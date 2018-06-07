«Яндекс» составил сборную мира по популярности поисковых запросов. В нее вошли Роналду, Месси и Зинченко

Компания «Яндекс» составила сборную мира из иностранных футболистов, имена которых чаще всего упоминались в поисковых запросах с июля 2017 года по апрель 2018 года.
В нее вошли 23 игрока.
1. Криштиану Роналду — 2,58 миллионов запросов
2. Лионель Месси — 1,70
3. Неймар — 0,86
4. Генрих Мхитарян — 0,35
5. Златан Ибрагимович — 0,34
6. Джанлуиджи Буффон — 0,27
7. Антуан Гризманн — 0,18
8. Мохаммед Салах — 0,17
9. Пауло Дибала — 0,16
10. Филиппе Коутиньо — 0,14
11. Поль Погба — 0,14
12. Уэйн Руни — 0,14
13. Гарет Бэйл — 0,14
14. Серхио Рамос — 0,14
15. Квинси Промес — 0,13
16. Килиан Мбаппе — 0,12
17. Халк — 0,12
18. Жерар Пике — 0,12
19. Алексис Санчес — 0,10
20. Луис Суарес — 0,09
21. Усман Дембеле — 0,09
22. Ромелу Лукаку — 0,09
23. Александр Зинченко — 0,08.
Главный тренер – Зинедин Зидан.
Тарасов, Аршавин и Глушаков – в сборной России по поисковым запросам в «Яндексе»