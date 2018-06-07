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  • Тарасов, Аршавин и Глушаков – в сборной России по поисковым запросам в «Яндексе»

Тарасов, Аршавин и Глушаков – в сборной России по поисковым запросам в «Яндексе»

7 июня 2018, 23:23
4

Компания «Яндекс» составила сборную России из футболистов, имена которых чаще всего упоминались в поисковых запросах с июля 2017 года по апрель 2018 года.

«Яндекс» отметил, что в команду должен был войти Александр Кержаков, но он завершил карьеру. По популярности запросов он занимает место между Артемом Дзюбой и Денисом Глушаковым.

1. Дмитрий Тарасов — 1,82 миллионов запросов

2. Андрей Аршавин — 0,84

3. Федор Смолов — 0,39

4. Александр Кокорин — 0,31

5. Игорь Акинфеев — 0,27

6. Артем Дзюба — 0,21

7. Денис Глушаков — 0,15

8. Андрей Лунев — 0,13

9. Александр Головин — 0,11

10. Алан Дзагоев — 0,09

11. Роман Павлюченко — 0,09

12. Далер Кузяев — 0,09

13. Константин Рауш — 0,08

14. Дмитрий Сычев — 0,08

15. Юрий Жирков — 0,08

16. Георгий Джикия — 0,08

17. Павел Погребняк — 0,07

18. Антон Заболотный — 0,07

19. Алексей Миранчук — 0,06

20. Александр Самедов — 0,06

21. Александр Селихов — 0,06

22. Денис Черышев — 0,06

23. Василий Березуцкий — 0,06.

Главный тренер – Леонид Слуцкий.

«Яндекс» составил сборную мира по популярности поисковых запросов. В нее вошли Роналду, Месси и Зинченко

Источник: Бомбардир.ру
Россия Россия Аршавин Андрей Тарасов Дмитрий Глушаков Денис
Комментарии (4)
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Аэратор
1528404165
станислав черчесов минус 150 000 000
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пряник929
1528406608
Аршавин реально помог бы
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ItalianFootball
1528442667
Чпокнул Лопыреву - в медиа-топ, чпокнул Бузову - вообще оторвался!
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zigbert
1528465053
Тарасов здесь оказался из за скандальной хроники не имеющей ничего общего с футболом.
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