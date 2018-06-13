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Конкурс прогнозов: Кlaksvikar Ittrotarselag стал победителем сезона «Май-18»

13 июня 2018, 10:00
4

На «Бомбардире» завершился очередной сезон Конкурса прогнозов! Победителем сезона «Май-18» стал Кlaksvikar Ittrotarselag, который выигрывает золотую медаль*, 2 тысячи болларов и +500 рейтинга.

Второе место занял А Л Е К С А Н Д Р К, который получает серебряную медаль, 1,5 тысячи болларов и +300 рейтинга.

Тройку лидеров замкнул ROSTOV SUPER, выигравший бронзовую медаль, 1 тысячу болларов и +200 рейтинга.

В десятке сильнейших также оказались insider_retro, КЭТиК, dendiesel, Abbey Road, Амба Нагорск, Catastrofa, Андрей Ермошин. Все они получают золотую звездочку, 500 болларов и +100 рейтинга.

* Рядом с аватаром пользователя в профиле и чате Конкурса прогнозов будет изображена звездочка или медаль в зависимости от места.

100 лучших игроков Конкурса прогнозов получают по 300 бонусных бустеров в футбольном менеджере «11х11». Если вы нашли себя в Топ-100 и хотите получить свои бустеры, вам нужно написать на bets@bombardir.ru, указав в письме свой ник на «Бомбардире», название команды в игре «11х11», ID команды и версию игры. В теме письма укажите: «Конкурс прогнозов. Бустеры».

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Важно: бустеры будут начислены в мобильное приложение или ВК-версию.

Свои вопросы и пожелания пишите на bets@bombardir.ru

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (4)
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insider_retro
1528875668
Позвольте поделиться некоторыми мыслями по завершении сезона... Это истинно конкурс, но никак не игра, как думают многие... Успех предопределяют ряд факторов, которые не имеют ничего общего со знанием футбольной статистики и справедливостью спортивных результатов!... 1. Время. Времяпровождение на ресурсе для выставления и перекладыванием ставок, особенно, в выходные дни... 2. Ресурсы. Удачное накопление болликов на старте и смелое их вваливание в игру с надеждой на успех позволяет нарастить капитал и расти в рейтинге... 3. Коэффициенты. Знание раскладов турнирах и предположение исходов - почти, ничто. Удача и интуиция - ВСЁ. Можно мельтешить мелкими ставками и даже выигрывать что-то... Но если чаще ставить на непредсказуемые высокие кэфы, то это, как правило, и даёт прирост во всём... Ярчайший пример из прошлого сезона, когда Тандела в гостях опрокинула, кажется, Бенфику и принесла рискнувшим 33 000 болларов!!.. Поэтому участвовать в конкурсе можно, но надо сразу быть готовым к нервам и ущемлению во времени... Как плюс - общение в чате КП! Люди там, в большинстве своём, адекватные, интересные и общительные!!.. Всем удачи!!..
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сапёр75
1528881088
Трудный был сезон . игроков новых всё больше и больше
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