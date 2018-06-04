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Месси провел фотосессию с козлами

4 июня 2018, 16:22
15

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси принял участие в фотосессии с козлами под названием G.O.A.T. (Greatest of all time – величайший игрок всех времен). Эта аббревиатура созвучна слову goat (англ. – козел).

Съемки проходили на ферме и учебном центре каталонского клуба La Granja Natura.

«Я большой поклонник животных. Я вырос с ними, и они научили меня многим вещам. Теперь у нас есть собака Халк, которая действительно является частью семьи. Наши дети многому учатся у Халка: любовь, проявляющаяся между ним и детьми, – постоянна.

Я не считаю себя лучшим. Думаю, я просто еще один игрок. Когда начинается игра, мы все равны на поле», – сказал Месси.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

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Публикация от text (@brfootball)

Источник: ESPN
Испания. Примера Барселона Аргентина Месси Лионель
Комментарии (15)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Shogun
1528118687
Ну хоть где то наши рядом с Месси засветятся
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ROTOROVEC
1528118967
я думал с нашей сборной встретился.....
Ответить
ArReal
1528119624
В РФС что ли приехал?
Ответить
kokain1988
1528121377
Думал заболоцкого увижу
Ответить
almanev
1528121667
Вместо Месси должен быть Черчесов)
Ответить
Полная Канистра
1528123439
каждому своё кто как любит животных но на данный момент на его месте должен быть чабан
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Ilya Lapsin
1528123522
Читая коменты ,у меня идут слезы от смеха ,я так не умею.Молодцы ,всем ставлю +Спасибо!
Ответить
Caniggia
1528123522
Эх, не с козлами надо было фоткаться Меське, а с баранами - со сборной России!
Ответить
Cules2013
1528128035
На этих фото на Игуаина похож.
Ответить
SKS2
1528131224
Редкий идиотизм.
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