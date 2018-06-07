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    «Яндекс» составил сборную мира по популярности поисковых запросов. В нее вошли Роналду, Месси и Зинченко

    Компания «Яндекс» составила сборную мира из иностранных футболистов, имена которых чаще всего упоминались в поисковых запросах с июля 2017 года по апрель 2018 года.

    В нее вошли 23 игрока.

    1. Криштиану Роналду — 2,58 миллионов запросов

    2. Лионель Месси — 1,70

    3. Неймар — 0,86

    4. Генрих Мхитарян — 0,35

    5. Златан Ибрагимович — 0,34

    6. Джанлуиджи Буффон — 0,27

    7. Антуан Гризманн — 0,18

    8. Мохаммед Салах — 0,17

    9. Пауло Дибала — 0,16

    10. Филиппе Коутиньо — 0,14

    11. Поль Погба — 0,14

    12. Уэйн Руни — 0,14

    13. Гарет Бэйл — 0,14

    14. Серхио Рамос — 0,14

    15. Квинси Промес — 0,13

    16. Килиан Мбаппе — 0,12

    17. Халк — 0,12

    18. Жерар Пике — 0,12

    19. Алексис Санчес — 0,10

    20. Луис Суарес — 0,09

    21. Усман Дембеле — 0,09

    22. Ромелу Лукаку — 0,09

    23. Александр Зинченко — 0,08.

    Главный тренер – Зинедин Зидан.

    Тарасов, Аршавин и Глушаков – в сборной России по поисковым запросам в «Яндексе»

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.06.2018 22:26
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +309

      Ден71 8 июня 2018, 03:50

      Бейла явно не хватает, интересно посмотреть на игру такой сборной

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1564

      Decorhome 8 июня 2018, 01:15

      А Дзюба?)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +32

      AlexeyTishkin 8 июня 2018, 00:30

      Но ведь здесь https://bombardir.ru/news/546963-Tarasov-Arshavin-i-Glushakov-v-sbornoy-Rossii-po-poiskovym-zaprosam-v-Yandekse у Тарасова запросов больше, чем у Месси. Нафиг такой рейтинг вообще?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24267

      DOCTOR PENALTY 7 июня 2018, 23:13

      Несерьёзно.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +83

      Дон_Шип > DOCTOR PENALTY 7 июня 2018, 23:21

      ваще ниапчём

      1
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    • ...
      Рейтинг: +8832

      vladik12 7 июня 2018, 23:11

      Отчетный период - почти год, а запросов для такого кол-ва времени очень немного. Видимо, футбол и правда никому не интересен.

      -1
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      Рейтинг: +1167

      Александр52 7 июня 2018, 23:06

      Фуфло. Тухлый рейтинг. Мхитарян №4, удивило. Это у нас столько армян в России, а где же Федя ???

      1
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      Рейтинг: +102

      Shogun 7 июня 2018, 22:54

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Кто-то еще пользуется самым гнилым поисковиком, вы еще Рамблер вспомнили или Мыло

      -41
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      Рейтинг: +226

      Parker8 > Shogun 7 июня 2018, 23:00

      Ну как бы Русскоязычную информацию Яндекс лучше находит,для студентов он точно лучше...

      0
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      Рейтинг: +102

      Shogun > Parker8 7 июня 2018, 23:25

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ну конечно помню когда реферат искал один и то же раз 20 выходил один и тот же текст подряд, а в гугле сразу несколько сайтов и все разные, все наше всегда гнилое, помню когда деду хотели машину подарить хотели нашу взять и в салоне сказали 2 года гарантии, с...ка на машину 2 года гарантии, развернулись и ушли и взяли Альмеру, где гарантия 6 лет, прошло 3 года и ни одной поломки, только сам дед раз фару менял и все

      -39
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