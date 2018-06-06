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    Александр Емельяненко – о болельщиках, критикующих сборную России: «Они никто и звать их никак»

    Боец ММА Александр Емельяненко выступил с поддержкой в адрес игроков сборной России накануне чемпионата мира-2018. Спортсмен подчеркнул, что футболистов критикуют люди, которые ничего не добились в жизни.

    – До начала чемпионата мира осталась неделя, а сборная России выглядит неубедительно. Вы за спортсменов или за тех, кто критикует их?

    – Я на стороне футболистов, потому что спорт – это самая тяжелая работа. Во всем нужно себя ограничивать, нужно превозмогать усталость, боль и все лишения. Почему бы критикующим не попробовать поменяться со спортсменами местами. Пусть выйдут на поле и покажут все, что умеют. Флаг им в руки! Если они такие умные, критикуют футболистов, боксеров, то сами-то где в рейтингах? Их нет? Тогда они никто и звать их никак. У нас нет никого сильнее тех, кого взяли в сборную. Они – лучшее, что у нас сейчас есть в футболе.

    – То есть вам не стыдно за нашу сборную?

    – Нет, вообще не стыдно. Ну, всякое бывает. Где-то мы выигрываем, где-то проигрываем. Повторяю: эти люди – лучшие из тех, кого мы сегодня можем собрать в команде. А стыдно мне за людей, которые сидят дома перед телевизором – как этот, из Таганрога, из «Наша Russia» – и советы дают, кому и что нужно делать, хотя сами ничего не понимают и ни в чем не разбираются. В основном, это люди, которые не смогли себя реализовать в жизни. Те, у кого все хорошо, к другим относятся соответствующим образом и никогда никому не завидуют.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.06.2018 23:30
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    Комментарии40
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      Рейтинг: +100731

      zigbert 8 июня 2018, 10:54

      Сама по себе "критика" тоже необходима. В сложившейся ситуации, когда у нашей сборной нет результатов, что остается делать болельщикам. И в этом потоке есть и необъективная критика.Есть еще самокритика, которой не хватает пожалуй нашему главному тренеру.

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      Рейтинг: +3120

      erma 7 июня 2018, 16:44

      Да, может мы и никто, но если все, кто критикует сборную уйдут со стадионов, то они останутся пустыми. Хотя нет, на одном из стадионов останется сидеть Емельяненко.

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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 7 июня 2018, 16:29

      Фёдор Емельяненко - "Последний Император", а кто Александр Емельяненко? Так, бледная тень брата. Может быть он сам не реализовал себя в этой жизни? По поводу усталости, боли и лишений - это не к нашим футболистам. Это скорее к простым людям. Наши футболисты, разбалованные лимитом и зарплатами, не знают что это такое. Да и критикуют Сборную не только болельщики, но и бывшие футболисты и тренеры. И никто не критикует боксёров, борцов ММА, хоккеистов и других спортсменов, которые тяжёлым трудом, потом и кровью приносят уважение себе и стране! А футболисты - это разбалованные ........., даже не знаю как назвать, которые позволяют себе высказывания типа : " ваши ожидания - это ваши проблемы". А критикуют команду - люди не равнодушные, которые болели , болеют и будут болеть за сборную России несмотря ни на что!

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      Рейтинг: +8590

      vashinin 7 июня 2018, 12:21

      Это, получается, что мы, которые своими нервами, деньгами наконец поддерживаем спортсменов "никто и звать нас никак"? А не оборзел ли ты, стукнутый на всю голову?

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      Рейтинг: +5786

      Alex Molchanov 7 июня 2018, 10:40

      Видать по голове то вам серьёзно настучали, раз не понимаете вообще ни чего.) Да футболистов других у нас нет, но игры у сборной тоже нет ни какой.) Ни от обороны, ни в атаку, по этому и критикуют.) Мы должны их по вашему восхвалять, за что?) Всё по местам расставит три игры, вот там и будет видно, кто чего стоит, и чего добился.))

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 7 июня 2018, 10:38

      очень неуважительное высказывание в адрес болельщиков, ведь вы спортсмены для них все и делаете поэтому их мнение не должно для вас быть как пустой звук, хотя судя по нему и его поступкам не удивительно что он так относиться.

      5
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      Рейтинг: +1847

      mahan 7 июня 2018, 10:31

      Так и дело то в том, что их критикуют не только болельщики ( те кто платят постоянно налоги, что бы потом смотреть на позор футболистов), но и профессионалы футболисты, которые в свое время становились чемпионами европы и олимпиады ( в их время это было тод же самый ЧМ). Что ты на это скажешь ?

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      Рейтинг: +113

      Ivan7107 7 июня 2018, 10:03

      Сила, наглость и хамство во всей красе, пошел ты нахрен недоспортсмен

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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb 7 июня 2018, 09:39

      Конечно же правда есть в этом. Да, были косяки у наших футболистов, не об этом. Сейчас может как никогда им нужна наша поддержка. представляете какой груз ответственности лежит на плечах? Вот когда сборной никто и ничего не ждал взяли и до полуфинала дошли. Конечно можно сейчас писать о не правильной тактики и всё подобное. Поздно. Всё впереди первая самая важная игра за последние годы, так как мы хозяева ЧМ и многие в это не верили, что это состоится. Если будет пикет в поддержку наших спортсменов я лично подпишусь, что в принципе сделают многие из нас. Другой сборной нет и страны тоже.

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      Рейтинг: +196

      юрий николаевич 7 июня 2018, 09:00

      а кто такой Емельяненко?

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      Рейтинг: +8590

      vashinin > юрий николаевич 7 июня 2018, 12:22

      Это вопрос по существу))

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