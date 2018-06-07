Тарасов, Аршавин и Глушаков – в сборной России по поисковым запросам в «Яндексе»

Компания «Яндекс» составила сборную России из футболистов, имена которых чаще всего упоминались в поисковых запросах с июля 2017 года по апрель 2018 года.
«Яндекс» отметил, что в команду должен был войти Александр Кержаков, но он завершил карьеру. По популярности запросов он занимает место между Артемом Дзюбой и Денисом Глушаковым.
1. Дмитрий Тарасов — 1,82 миллионов запросов
2. Андрей Аршавин — 0,84
3. Федор Смолов — 0,39
4. Александр Кокорин — 0,31
5. Игорь Акинфеев — 0,27
6. Артем Дзюба — 0,21
7. Денис Глушаков — 0,15
8. Андрей Лунев — 0,13
9. Александр Головин — 0,11
10. Алан Дзагоев — 0,09
11. Роман Павлюченко — 0,09
12. Далер Кузяев — 0,09
13. Константин Рауш — 0,08
14. Дмитрий Сычев — 0,08
15. Юрий Жирков — 0,08
16. Георгий Джикия — 0,08
17. Павел Погребняк — 0,07
18. Антон Заболотный — 0,07
19. Алексей Миранчук — 0,06
20. Александр Самедов — 0,06
21. Александр Селихов — 0,06
22. Денис Черышев — 0,06
23. Василий Березуцкий — 0,06.
Главный тренер – Леонид Слуцкий.
«Яндекс» составил сборную мира по популярности поисковых запросов. В нее вошли Роналду, Месси и Зинченко