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  • В Москве начал работу конгресс ФИФА, на котором определится место проведения ЧМ-2026

В Москве начал работу конгресс ФИФА, на котором определится место проведения ЧМ-2026

13 июня 2018, 10:54
8

В Москве началась работа 68-го конгресса ФИФА, на котором будет выбрана страна-хозяйка чемпионата мира-2026.

Конгресс ФИФА – высший орган федерации. Он проводится каждый год. В 2018 году съезд приурочен к старту чемпионата мира в России и пройдет на территории московского «Экспоцентра».

На проведение ЧМ-2026 претендуют две заявки – совместная от США, Мексики и Канады. Вторым претендентом выступает Марокко. Ранее чемпионат мира никогда не проводился сразу в трех странах.

Работа конгресса продлится в течение дня. Выборы места проведения ЧМ-2026 значатся под 13-м пунктом повестки. Ожидается, что участие в заседании примет президент России Владимир Путин.

Конгресс ФИФА также обсудит готовность России к ЧМ-2018, подведет финансовые итоги за прошедший год, а также утвердит бюджет на 2019-2022 годы.

Источник: Р-Спорт
Чемпионат мира США Мексика Канада Марокко Путин Владимир
Комментарии (8)
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Dizayner
1528877279
марокко))
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Garrincha58
1528880574
А что америкосы не в состоянии сами провести Мундиаль бабло тратят немерено на никому не нужные спецоперации и вооружения,вот пазорныя янки
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спанчес
1528881136
я за мароко, там мандарин хоть пожру от души
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Аэратор
1528881652
по ходу марокко не светит
Ответить
Torvald64
1528881874
Нам бы, конечно, лучше Марокко. То ещё мучение смотреть ЧМ в часовом поясе на другой стороне планеты.
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Шумаххер
1528882251
Сев Америке отдадут,как ни крути
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dinar7777dinar
1528887561
украина ))))
Ответить
zigbert
1528896208
Марокко будет сложно подготовится к ЧМ. Затраты слишком большие. Новые стадионы и инфраструктура.
Ответить
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