Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Адвокат: «Удивлен, что в сборной нет Аршавина и Денисова»

    Бывший главный тренер сборной России и «Зенита» Дик Адвокат удивлен тем, что в заявке национальной команды на чемпионат мира-2018 нет нападающего «Кайрата» Андрея Аршавина и полузащитника «Локомотива» Игоря Денисова.

    «Очень удивлен этому. Денисов – великолепный футболист, с уникальным набором качеств, боец, к тому же чемпион России, у него регулярная игровая практика. Да, у него сложный характер, мы тоже ругались, и не раз, но всегда находили общий язык, потому что уважали друг друга. Если меня уважают, я сумею договориться. Потому что сам уважаю футболистов», – заявил Адвокат.

    Игоря Денисова главный тренер команды Станислав Черчесов не вызывает в сборную из-за личного конфликта.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.06.2018 07:22
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100731

      zigbert 8 июня 2018, 17:30

      Уверен в Денисове и Аршавине, можно подумать что он следит за их игрой.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5858

      AtticusFinch 8 июня 2018, 14:54

      Это РФС нас порадовал лысым тренером!!!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 8 июня 2018, 12:44

      Наверное тов.Адвокат, будет очень удивлен, но в сборной России, нет ещё Онопко, Смертина и Бесчастных.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +854

      amazonaws 8 июня 2018, 12:15

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Адвокат: «Мы тоже ругались..?
      А Денисова хлебом не корми, дай только ПОРУГАТЬСЯ!
      Все у него кругом виноваты, только он всегда «хороший и пашет больше всех»!
      Денисов всегда выезжал за счёт других, а ПОБЕДЫ других всегда приписывал себе.
      В Зените Денисов, за счёт этого, всегда выезжал!
      Чтобы ругаться большого УМА не надо.
      Денисов сам признался, что он этим очень СТРАДАЕТ!
      Ругань так и ПРЁТ из него.
      Спасу НЕТ!
      Молодец Саламыч - УБРАЛ Денисова из сборной!
      Есть более ДОСТОЙНЫЕ, а Денисов НЕ ДОСТОИН!

      -6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2780

      Чикомас 8 июня 2018, 11:10

      А вся страна удивлена что тренером поставили идиота лысого.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 8 июня 2018, 10:02

      Дика плавно потянуло в Россию..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 8 июня 2018, 08:45

      Из его речи плавно вытекает,что черчесов футболистов не уважает.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17774

      paracetamol 8 июня 2018, 08:33

      Дик прав. Я тоже удивлен.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +133

      Кривоножка 8 июня 2018, 07:28

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Он из комы вышел вчера,Дик хау ар ю?

      -5
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11