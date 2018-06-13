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    Конкурс прогнозов: Кlaksvikar Ittrotarselag стал победителем сезона «Май-18»

    На «Бомбардире» завершился очередной сезон Конкурса прогнозов! Победителем сезона «Май-18» стал Кlaksvikar Ittrotarselag, который выигрывает золотую медаль*, 2 тысячи болларов и +500 рейтинга.

    Второе место занял А Л Е К С А Н Д Р К, который получает серебряную медаль, 1,5 тысячи болларов и +300 рейтинга.

    Тройку лидеров замкнул ROSTOV SUPER, выигравший бронзовую медаль, 1 тысячу болларов и +200 рейтинга.

    В десятке сильнейших также оказались insider_retro, КЭТиК, dendiesel, Abbey Road, Амба Нагорск, Catastrofa, Андрей Ермошин. Все они получают золотую звездочку, 500 болларов и +100 рейтинга.

    * Рядом с аватаром пользователя в профиле и чате Конкурса прогнозов будет изображена звездочка или медаль в зависимости от места.

    100 лучших игроков Конкурса прогнозов получают по 300 бонусных бустеров в футбольном менеджере «11х11». Если вы нашли себя в Топ-100 и хотите получить свои бустеры, вам нужно написать на bets@bombardir.ru, указав в письме свой ник на «Бомбардире», название команды в игре «11х11», ID команды и версию игры. В теме письма укажите: «Конкурс прогнозов. Бустеры».

    Попробовать свои силы в «11х11» можно уже сейчас:

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    Важно: бустеры будут начислены в мобильное приложение или ВК-версию.

    Свои вопросы и пожелания пишите на bets@bombardir.ru

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.06.2018 10:00
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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +15876

      сапёр75 13 июня 2018, 12:11

      Трудный был сезон . игроков новых всё больше и больше

      4
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      Рейтинг: +70529

      insider_retro 13 июня 2018, 10:41

      Позвольте поделиться некоторыми мыслями по завершении сезона...
      Это истинно конкурс, но никак не игра, как думают многие...
      Успех предопределяют ряд факторов, которые не имеют ничего общего со знанием футбольной статистики и справедливостью спортивных результатов!...
      1. Время. Времяпровождение на ресурсе для выставления и перекладыванием ставок, особенно, в выходные дни...
      2. Ресурсы. Удачное накопление болликов на старте и смелое их вваливание в игру с надеждой на успех позволяет нарастить капитал и расти в рейтинге...
      3. Коэффициенты. Знание раскладов турнирах и предположение исходов - почти, ничто. Удача и интуиция - ВСЁ. Можно мельтешить мелкими ставками и даже выигрывать что-то... Но если чаще ставить на непредсказуемые высокие кэфы, то это, как правило, и даёт прирост во всём... Ярчайший пример из прошлого сезона, когда Тандела в гостях опрокинула, кажется, Бенфику и принесла рискнувшим 33 000 болларов!!..

      Поэтому участвовать в конкурсе можно, но надо сразу быть готовым к нервам и ущемлению во времени... Как плюс - общение в чате КП! Люди там, в большинстве своём, адекватные, интересные и общительные!!.. Всем удачи!!..

      11
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag > insider_retro 13 июня 2018, 20:15

      Любая неудача или успех - это как если б во сне ты и трое пожарных мерилились х..ми, и оказалось бы , что у тебя короче или несколько длинней, чем у всех

      0
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      Рейтинг: +17728

      Mister Fiks > Кlaksvikar Ittrotarselag 13 июня 2018, 21:19

      А если присниться, что короче чем у одного, но длиннее чем у двух - это неудача или успех ?

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