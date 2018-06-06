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  • Александр Емельяненко – о болельщиках, критикующих сборную России: «Они никто и звать их никак»

Александр Емельяненко – о болельщиках, критикующих сборную России: «Они никто и звать их никак»

6 июня 2018, 23:30
43

Боец ММА Александр Емельяненко выступил с поддержкой в адрес игроков сборной России накануне чемпионата мира-2018. Спортсмен подчеркнул, что футболистов критикуют люди, которые ничего не добились в жизни.

– До начала чемпионата мира осталась неделя, а сборная России выглядит неубедительно. Вы за спортсменов или за тех, кто критикует их?

– Я на стороне футболистов, потому что спорт – это самая тяжелая работа. Во всем нужно себя ограничивать, нужно превозмогать усталость, боль и все лишения. Почему бы критикующим не попробовать поменяться со спортсменами местами. Пусть выйдут на поле и покажут все, что умеют. Флаг им в руки! Если они такие умные, критикуют футболистов, боксеров, то сами-то где в рейтингах? Их нет? Тогда они никто и звать их никак. У нас нет никого сильнее тех, кого взяли в сборную. Они – лучшее, что у нас сейчас есть в футболе.

– То есть вам не стыдно за нашу сборную?

– Нет, вообще не стыдно. Ну, всякое бывает. Где-то мы выигрываем, где-то проигрываем. Повторяю: эти люди – лучшие из тех, кого мы сегодня можем собрать в команде. А стыдно мне за людей, которые сидят дома перед телевизором – как этот, из Таганрога, из «Наша Russia» – и советы дают, кому и что нужно делать, хотя сами ничего не понимают и ни в чем не разбираются. В основном, это люди, которые не смогли себя реализовать в жизни. Те, у кого все хорошо, к другим относятся соответствующим образом и никогда никому не завидуют.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Россия
Комментарии (43)
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mutabor0992
1528318095
Упс!А это еще кто?Уголовник и насильник с отбитым мозгом.
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mutabor0992
1528318382
Вообще то к болельщикам нужно более уважительно относится...Да и прислушиваться к их мнению неплохо было бы.А то привыкли...Сейчас не спортсмены...А дегенераты с комплексом нарциссизма и кучей бабла.
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red_blue_fury
1528318958
короче Саша, иди на куй, сам ни кто и звать ни как....мнения людей, это мнения хороших монтажников, грузчиков, менеджеров, инженеров и т.д. и т.И, КСТАТИ, работают не за такую зарплату как у наших футболистов, а гораздо меньше...гораздо!!!! а эти люди(футболисты) представляют нашу страну, по-этому с них и спрос определенный!!!!
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Vickont
1528319326
Наглухо бестолковку отбили. Под крылом Кадырова оперился? Вот прямое доказательство фразы "в семье не без урода". Когда "спортсмены" начнут уважать своих болельщиков, тогда и болельщики станут уважать спортсменов. Какие нахрен рейтинги, осел? Это ты никто, пустышка! Сначала от брата открестился, теперь от народа...Дальше что?
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PUZIAKA
1528323429
Правильно Серебряков сказал про нашу национальную идею, сила, наглость и хамство. Когда существо, живущее за счет интереса простых людей к тому, как оно бьет морды, что-то начинает про этих людей говорить, это существо пора прятать в зоопарк.
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3a zenit
1528323985
(ну явно его попросили это ляпнуть) Реально левое говно которое не соображает в футболе будет ...дураку голову отбили.а оно думает ума набралось.Болельщик видит всё со стороны и поэтому он всегда прав.Если тебе Саша будут лет 10 срать на голову,что ты сделаешь?Ииии да ,без нас ты НИКТО-НОЛЬ-КУСОК говна.
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Viper for CSKA
1528338909
Да что толку от вас спортсменов? Болельщики может и не все знамениты и суперуспешны, но это они , а не вы осуществляют полезную для общества деятельность. Без спортсменов проживут в России все, кроме воров, которые на на них наживаются( агенты, чиновники, папы и жёны, возомнившие себя менеджерами). А вот без инженеров, врачей, солдат, пилотов и ещё огромного количества специалистов жить станет значительно менее весело. Я уже не говорю, что таких дегенератов, как ты и наши футболисты содержат на деньги граждан болельщиков. И они имеют полное право требовать результата. Только разглагольствовать про свои лишения и тяжёлую жизнь на бюджетные деньги и умеете. А лишили себя только мозгов и совести.
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yorgenbarenz
1528346974
Присел на шею народу,колотит себе подобных(в в лётчики или подводники не пошёл-мозг нужен).Остальные(всё население России) у нас неудачники?Тоже в тюрьме сидели?А не задумался,почему "неудачники" не критикуют наших хоккеистов,хотя они и пролетели недавно? Спортсменом себя считает,костолом.
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Ivan7107
1528355033
Сила, наглость и хамство во всей красе, пошел ты нахрен недоспортсмен
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OfaZavr
1528357118
очень неуважительное высказывание в адрес болельщиков, ведь вы спортсмены для них все и делаете поэтому их мнение не должно для вас быть как пустой звук, хотя судя по нему и его поступкам не удивительно что он так относиться.
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