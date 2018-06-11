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    Манчини: «Балотелли может стать лидером сборной Италии»

    Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился мнением об игре нападающего Марио Балотелли.

    «Он нравится мне. Но его возвращение в сборную произошло только по футбольным причинам. Марио 28 лет, у него все еще есть время, чтобы достичь всего, чего он захочет. Кроме технической и физической подготовки, у него теперь есть и опыт.

    Он прибавил во всем. Сборная потеряла ядро, которое держало нас на плаву до матча с Швецией. Нам нужны новые лидеры. У Марио есть способности, для того чтобы стать им, а также он подходит для этого по возрасту. К счастью, он не единственный такой игрок в команде», – сказал Манчини.

    Балотелли в течение недели может стать игроком «Марселя»

    Источник: Football Italia

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    11.06.2018 19:13
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 12 июня 2018, 13:26

      Супер Марио.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 11 июня 2018, 21:01

      Точно!

      1
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