В Москве начал работу конгресс ФИФА, на котором определится место проведения ЧМ-2026

В Москве началась работа 68-го конгресса ФИФА, на котором будет выбрана страна-хозяйка чемпионата мира-2026.

Конгресс ФИФА – высший орган федерации. Он проводится каждый год. В 2018 году съезд приурочен к старту чемпионата мира в России и пройдет на территории московского «Экспоцентра».

На проведение ЧМ-2026 претендуют две заявки – совместная от США, Мексики и Канады. Вторым претендентом выступает Марокко. Ранее чемпионат мира никогда не проводился сразу в трех странах.

Работа конгресса продлится в течение дня. Выборы места проведения ЧМ-2026 значатся под 13-м пунктом повестки. Ожидается, что участие в заседании примет президент России Владимир Путин.

Конгресс ФИФА также обсудит готовность России к ЧМ-2018, подведет финансовые итоги за прошедший год, а также утвердит бюджет на 2019-2022 годы.