«Яндекс» составил сборную мира по популярности поисковых запросов. В нее вошли Роналду, Месси и Зинченко

Компания «Яндекс» составила сборную мира из иностранных футболистов, имена которых чаще всего упоминались в поисковых запросах с июля 2017 года по апрель 2018 года.

В нее вошли 23 игрока.

1. Криштиану Роналду — 2,58 миллионов запросов

2. Лионель Месси — 1,70

3. Неймар — 0,86

4. Генрих Мхитарян — 0,35

5. Златан Ибрагимович — 0,34

6. Джанлуиджи Буффон — 0,27

7. Антуан Гризманн — 0,18

8. Мохаммед Салах — 0,17

9. Пауло Дибала — 0,16

10. Филиппе Коутиньо — 0,14

11. Поль Погба — 0,14

12. Уэйн Руни — 0,14

13. Гарет Бэйл — 0,14

14. Серхио Рамос — 0,14

15. Квинси Промес — 0,13

16. Килиан Мбаппе — 0,12

17. Халк — 0,12

18. Жерар Пике — 0,12

19. Алексис Санчес — 0,10

20. Луис Суарес — 0,09

21. Усман Дембеле — 0,09

22. Ромелу Лукаку — 0,09

23. Александр Зинченко — 0,08.

Главный тренер – Зинедин Зидан.

Тарасов, Аршавин и Глушаков – в сборной России по поисковым запросам в «Яндексе»