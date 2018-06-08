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    РФС запустил национальную акцию «Играй за всех! За нас! За каждого!» в поддержку сборной России

    РФС в преддверии чемпионата мира запустил национальную акцию в поддержку сборной России «Играй за нас! За всех! За каждого!»

    В рамках акции на центральных площадках 20 городов состоятся развлекательные мероприятия и флешмобы. Появятся 3D фотозоны раздевалки национальной команды, а также будет установлена VR-зона, позволяющая всем желающим оказаться на стадионе «Лужники», где состоится финал мирового первенства, выйти на трибуны и даже пройтись по полю.

    Для поддержки сборной России в интернете создан специальный лендинг – тыуменяодна.рф. Его ключевыми элементами станут видео о команде и возможность через специальную форму задать вопрос любимому ее футболисту или записать пожелания.

    Также в активную ротацию будут выпущены несколько видео под общим слоганом #Играй за нас! За всех! За каждого!

    «Мы очень хотим, чтобы такой грандиозный праздник, как чемпионат мира по футболу, объединил российское общество, а игроки сборной поняли, как страна ждет это событие и верит в команду!» – сказал исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев.

    Источник: РФС

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    08.06.2018 13:39
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +1068

      wobaekat 8 июня 2018, 23:03

      За себя и за Сашку!

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 8 июня 2018, 22:39

      ...РФС совсем запустил национальную акцию в поддержку сборной России, а игроки сборной всё поняли, поэтому 7 июня обратились к Президенту - «Играй за нас! За всех! За каждого!»

      0
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      Рейтинг: +370

      GrizzlyD 8 июня 2018, 22:15

      да ну

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +100731

      zigbert 8 июня 2018, 20:09

      Ах если бы это только помогло.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +834

      val-berezko 8 июня 2018, 16:52

      Бердыева тоже не учили и составчик у него был не очень. Но с Барсой он боролся и боролся успешно. Потрошить надо это воронье гнездо РФС и выбрасывать оттуда падаль на помойку(в крайнем случае в строительство).

      1
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit > val-berezko 8 июня 2018, 21:57

      борьба это сидеть в анальном дэфе весь матч,а потом забить дурака?

      1
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      Рейтинг: +52

      подсечкин 8 июня 2018, 15:30

      У наших другой,когда целуются флешмоб,-тыуменяодин! короче нам за них отдуваться,а им бабло пускать на распил,а потом Бали,Канары а им нужны за безразличие к болельщикам,нары! Поэтому они и не хотят выйти из группы,быстрее проиграть и умотать из России,пока в Европе трансфер открыт и места не заняты!

      0
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      Рейтинг: +4848

      neveldomha 8 июня 2018, 14:46

      Можно я на поле выйду и в поддержку нашей сборной ввалю каждому игроку по волшебному пендалю?

      1
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan > neveldomha 8 июня 2018, 22:41

      Тут и пендели от Клычко не помогут...

      0
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      Рейтинг: +12

      Vieri89 8 июня 2018, 14:11

      За Себя и за Сашку!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +384

      Gerecht165 8 июня 2018, 14:03

      А по факту акция будет выглядеть "70-е место в рейтинге для нас, ноль ударов в створ для всех, вылет из группы для каждого!"

      0
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 8 июня 2018, 13:49

      Это как глухому колокольный звон!

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