248706
      154
      -11
      hunta 286 2.99 11000 248634
      155
      +19
      VeniaminS 326 1.96 2350 247578
      156
      -11
      Mechanic 268 2.49 3250 247088
      157
      -2
      Александр 1985 200 3.68 8700 246832
      158
      +6
      игорь антошкин 402 1.92 2420 245882
      159
      -5
      alex-chelsea 262 2.02 2980 245082
      160
      -13
      Томь вперёд 317 2.51 2500 244204
      161
      +12
      zico2205 270 3.19 3950 244068
      162
      -13
      andreymir 277 2.02 4950 243464
      163
      -13
      Сержио 221 3.80 11000 243399
      164
      -2
      kotmyshka 539 3.08 4450 243263
      165
      +1
      Ден71 324 2.40 2940 242460
      166
      -5
      Fedulz-13th 319 1.98 2240 241956
      167
      -4
      babenko1977 403 2.06 2600 238088
      168
      -9
      giluxa1963 286 2.04 3150 238087
      169
      -9
      kykyi 262 2.15 3896 237903
      170
      +16
      ЮЗИК 349 2.70 4400 237872
      171
      +16
      BeB. 236 3.41 11000 237355
      172
      +27
      unikol 292 2.58 3000 237160
      173
      +15
      Garrincha58 359 2.29 2800 236320
      174
      +7
      igarka 208 3.26 4100 236107
      175
      -8
      fed92or 184 2.60 4800 235930
      176
      +7
      Mister Fiks 336 2.60 3600 235763
      177 Лукашков 285 2.06 2600 235707
      178
      -10
      --Сергей-- 281 2.03 2760 235362
      179
      -8
      Worldsoccer2121 259 2.59 6400 235349
      180
      +2
      kraft1970 363 2.46 5720 235010
      181
      -11
      TUMS 248 2.08 3250 234974
      182
      -2
      Mario84 310 2.66 4250 234706
      183
      -11
      meitme 242 2.77 3400 234393
      184
      -8
      Alimpasha 424 2.42 2180 234078
      185
      +6
      Аvenger 456 2.40 2950 233604
      186
      +4
      swot1205 279 2.75 17000 232619
      187
      -8
      Docentusa 228 2.05 2760 232597
      188
      -13
      Urry 300 2.97 4400 232056
      189
      -11
      ГенГриг 230 3.32 2897 231720
      190
      +5
      TODD27 289 2.27 4100 231649
      191
      +10
      igor197055 241 2.10 3350 231455
      192
      -3
      pegas1276 490 2.17 3880 230021
      193
      +7
      fanchik 192 3.26 4750 229765
      194
      -2
      Джек Харпер 188 3.05 4100 229745
      195
      +1
      GP1800 230 2.73 19000 229306
      196
      +9
      40klgrus 185 2.38 2900 229183
      197
      +12
      torspar 374 2.18 2760 228742
      198 ilichkadr 324 1.79 2180 227913
      199
      -14
      DeStar 271 1.98 2050 226213
      200
      -16
      beer68 149 2.64 4850 225831

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 15 июля 2018, 23:47

      Первая сотня:

