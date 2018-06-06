Александр Емельяненко – о болельщиках, критикующих сборную России: «Они никто и звать их никак»

Боец ММА Александр Емельяненко выступил с поддержкой в адрес игроков сборной России накануне чемпионата мира-2018. Спортсмен подчеркнул, что футболистов критикуют люди, которые ничего не добились в жизни.

– До начала чемпионата мира осталась неделя, а сборная России выглядит неубедительно. Вы за спортсменов или за тех, кто критикует их?

– Я на стороне футболистов, потому что спорт – это самая тяжелая работа. Во всем нужно себя ограничивать, нужно превозмогать усталость, боль и все лишения. Почему бы критикующим не попробовать поменяться со спортсменами местами. Пусть выйдут на поле и покажут все, что умеют. Флаг им в руки! Если они такие умные, критикуют футболистов, боксеров, то сами-то где в рейтингах? Их нет? Тогда они никто и звать их никак. У нас нет никого сильнее тех, кого взяли в сборную. Они – лучшее, что у нас сейчас есть в футболе.

– То есть вам не стыдно за нашу сборную?

– Нет, вообще не стыдно. Ну, всякое бывает. Где-то мы выигрываем, где-то проигрываем. Повторяю: эти люди – лучшие из тех, кого мы сегодня можем собрать в команде. А стыдно мне за людей, которые сидят дома перед телевизором – как этот, из Таганрога, из «Наша Russia» – и советы дают, кому и что нужно делать, хотя сами ничего не понимают и ни в чем не разбираются. В основном, это люди, которые не смогли себя реализовать в жизни. Те, у кого все хорошо, к другим относятся соответствующим образом и никогда никому не завидуют.