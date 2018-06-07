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    Тарасов, Аршавин и Глушаков – в сборной России по поисковым запросам в «Яндексе»

    Компания «Яндекс» составила сборную России из футболистов, имена которых чаще всего упоминались в поисковых запросах с июля 2017 года по апрель 2018 года.

    «Яндекс» отметил, что в команду должен был войти Александр Кержаков, но он завершил карьеру. По популярности запросов он занимает место между Артемом Дзюбой и Денисом Глушаковым.

    1. Дмитрий Тарасов — 1,82 миллионов запросов

    2. Андрей Аршавин — 0,84

    3. Федор Смолов — 0,39

    4. Александр Кокорин — 0,31

    5. Игорь Акинфеев — 0,27

    6. Артем Дзюба — 0,21

    7. Денис Глушаков — 0,15

    8. Андрей Лунев — 0,13

    9. Александр Головин — 0,11

    10. Алан Дзагоев — 0,09

    11. Роман Павлюченко — 0,09

    12. Далер Кузяев — 0,09

    13. Константин Рауш — 0,08

    14. Дмитрий Сычев — 0,08

    15. Юрий Жирков — 0,08

    16. Георгий Джикия — 0,08

    17. Павел Погребняк — 0,07

    18. Антон Заболотный — 0,07

    19. Алексей Миранчук — 0,06

    20. Александр Самедов — 0,06

    21. Александр Селихов — 0,06

    22. Денис Черышев — 0,06

    23. Василий Березуцкий — 0,06.

    Главный тренер – Леонид Слуцкий.

    «Яндекс» составил сборную мира по популярности поисковых запросов. В нее вошли Роналду, Месси и Зинченко

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.06.2018 23:23
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100731

      zigbert 8 июня 2018, 16:37

      Тарасов здесь оказался из за скандальной хроники не имеющей ничего общего с футболом.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 8 июня 2018, 10:24

      Чпокнул Лопыреву - в медиа-топ, чпокнул Бузову - вообще оторвался!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2653

      пряник929 8 июня 2018, 00:23

      Аршавин реально помог бы

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +440

      Аэратор 7 июня 2018, 23:42

      станислав черчесов минус 150 000 000

      1
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