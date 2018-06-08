Президент ФИФА: «ЧМ-2018 поможет людям поменять мнение о России»

Президент ФИФА Джанни Инфантино ждет открытия новых команд и игроков на предстоящем в России чемпионате мира-2018.

«С нетерпением жду матчей. Хочу насладиться самым прекрасным в мире спектаклем: увидеть классный футбол и ликующих на трибунах болельщиков.

Прелесть чемпионата мира заключается в том, что он всегда преподносит сюрпризы, верно? Конечно, до финиша, как правило, добираются признанные гранды, но вполне возможно, что какая-то команда или малоизвестный игрок смогут удивить нас. Мне очень хочется посмотреть на сборные, которые пробились в финальный турнир впервые.

До старта остается неделя, и, думаю, мы вправе сказать, что Россия готова на сто процентов. Весь мир увидит, насколько гостеприимна эта страна и насколько здорово все организовано. Всех нас ждут изумительные впечатления.

Уникальная особенность чемпионата мира заключается в том, что люди могут поменять свои представления о тех местах, где побывали, о стране в целом. Россия предстанет перед болельщиками радушной, праздничной, радостной, открытой», – сказал Инфантино.

Турнир откроется 14 июня матчем Россия – Саудовская Аравия. Продлятся соревнования до 15 июля.