Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кришито – об удалении в матче с Голландией: «Безбородов мог бы показать желтую»

    Защитник сборной Италии Доменико Кришито прокомментировал результат товарищеского матча против Голландии (1:1). На 69-й минуте встречи главный арбитр Владислав Безбородов удалил игрока.

    «Я говорил с арбитром и сказал, что это только товарищеский матч. Он мог бы показать желтую.

    У нас молодая команда. Мы провели хороший первый тайм и двигаемся в правильном пути. Если продолжим в том же духе, достигнем чего-то значительного.

    Я много работаю и стараюсь отдавать все в каждой игре. Благодарен за эту возможность», – сказал Кришито.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.06.2018 00:56
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3254

      orech 5 июня 2018, 13:07

      по делу получил красную.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8757

      tesch 5 июня 2018, 12:58

      ваши товарняки влияют на международный рейтинг команды, а не просто товарищеский матч, так что заслужил- получил.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22976

      Blossiya 5 июня 2018, 11:03

      Удаление Кришито в матче Бенфика ему тоже не понравилось, а в матче с Амкаром он и вовсе после удаления наорал на арбитра. Здесь хоть просто жалостливо просил и сетовал, можно сказать советовал не удалять себя)

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 5 июня 2018, 08:52

      Безбородов - это цветочки. Был бы Карась, были бы ягодки.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11