Адвокат: «Удивлен, что в сборной нет Аршавина и Денисова»

Бывший главный тренер сборной России и «Зенита» Дик Адвокат удивлен тем, что в заявке национальной команды на чемпионат мира-2018 нет нападающего «Кайрата» Андрея Аршавина и полузащитника «Локомотива» Игоря Денисова.

«Очень удивлен этому. Денисов – великолепный футболист, с уникальным набором качеств, боец, к тому же чемпион России, у него регулярная игровая практика. Да, у него сложный характер, мы тоже ругались, и не раз, но всегда находили общий язык, потому что уважали друг друга. Если меня уважают, я сумею договориться. Потому что сам уважаю футболистов», – заявил Адвокат.

Игоря Денисова главный тренер команды Станислав Черчесов не вызывает в сборную из-за личного конфликта.