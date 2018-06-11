Манчини: «Балотелли может стать лидером сборной Италии»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился мнением об игре нападающего Марио Балотелли.

«Он нравится мне. Но его возвращение в сборную произошло только по футбольным причинам. Марио 28 лет, у него все еще есть время, чтобы достичь всего, чего он захочет. Кроме технической и физической подготовки, у него теперь есть и опыт.

Он прибавил во всем. Сборная потеряла ядро, которое держало нас на плаву до матча с Швецией. Нам нужны новые лидеры. У Марио есть способности, для того чтобы стать им, а также он подходит для этого по возрасту. К счастью, он не единственный такой игрок в команде», – сказал Манчини.

Балотелли в течение недели может стать игроком «Марселя»