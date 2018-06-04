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    Немецкая авиакомпания к ЧМ выпустила ролик о поездке в Россию. Но сняла его Киеве

    Немецкая авиакомпания Lufthansa в преддверии чемпионата мира сняла ролик о поездке футбольных фанатов в Россию. При этом часть действия видео проходит в Киеве у Русановского канала.

    Компания удалила ролик с канала на ютубе и извинилась за ошибку. Lufthansa объяснила выбор локации логистическими соображениями.

    По информации журналиста Бориса Райтшустера, авиакомпания выбрала Киев, потому что получить разрешение на съемку в России было бы сложно.

    «Согласно сведениям, полученным от инсайдера, участвовавшего в съемках этого клипа, они намеренно проводились в Киеве, потому что в России было бы сложно получить разрешение на съемку. Вы только вдумайтесь: фильм для немецкого зрителя, агитирующий, в числе прочего, за открытую миру Россию, намеренно снимается в Киеве, потому что путинская Россия как раз вовсе не открыта миру!

    Это какое-то безумие – и, к сожалению, отнюдь не исключение. Так создается искаженное восприятие действительности. Хотя в других случаях ошибочные цифры или даже комбинации букв в рекламных клипах вызывают бурю возмущения – в данном случае ничего подобного не происходит, напротив – вокруг этого абсурда царит полное молчание в немецких СМИ. Стыдно за своих соотечественников, в очередной раз», – написал Райтшустер в своем фейсбуке.

    Отрывок из ролика:

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.06.2018 23:27
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 5 июня 2018, 09:19

      Забуграм всё равно, что украинцы, белорусы,русские - они всех называю русскими, что очень прискорбно...

      0
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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 5 июня 2018, 05:25

      А немцам что Киев, что Москва... Без разницы.

      0
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      Рейтинг: +309

      Ден71 5 июня 2018, 03:49

      мне кажется, что на их идиотизм уже внимания ни кто не обращает. хотя все это на молодежь нацелено.

      2
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      Рейтинг: +11477

      alex1951 > Ден71 5 июня 2018, 06:10

      Совершенно верно. Цензуры нет.Снимай чего хошь,делай ,что хошь.
      Главное ,чтобы тебя заметили,чтобы о тебе говорили,и неважно что...
      дешевый пиар..

      2
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 4 июня 2018, 23:36

      там скандал капитальный и они уже извинились перед господарями мира.

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