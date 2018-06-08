РФС запустил национальную акцию «Играй за всех! За нас! За каждого!» в поддержку сборной России

РФС в преддверии чемпионата мира запустил национальную акцию в поддержку сборной России «Играй за нас! За всех! За каждого!»

В рамках акции на центральных площадках 20 городов состоятся развлекательные мероприятия и флешмобы. Появятся 3D фотозоны раздевалки национальной команды, а также будет установлена VR-зона, позволяющая всем желающим оказаться на стадионе «Лужники», где состоится финал мирового первенства, выйти на трибуны и даже пройтись по полю.

Для поддержки сборной России в интернете создан специальный лендинг – тыуменяодна.рф. Его ключевыми элементами станут видео о команде и возможность через специальную форму задать вопрос любимому ее футболисту или записать пожелания.

Также в активную ротацию будут выпущены несколько видео под общим слоганом #Играй за нас! За всех! За каждого!

«Мы очень хотим, чтобы такой грандиозный праздник, как чемпионат мира по футболу, объединил российское общество, а игроки сборной поняли, как страна ждет это событие и верит в команду!» – сказал исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев.