Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Президент ФИФА: «ЧМ-2018 поможет людям поменять мнение о России»

    Президент ФИФА Джанни Инфантино ждет открытия новых команд и игроков на предстоящем в России чемпионате мира-2018.

    «С нетерпением жду матчей. Хочу насладиться самым прекрасным в мире спектаклем: увидеть классный футбол и ликующих на трибунах болельщиков.

    Прелесть чемпионата мира заключается в том, что он всегда преподносит сюрпризы, верно? Конечно, до финиша, как правило, добираются признанные гранды, но вполне возможно, что какая-то команда или малоизвестный игрок смогут удивить нас. Мне очень хочется посмотреть на сборные, которые пробились в финальный турнир впервые.

    До старта остается неделя, и, думаю, мы вправе сказать, что Россия готова на сто процентов. Весь мир увидит, насколько гостеприимна эта страна и насколько здорово все организовано. Всех нас ждут изумительные впечатления.

    Уникальная особенность чемпионата мира заключается в том, что люди могут поменять свои представления о тех местах, где побывали, о стране в целом. Россия предстанет перед болельщиками радушной, праздничной, радостной, открытой», – сказал Инфантино.

    Турнир откроется 14 июня матчем Россия – Саудовская Аравия. Продлятся соревнования до 15 июля.

    Источник: ФИФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.06.2018 09:30
    Рекомендуем
    Комментарии20
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100731

      zigbert 8 июня 2018, 17:56

      Ждать осталось не долго и пусть этот ЧМ будет для нас и наших гостей радостным праздником. И что бы матчи проходили в увлекательной борьбе. Что бы все обошлось без эксцессов на трибунах и за их пределами.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11477

      alex1951 > zigbert 8 июня 2018, 19:45

      Так то оно так ,а мы ,вот,с дружбаном думаем ,как бы понравиться рос. погранцам и таможне на границе....
      Глухонемыми прикинуться?)))
      20-го стартуем в Калининград,в последний раз был там давно ,46 лет назад, в казенной одежде)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +52

      подсечкин 8 июня 2018, 16:08

      Вот это точно! У нас пройдёт самый лучший чемпионат мира! Вспомните Олимпиаду 1980 года и нашего Мишу,в него влюбился весь мир,и когда он на закрытие улетал,все как один встали и не стесняясь слёз махали ему руками! Надеюсь,что наши менеджеры не подведут СССР,а теперь Россию!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12333

      Вомбат 8 июня 2018, 12:56

      Не поможет. Анличанам, например, построили забор 6 метров высотой, чтобы уберечь их от нападений расистов. Они и будут думать, что нас с вами остановил именно забор.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25

      3a/\yna 8 июня 2018, 11:37

      Будем надеяться! Ведь мы очень дружелюбная нация и страна! И может быть хоть люди поймут что мы не хотим войны со всеми, мы не хотим никого захватывать! Мы просто хотим жить в мире и спокойствии! Создавать семьи, растить детей!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12333

      Вомбат > 3a/\yna 8 июня 2018, 13:01

      Увы, слишком мало людей это поймут. Например, последняя футбольная передача на спортивном канале в Голландии была о пытках в России. Некто Резван Ибрагимов рассказывал как его пытали током за то, что он гей, и требовали выдать ФСБ половых партнеров. Гости студии на него смотрели с сочувствием, и когда он призвал голландцев не ехать на ЧМ, захлопали.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 8 июня 2018, 10:28

      Что-то мне подсказывает, что лысый о прибыли печётся, а не о России) Чем лучше пройдёт ЧМ, тем больше лаве они там себе в карман положат. Разумеется, что он будет стараться только позитив вещать, а вот, что он думает о русских на самом деле, это интересный вопрос.
      ЧМ ранее был в Бразилии и ЮАР, уж явно менее благополучных странах, чем наша. Если турнир пройдёт без особых происшествий, то впечатление должно быть положительное.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1398

      Бабушка Зильзиля 8 июня 2018, 10:21

      Расслабься лысый! Будет команда поменяют мнение, самое главное, чтобы ты хорошо учился))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11477

      alex1951 8 июня 2018, 10:14

      А что еще может ляпнуть презедент,напряг сбивает,народы мира заманивает,
      провала не должно быть!
      Бабки нужны ФИФА , Кремлю.....

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4848

      neveldomha > alex1951 8 июня 2018, 12:05

      А тебе я так понимаю, деньги не нужны?))))))))))))))))

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11477

      alex1951 > neveldomha 8 июня 2018, 12:16

      хороший ответ-вопрос....
      деньги зло ,а мы себе зла не желаем......

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12101

      BRO_football 8 июня 2018, 09:56

      Ага, мнение о России станет ещё хуже

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad 8 июня 2018, 09:54

      Гнилые фасады картинками завесили, асфальт в лужи побросали, траву покрасили, бомжей выслали:)))) Теперь у иностранцев будет правильное мнение :))))))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 > la verdad 8 июня 2018, 10:12

      Мне вот интересно, ты сейчас какие города так "радужно" описал? Или просто под впечатлением прочитанного "Ревизора"?))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad > Bivaliy67 8 июня 2018, 10:15

      Я в одном из них живу. Так что эту показуху каждый день вижу.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +663

      88serega88 > Bivaliy67 8 июня 2018, 10:26

      В Питере например на некоторых улочках старые фасады картонным с изображением здания, насчёт луж тоже самое, асфальт только на главных магистралях заменили...показуха, хрущевки те что ближе к дорогам покрасили, стеклопакеты поставили, трубы, а то что дальше там как гетто)))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4848

      neveldomha > 88serega88 8 июня 2018, 12:01

      Гетто - это у тебя в голове. Был в Питере вчера. Все что хреновое было - это погода. А о городе иностранцы по главным улицам судят, а не по подворотням.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad > neveldomha 8 июня 2018, 15:52

      Такие дебилы как ты по программе Время судят. А о величии государства судят по тому, как живут его простые граждане, осёл.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4848

      neveldomha > la verdad 9 июня 2018, 10:21

      Такие идиоты как ты на празднике в одиночестве с хмурыми рожами сидят в темном углу. Так что сиди тихо мышь серая и не пищи. Не тебе о величии государства судить.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad > neveldomha 9 июня 2018, 14:13

      У тебя праздник каждый день!))) С папой алкоголиком и мамой-шлюхой :)))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11