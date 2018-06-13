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    В Москве начал работу конгресс ФИФА, на котором определится место проведения ЧМ-2026

    В Москве началась работа 68-го конгресса ФИФА, на котором будет выбрана страна-хозяйка чемпионата мира-2026.

    Конгресс ФИФА – высший орган федерации. Он проводится каждый год. В 2018 году съезд приурочен к старту чемпионата мира в России и пройдет на территории московского «Экспоцентра».

    На проведение ЧМ-2026 претендуют две заявки – совместная от США, Мексики и Канады. Вторым претендентом выступает Марокко. Ранее чемпионат мира никогда не проводился сразу в трех странах.

    Работа конгресса продлится в течение дня. Выборы места проведения ЧМ-2026 значатся под 13-м пунктом повестки. Ожидается, что участие в заседании примет президент России Владимир Путин.

    Конгресс ФИФА также обсудит готовность России к ЧМ-2018, подведет финансовые итоги за прошедший год, а также утвердит бюджет на 2019-2022 годы.

    Источник: Р-Спорт

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    13.06.2018 10:54
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 13 июня 2018, 16:23

      Марокко будет сложно подготовится к ЧМ. Затраты слишком большие. Новые стадионы и инфраструктура.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 13 июня 2018, 13:59

      украина ))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3359

      Шумаххер 13 июня 2018, 12:30

      Сев Америке отдадут,как ни крути

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1516

      Torvald64 13 июня 2018, 12:24

      Нам бы, конечно, лучше Марокко. То ещё мучение смотреть ЧМ в часовом поясе на другой стороне планеты.

      1
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      Рейтинг: +440

      Аэратор 13 июня 2018, 12:20

      по ходу марокко не светит

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +915

      спанчес 13 июня 2018, 12:12

      я за мароко, там мандарин хоть пожру от души

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 13 июня 2018, 12:02

      А что америкосы не в состоянии сами провести Мундиаль бабло тратят немерено на никому не нужные спецоперации и вооружения,вот пазорныя янки

      0
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      Рейтинг: +1825

      Dizayner 13 июня 2018, 11:07

      марокко))

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