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    Черчесов: «У нас выпало шесть игроков основного состава. Но алиби у меня нет и быть не может»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что ничего не сможет стать оправданием для него в случае неудачного выступления на домашнем чемпионате мира. По словам специалиста, за последние несколько месяцев национальная команда из-за травм потеряла шесть футболистов основного состава.

    Под руководством Черчесова сборная провела 18 матчей, в которых девять раз проиграла, одержала пять побед и пять раз сыграла вничью.

    – Если скажу, что мы сделали все, что хотели, это будет лукавством. Игроки, которые с нами были, в последнюю секунду выпали. Причем не один или два, а несколько тех, на кого мы рассчитывали. Причем они играли в основном составе, а в последних матчах их уже не было. Ты никогда не можешь спланировать, что отыграв с Аргентиной и Испанией на приличном уровне, в марте планируешь два таких же матча с топ-сборными, а у тебя уже нет шести игроков основного состава.

    Но алиби у меня нет и быть не может, мы его не ищем. Видимо, матчи с австрийцами стали нашим камнем преткновения. Ведь даже в предыдущие годы мы, готовясь к этому сопернику целенаправленно, проигрывали с таким же счетом – 0:1. А сейчас мы целенаправленно к нему не готовились.

    – Начнет ли Марио Фернандес завтра в стартовом составе игру с Турцией?

    – Вас интересует Марио, а нас – команда. Марио сыграл порядка 60-70 минут с австрийцами, если не изменяет память. Замену его я сделал незапланированную, его начали хватать судороги. А так он влился в коллектив. У нас шесть игроков ЦСКА, тренер по физподготовке из ЦСКА, доктор из ЦСКА. Играем завтра на стадионе ЦСКА. Поэтому у него ничего не поменялось. Убежден, что завтра будет намного лучше.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.06.2018 16:41
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    Комментарии38
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1289

      каа 5 июня 2018, 13:07

      Под руководством Черчесова сборная провела 18 матчей, в которых девять раз проиграла, одержала пять побед и пять раз сыграла вничью....
      С математикой беда у автора ...

      1
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      Рейтинг: +915

      спанчес > каа 5 июня 2018, 13:35

      да нормально, плюс-минус одна-две игры ничего не решают:)

      -1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 4 июня 2018, 21:33

      Против наших улик никакие алиби у чабана не прохонже. Рекомендую ему заняться хобби -- коллекционировать алиби...

      0
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      Рейтинг: +854

      amazonaws 4 июня 2018, 20:22

      Два года, что Черчесов в сборной, я ПРИЗЫВАЛ и призываю Черчесова НАПИРАТЬ на тактику, а не на физику!
      Хоть кол на голове чеши, а Черчесов УПРЯМО напирает на физику и получает ПРОВАЛ за провалом!
      От игры к игре - ГОНЯЕТ игроков физикой до ИЗНЕМОЖЕНИЯ, а потом оправдывается СЛАБОЙ игрой сборной!
      Отмазки ДЕЖУРНЫЕ.
      С отмазками у Черчесова ПОЛНЫЙ порядок, что не скажешь об игре сборной!
      Провал за провалом - ИДУТ, а Черчесову хоть ТРЫНЬ-ТРАВА!
      А почему Мутко не подскажет?
      Нельзя было отдавать Черчесову сборную на откуп!

      Мутко - ...Поражение сборной России, в игре с Австрией, обусловлено физической усталостью.

      Черчесов ЗАГОНЯЛ сборников ФИЗИКОЙ и вот вам результат - с Австрией Россия нанесла НОЛЬ ударов в створ ворот.
      Бегали ПОЛУСОННЫЕ, не могли сконцентрироваться на точном пасе, ударе, развитии атакующих действий!
      Черчесов напирает на физику, а тактике не уделяет должного внимания и как результат ТРЕТЬЕ поражение подряд в этом году в товарищеских матчах.
      А я что ГОВОРИЛ - Физика - путь в ПРОВАЛУ!
      АКЦЕНТ надо делать на ТАКТИКЕ! На тактике!!!
      Вот с этим у Черчесова БОЛЬШАЯ проблема!
      Для обучения ТАКТИКЕ надо много времени.
      Намного больше чем для физики в десять раз.
      А времени в ОБРЕЗ, мизер, - совсем НЕТ!
      Через 10 дней стартует чемпионат Мира по футболу, а Черчесов ставит на себе физические эксперименты, которые категорически противопоказаны сборной!!!!
      Категорически!!!

      Ну, Саламыч! Держись!
      Отвечать Вам придётся по полной программе НЕВРАЗУМИТЕЛЬНОЙ игры сборной!

      1
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      Рейтинг: +11477

      alex1951 > amazonaws 5 июня 2018, 05:36

      ,,.....два года назад призывал Черчесова...,,
      очень извиняюсь ,ваша фамилиё ,часом не Мудько ли?
      ..Ну ну....

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      Рейтинг: +399

      kella 4 июня 2018, 20:06

      Какой отличный был шанс для сборной! Но уже все поняли и тренер: - просрали даже не начав!

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      Рейтинг: +332

      Gazelvagen877 4 июня 2018, 19:56

      Дажа не выводите наших на поле.лучше смотреть с трибун на грандов,чем обосраться.и так в чм все бабки вбухали

      0
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 4 июня 2018, 19:37

      Ладно.. Как у студента на экзамене - 5 минут позора и отпуск..3место с одной победой над саудитами.. И ищем нового тренера. И опять на чтото надеемся..

      1
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      Рейтинг: +915

      спанчес > mihail200606 5 июня 2018, 13:37

      не угадал, не будет этой победы,запиши

      0
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 4 июня 2018, 19:16

      Игроки вовремя сообразили, что лучше не позориться и кто-то красиво спрыгнул!..

      0
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      Рейтинг: +160

      Игорь В 4 июня 2018, 19:16

      Началось нытье. Жди беды. Саламыч уже все понял...

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 4 июня 2018, 18:56

      смысл говорить про травмированных если за это время выбрал тех кто их заменит, ведь рассчитывать на травмированных не мог уже давно, у нас нет незаменимых Роналду или Месси с Салахом, так что не прокатят подобные отговорки.

      3
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      Рейтинг: +489

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ 4 июня 2018, 18:42

      На все сто согласен с erma вся надежда на Галицкого...а Федуну и другим надо с него пример брать. С Тим дном и Бердыев не поможет.Давайте поддержим Сборную какая она есть. Главное чтобы бегали...а остальное как повезёт

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      Рейтинг: +248

      Kikujiro > ТОЛЬКО ФУТБОЛ 5 июня 2018, 09:45

      так они только и делают,что бегают. бессмысленно и беспощадно)))

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