      1 Кисюля 550 2.79 18750 439540
      2 bumer_moscow 463 3.76 17750 410619
      3 ДАША Д 524 2.61 20000 405874
      4
      +1
      Bivaliy67 520 2.79 7000 400336
      5
      +2
      klifS 542 2.31 4350 400163
      6
      -2
      zra78 517 3.06 18500 397580
      7
      +2
      Zenit-84 548 2.06 7100 395579
      8
      -2
      VIPded 476 2.66 21000 393887
      9
      +1
      Андрей Ермошин 546 2.13 5395 392445
      10
      -2
      arle 456 2.52 6400 391911
      11
      +3
      Novograd 532 2.39 10250 387771
      12
      +3
      Gornostay 453 3.10 7400 386159
      13
      -2
      Catastrofa 536 3.03 20000 384199
      14
      -1
      Anper 510 2.80 5650 378962
      15
      +4
      korshun1977 450 2.95 10250 374717
      16
      +2
      Полная Канистра 513 2.91 4150 373676
      17
      -1
      Nerlinger 542 1.91 2640 372417
      18
      +2
      Valentin18 557 1.95 4850 371873
      19
      +2
      Стикс1905 523 2.59 5650 368381
      20
      +2
      sprint5 545 1.97 3100 368370
      21
      -9
      fri men 451 3.37 20000 368323
      22
      +1
      Серега М. 472 2.23 5350 366780
      23
      +1
      Отчаянный Пердун 548 2.67 4750 365658
      24
      +1
      Luchanu 479 2.44 7400 364268
      25
      +4
      Наварх 442 2.52 4850 363288
      26
      -9
      ALeX-161-rus 417 3.35 19500 361503
      27 TY13R 502 2.25 4850 361160
      28 пряник929 507 2.02 2760 360198
      29
      +3
      Увинстон Паркс 516 2.56 4365 357731
      30 Skaip_Lisa 471 2.69 19500 355810
      31 Chaborz.1990 510 2.33 3800 355801
      32
      -6
      Aldenir 406 4.20 15000 352071
      33
      +2
      Par Mezan 450 2.70 20000 347655
      34
      -1
      Alexxx1 525 1.92 2620 347239
      35
      +3
      mihail1980 518 2.32 20000 346481
      36 СОКОЛ САРАТОВ 481 2.17 4000 346292
      37
      -3
      японец 524 2.04 4700 345190
      38
      +2
      polt 402 2.31 3850 344373
      39
      +2
      YRLV88 562 1.92 2140 339436
      40
      +2
      Dominator777 473 2.06 2600 337551
      41
      +5
      Igor Belousov 517 2.12 2600 337147
      42
      +8
      Амба Нагорск 433 2.54 3750 336205
      43
      +1
      SEREZHA7575 484 2.42 4750 336204
      44
      -1
      alex kidn 469 1.91 5550 335372
      45
      +6
      XaXatyn 464 1.96 2820 335240
      46
      -1
      AkhmatCila 446 2.29 3350 334618
      47
      +1
      DeMoN-MUFC 523 2.18 4150 334532
      48
      +1
      nblacksmith 511 2.12 2650 333767
      49
      -12
      Динияр Билялетдинов 515 2.50 5550 332703
      50
      -11
      Sergei26 391 2.98 8700 331444
      51
      +7
      himik2-62 493 2.18 3050 330473
      52 DeMoN-FCMU 546 2.19 3250 329125
      53
      -6
      Как все! 487 2.22 2250 328925
      54
      +2
      gogolenius 492 3.05 4835 326883
      55
      +2
      Revolver76 443 2.80 4500 326383
      56
      -2
      СеняШахты 302 4.61 21000 326170
      57
      +6
      baden69 424 2.21 4100 325330
      58
      +1
      Zly 431 1.89 2620 323748
      59
      +2
      avera 448 1.99 3650 323713
      60
      -5
      FC Lokomotiv Moskow 530 2.01 3350 322939
      61
      -1
      a-rakhmatov 464 2.31 7125 322254
      62 sssrspartak 514 2.01 2200 320779
      63
      +7
      яйва-яйва 455 3.57 11000 319442
      64
      +4
      Atoniq 471 2.89 10500 317942
      65
      -12
      h3LL1k 396 2.30 4050 317500
      66
      -1
      Владимир С 402 2.74 7100 316956
      67
      +2
      Kenny McCormick 421 1.96 3300 316571
      68
      -2
      svasiliy 432 1.91 5000 315067
      69
      +3
      Livkot 425 1.99 3050 309975
      70
      +4
      sv1969 468 2.59 4150 309128
      71
      +8
      Alexx-the-Master 417 2.45 5200 309044
      72
      -8
      ROSTOV SUPER 437 3.02 4050 307936
      73
      +8
      _Marqella_ 393 2.98 4995 307341
      74
      +10
      Utilizer 511 2.08 3000 306589
      75
      +1
      dddolphin 340 2.47 15000 306438
      76
      -5
      foma83 294 3.56 6000 306167
      77 СашкаГуров 403 1.94 2950 305837
      78
      +2
      Робинзон 411 2.43 3300 304296
      79
      -12
      Спартак10000 504 2.54 4600 302558
      80
      +9
      Kot Begemot 366 2.00 3050 301738
      81
      +13
      insider_retro 338 3.23 8700 299592
      82
      +10
      Artemka69 497 2.35 5600 298881
      83
      -10
      Дмитрий(кб) 398 2.08 3500 298353
      84
      +6
      Olanare99 379 2.17 2800 298130
      85
      -2
      karel2018 238 4.15 15000 297395
      86
      -11
      shinnik 341 2.28 11000 296327
      87
      -1
      атеист 338 2.89 20000 296162
      88
      -1
      mishkahaker 315 2.55 4750 296029
      89
      +10
      fedor131313 465 3.01 10000 295684
      90
      +8
      SERGEI12345 390 2.52 4750 295463
      91
      -13
      ДСА 402 2.34 4100 294840
      92
      -4
      Mack_Dan 424 2.79 11000 294806
      93
      +13
      directorpg 338 2.28 3650 293680
      94
      +2
      Шумаххер 442 2.30 2280 292899
      95
      +2
      mopecekca 421 2.18 2642 292083
      96
      +11
      арейская 554 2.36 4312 291940
      97
      -6
      SKILL1976 384 2.17 3000 291656
      98
      -16
      23igkra 399 2.20 4350 291186
      99
      -14
      Кlaksvikar Ittrotarselag 463 3.13 11000 290462
      100
      +2
      ruslankarakol 377 1.99 2720 290195

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +762

      sprint5 29 июня 2018, 20:49

      что за дурь с матчем Луч-Батэ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +826

      alex kidn 18 июня 2018, 06:59

      А как электронную книгу дарить будете, ссылку скините?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3359

      Шумаххер 18 июня 2018, 04:22

      А я бы книгу почитал

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1055

      3ton 14 июня 2018, 09:29

      Хочу болары

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1177

      The_Enot 14 июня 2018, 00:53

      Всем удачи!

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11