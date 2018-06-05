Защитник сборной Италии Доменико Кришито прокомментировал результат товарищеского матча против Голландии (1:1). На 69-й минуте встречи главный арбитр Владислав Безбородов удалил игрока.

«Я говорил с арбитром и сказал, что это только товарищеский матч. Он мог бы показать желтую.

У нас молодая команда. Мы провели хороший первый тайм и двигаемся в правильном пути. Если продолжим в том же духе, достигнем чего-то значительного.

Я много работаю и стараюсь отдавать все в каждой игре. Благодарен за эту возможность», – сказал Кришито.