Месси провел фотосессию с козлами

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси принял участие в фотосессии с козлами под названием G.O.A.T. (Greatest of all time – величайший игрок всех времен). Эта аббревиатура созвучна слову goat (англ. – козел).

Съемки проходили на ферме и учебном центре каталонского клуба La Granja Natura.

«Я большой поклонник животных. Я вырос с ними, и они научили меня многим вещам. Теперь у нас есть собака Халк, которая действительно является частью семьи. Наши дети многому учатся у Халка: любовь, проявляющаяся между ним и детьми, – постоянна.

Я не считаю себя лучшим. Думаю, я просто еще один игрок. Когда начинается игра, мы все равны на поле», – сказал Месси.

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