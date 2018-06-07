Тарасов, Аршавин и Глушаков – в сборной России по поисковым запросам в «Яндексе»

Компания «Яндекс» составила сборную России из футболистов, имена которых чаще всего упоминались в поисковых запросах с июля 2017 года по апрель 2018 года.

«Яндекс» отметил, что в команду должен был войти Александр Кержаков, но он завершил карьеру. По популярности запросов он занимает место между Артемом Дзюбой и Денисом Глушаковым.

1. Дмитрий Тарасов — 1,82 миллионов запросов

2. Андрей Аршавин — 0,84

3. Федор Смолов — 0,39

4. Александр Кокорин — 0,31

5. Игорь Акинфеев — 0,27

6. Артем Дзюба — 0,21

7. Денис Глушаков — 0,15

8. Андрей Лунев — 0,13

9. Александр Головин — 0,11

10. Алан Дзагоев — 0,09

11. Роман Павлюченко — 0,09

12. Далер Кузяев — 0,09

13. Константин Рауш — 0,08

14. Дмитрий Сычев — 0,08

15. Юрий Жирков — 0,08

16. Георгий Джикия — 0,08

17. Павел Погребняк — 0,07

18. Антон Заболотный — 0,07

19. Алексей Миранчук — 0,06

20. Александр Самедов — 0,06

21. Александр Селихов — 0,06

22. Денис Черышев — 0,06

23. Василий Березуцкий — 0,06.

Главный тренер – Леонид Слуцкий.

«Яндекс» составил сборную мира по популярности поисковых запросов. В нее вошли Роналду, Месси и Зинченко