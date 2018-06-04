Черчесов: «У нас выпало шесть игроков основного состава. Но алиби у меня нет и быть не может»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что ничего не сможет стать оправданием для него в случае неудачного выступления на домашнем чемпионате мира. По словам специалиста, за последние несколько месяцев национальная команда из-за травм потеряла шесть футболистов основного состава.

Под руководством Черчесова сборная провела 18 матчей, в которых девять раз проиграла, одержала пять побед и пять раз сыграла вничью.

– Если скажу, что мы сделали все, что хотели, это будет лукавством. Игроки, которые с нами были, в последнюю секунду выпали. Причем не один или два, а несколько тех, на кого мы рассчитывали. Причем они играли в основном составе, а в последних матчах их уже не было. Ты никогда не можешь спланировать, что отыграв с Аргентиной и Испанией на приличном уровне, в марте планируешь два таких же матча с топ-сборными, а у тебя уже нет шести игроков основного состава.

Но алиби у меня нет и быть не может, мы его не ищем. Видимо, матчи с австрийцами стали нашим камнем преткновения. Ведь даже в предыдущие годы мы, готовясь к этому сопернику целенаправленно, проигрывали с таким же счетом – 0:1. А сейчас мы целенаправленно к нему не готовились.

– Начнет ли Марио Фернандес завтра в стартовом составе игру с Турцией?

– Вас интересует Марио, а нас – команда. Марио сыграл порядка 60-70 минут с австрийцами, если не изменяет память. Замену его я сделал незапланированную, его начали хватать судороги. А так он влился в коллектив. У нас шесть игроков ЦСКА, тренер по физподготовке из ЦСКА, доктор из ЦСКА. Играем завтра на стадионе ЦСКА. Поэтому у него ничего не поменялось. Убежден, что завтра будет намного лучше.