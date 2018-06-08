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Адвокат: «Удивлен, что в сборной нет Аршавина и Денисова»

8 июня 2018, 07:22
9

Бывший главный тренер сборной России и «Зенита» Дик Адвокат удивлен тем, что в заявке национальной команды на чемпионат мира-2018 нет нападающего «Кайрата» Андрея Аршавина и полузащитника «Локомотива» Игоря Денисова.

«Очень удивлен этому. Денисов – великолепный футболист, с уникальным набором качеств, боец, к тому же чемпион России, у него регулярная игровая практика. Да, у него сложный характер, мы тоже ругались, и не раз, но всегда находили общий язык, потому что уважали друг друга. Если меня уважают, я сумею договориться. Потому что сам уважаю футболистов», – заявил Адвокат.

Игоря Денисова главный тренер команды Станислав Черчесов не вызывает в сборную из-за личного конфликта.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Россия Аршавин Андрей Денисов Игорь Адвокат Дик
Комментарии (9)
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Кривоножка
1528432120
Он из комы вышел вчера,Дик хау ар ю?
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paracetamol
1528435987
Дик прав. Я тоже удивлен.
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yorgenbarenz
1528436746
Из его речи плавно вытекает,что черчесов футболистов не уважает.
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афоня72
1528441325
Дика плавно потянуло в Россию..
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Чикомас
1528445414
А вся страна удивлена что тренером поставили идиота лысого.
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amazonaws
1528449311
Адвокат: «Мы тоже ругались..? А Денисова хлебом не корми, дай только ПОРУГАТЬСЯ! Все у него кругом виноваты, только он всегда «хороший и пашет больше всех»! Денисов всегда выезжал за счёт других, а ПОБЕДЫ других всегда приписывал себе. В Зените Денисов, за счёт этого, всегда выезжал! Чтобы ругаться большого УМА не надо. Денисов сам признался, что он этим очень СТРАДАЕТ! Ругань так и ПРЁТ из него. Спасу НЕТ! Молодец Саламыч - УБРАЛ Денисова из сборной! Есть более ДОСТОЙНЫЕ, а Денисов НЕ ДОСТОИН!
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Болельщик Реал Мадрида
1528451051
Наверное тов.Адвокат, будет очень удивлен, но в сборной России, нет ещё Онопко, Смертина и Бесчастных.
Ответить
ArReal
1528458877
Это РФС нас порадовал лысым тренером!!!
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zigbert
1528468240
Уверен в Денисове и Аршавине, можно подумать что он следит за их игрой.
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