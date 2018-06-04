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  • Черчесов: «У нас выпало шесть игроков основного состава. Но алиби у меня нет и быть не может»

Черчесов: «У нас выпало шесть игроков основного состава. Но алиби у меня нет и быть не может»

4 июня 2018, 16:41
39

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что ничего не сможет стать оправданием для него в случае неудачного выступления на домашнем чемпионате мира. По словам специалиста, за последние несколько месяцев национальная команда из-за травм потеряла шесть футболистов основного состава.

Под руководством Черчесова сборная провела 18 матчей, в которых девять раз проиграла, одержала пять побед и пять раз сыграла вничью.

– Если скажу, что мы сделали все, что хотели, это будет лукавством. Игроки, которые с нами были, в последнюю секунду выпали. Причем не один или два, а несколько тех, на кого мы рассчитывали. Причем они играли в основном составе, а в последних матчах их уже не было. Ты никогда не можешь спланировать, что отыграв с Аргентиной и Испанией на приличном уровне, в марте планируешь два таких же матча с топ-сборными, а у тебя уже нет шести игроков основного состава.

Но алиби у меня нет и быть не может, мы его не ищем. Видимо, матчи с австрийцами стали нашим камнем преткновения. Ведь даже в предыдущие годы мы, готовясь к этому сопернику целенаправленно, проигрывали с таким же счетом – 0:1. А сейчас мы целенаправленно к нему не готовились.

– Начнет ли Марио Фернандес завтра в стартовом составе игру с Турцией?

– Вас интересует Марио, а нас – команда. Марио сыграл порядка 60-70 минут с австрийцами, если не изменяет память. Замену его я сделал незапланированную, его начали хватать судороги. А так он влился в коллектив. У нас шесть игроков ЦСКА, тренер по физподготовке из ЦСКА, доктор из ЦСКА. Играем завтра на стадионе ЦСКА. Поэтому у него ничего не поменялось. Убежден, что завтра будет намного лучше.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Россия Черчесов Станислав
Комментарии (39)
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insider_retro
1528120358
Станислав Саламович, - никто ничего не предъявит и не вспомнит, если ведомая Вами команда, на зубах вытянет несколько поединков и достойно выступит на домашнем турнире!!...)) Но за нелепую бестолковщину на поле придётся отвечать...
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Полная Канистра
1528120740
всё правильно здоровых отшил а кто в составе на 60 минуте начинаются судороги как всё замечательно и врачи хорошие и физ подготовка на уровне мировых Чабан в голове у тебя уже тараканы аплодируют стоя от твоих пламенных речей
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lejnin
1528120934
ЧМ еще не начался, а Саламыч уже отмазывается ))))) Действительно, коач, вселяйте в игроков уверенность перед ответственными играми словами о том, что они все были запасным вариантом ))))
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Евгений Агеев
1528121413
А где он 6 человек то насчитал? Ну Джикия, Васин и Кокорин...а кто еще? Что Камболов игрок основного состава сборной? Или он Глушакова с Комбаровым к Травмированным приписывает? Может Селихов у него основной?
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vladimir-7
1528122487
Вторая отмазка про шесть травмированных предъявлена, а первая про усталость футболистов (перетренировались) не прошла.
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mialkov
1528123071
Скажу, и многие меня поддержат, что и с этими "шестью травмированными" у вас мысли в игре не было! Эти "шестеро" тоже не понимали ваш план на игру, и соответственно, не могли его воплотить. Кстати, не могу понять о какой шестерке из основы идет речь?
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qwera 1969
1528123507
Потекло уже по ляшкам.....
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Vladarg
1528124451
Последнее время переплюнуть в плане маразма в интервью Черчесова может только Виталик..поплыл совсем дядя..
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erma
1528126608
Все проблемы нашей сборной - системные: туповатые чиновники, посредственные тренеры, ленивые и немотивированные футболисты. Уму непостижимо, но страна за последние 20 лет не родила ни одного футболиста евро уровня кроме Аршавина. Тут либо гены, либо мозги. Поскольку с другими видами спорта у нас все в порядке, то я думаю, что это мозги.
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OfaZavr
1528127767
смысл говорить про травмированных если за это время выбрал тех кто их заменит, ведь рассчитывать на травмированных не мог уже давно, у нас нет незаменимых Роналду или Месси с Салахом, так что не прокатят подобные отговорки.
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