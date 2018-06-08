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  • Президент ФИФА: «ЧМ-2018 поможет людям поменять мнение о России»

Президент ФИФА: «ЧМ-2018 поможет людям поменять мнение о России»

8 июня 2018, 09:30
21

Президент ФИФА Джанни Инфантино ждет открытия новых команд и игроков на предстоящем в России чемпионате мира-2018.

«С нетерпением жду матчей. Хочу насладиться самым прекрасным в мире спектаклем: увидеть классный футбол и ликующих на трибунах болельщиков.

Прелесть чемпионата мира заключается в том, что он всегда преподносит сюрпризы, верно? Конечно, до финиша, как правило, добираются признанные гранды, но вполне возможно, что какая-то команда или малоизвестный игрок смогут удивить нас. Мне очень хочется посмотреть на сборные, которые пробились в финальный турнир впервые.

До старта остается неделя, и, думаю, мы вправе сказать, что Россия готова на сто процентов. Весь мир увидит, насколько гостеприимна эта страна и насколько здорово все организовано. Всех нас ждут изумительные впечатления.

Уникальная особенность чемпионата мира заключается в том, что люди могут поменять свои представления о тех местах, где побывали, о стране в целом. Россия предстанет перед болельщиками радушной, праздничной, радостной, открытой», – сказал Инфантино.

Турнир откроется 14 июня матчем Россия – Саудовская Аравия. Продлятся соревнования до 15 июля.

Источник: ФИФА
Чемпионат мира
Комментарии (21)
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la verdad
1528440889
Гнилые фасады картинками завесили, асфальт в лужи побросали, траву покрасили, бомжей выслали:)))) Теперь у иностранцев будет правильное мнение :))))))
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BRO_football
1528440963
Ага, мнение о России станет ещё хуже
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alex1951
1528442061
А что еще может ляпнуть презедент,напряг сбивает,народы мира заманивает, провала не должно быть! Бабки нужны ФИФА , Кремлю.....
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Бабушка Зильзиля
1528442519
Расслабься лысый! Будет команда поменяют мнение, самое главное, чтобы ты хорошо учился))
Ответить
Cules2013
1528442930
Что-то мне подсказывает, что лысый о прибыли печётся, а не о России) Чем лучше пройдёт ЧМ, тем больше лаве они там себе в карман положат. Разумеется, что он будет стараться только позитив вещать, а вот, что он думает о русских на самом деле, это интересный вопрос. ЧМ ранее был в Бразилии и ЮАР, уж явно менее благополучных странах, чем наша. Если турнир пройдёт без особых происшествий, то впечатление должно быть положительное.
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3a/\yna
1528447049
Будем надеяться! Ведь мы очень дружелюбная нация и страна! И может быть хоть люди поймут что мы не хотим войны со всеми, мы не хотим никого захватывать! Мы просто хотим жить в мире и спокойствии! Создавать семьи, растить детей!
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Вомбат
1528451761
Не поможет. Анличанам, например, построили забор 6 метров высотой, чтобы уберечь их от нападений расистов. Они и будут думать, что нас с вами остановил именно забор.
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подсечкин
1528463308
Вот это точно! У нас пройдёт самый лучший чемпионат мира! Вспомните Олимпиаду 1980 года и нашего Мишу,в него влюбился весь мир,и когда он на закрытие улетал,все как один встали и не стесняясь слёз махали ему руками! Надеюсь,что наши менеджеры не подведут СССР,а теперь Россию!
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zigbert
1528469799
Ждать осталось не долго и пусть этот ЧМ будет для нас и наших гостей радостным праздником. И что бы матчи проходили в увлекательной борьбе. Что бы все обошлось без эксцессов на трибунах и за их пределами.
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