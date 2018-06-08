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РФС запустил национальную акцию «Играй за всех! За нас! За каждого!» в поддержку сборной России

8 июня 2018, 13:39
16

РФС в преддверии чемпионата мира запустил национальную акцию в поддержку сборной России «Играй за нас! За всех! За каждого!»

В рамках акции на центральных площадках 20 городов состоятся развлекательные мероприятия и флешмобы. Появятся 3D фотозоны раздевалки национальной команды, а также будет установлена VR-зона, позволяющая всем желающим оказаться на стадионе «Лужники», где состоится финал мирового первенства, выйти на трибуны и даже пройтись по полю.

Для поддержки сборной России в интернете создан специальный лендинг – тыуменяодна.рф. Его ключевыми элементами станут видео о команде и возможность через специальную форму задать вопрос любимому ее футболисту или записать пожелания.

Также в активную ротацию будут выпущены несколько видео под общим слоганом #Играй за нас! За всех! За каждого!

«Мы очень хотим, чтобы такой грандиозный праздник, как чемпионат мира по футболу, объединил российское общество, а игроки сборной поняли, как страна ждет это событие и верит в команду!» – сказал исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев.

Источник: РФС
Чемпионат мира Россия
Комментарии (16)
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zlyetatary
1528454543
Жаль но игрокам всё равно!!!! Ну не умеют они играть по другому!!!!!! не научили!!!!!
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Боцман59rus
1528454669
пля... нам еще и играть за них
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3a zenit
1528454690
болельщикам всех клубов РФ нужно запустить свою акцию-пи з дю лина каждому футболисту после не выхода из группы на ЧМ18
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zatonn
1528454950
Это как глухому колокольный звон!
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Vieri89
1528456284
За Себя и за Сашку!
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neveldomha
1528458381
Можно я на поле выйду и в поддержку нашей сборной ввалю каждому игроку по волшебному пендалю?
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val-berezko
1528465973
Бердыева тоже не учили и составчик у него был не очень. Но с Барсой он боролся и боролся успешно. Потрошить надо это воронье гнездо РФС и выбрасывать оттуда падаль на помойку(в крайнем случае в строительство).
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zigbert
1528477764
Ах если бы это только помогло.
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Par Mezan
1528486781
...РФС совсем запустил национальную акцию в поддержку сборной России, а игроки сборной всё поняли, поэтому 7 июня обратились к Президенту - «Играй за нас! За всех! За каждого!»
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wobaekat
1528488230
За себя и за Сашку!
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