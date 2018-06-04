Немецкая авиакомпания к ЧМ выпустила ролик о поездке в Россию. Но сняла его Киеве

Немецкая авиакомпания Lufthansa в преддверии чемпионата мира сняла ролик о поездке футбольных фанатов в Россию. При этом часть действия видео проходит в Киеве у Русановского канала.

Компания удалила ролик с канала на ютубе и извинилась за ошибку. Lufthansa объяснила выбор локации логистическими соображениями.

По информации журналиста Бориса Райтшустера, авиакомпания выбрала Киев, потому что получить разрешение на съемку в России было бы сложно.

«Согласно сведениям, полученным от инсайдера, участвовавшего в съемках этого клипа, они намеренно проводились в Киеве, потому что в России было бы сложно получить разрешение на съемку. Вы только вдумайтесь: фильм для немецкого зрителя, агитирующий, в числе прочего, за открытую миру Россию, намеренно снимается в Киеве, потому что путинская Россия как раз вовсе не открыта миру!

Это какое-то безумие – и, к сожалению, отнюдь не исключение. Так создается искаженное восприятие действительности. Хотя в других случаях ошибочные цифры или даже комбинации букв в рекламных клипах вызывают бурю возмущения – в данном случае ничего подобного не происходит, напротив – вокруг этого абсурда царит полное молчание в немецких СМИ. Стыдно за своих соотечественников, в очередной раз», – написал Райтшустер в своем фейсбуке.

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