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    Месси провел фотосессию с козлами

    Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси принял участие в фотосессии с козлами под названием G.O.A.T. (Greatest of all time – величайший игрок всех времен). Эта аббревиатура созвучна слову goat (англ. – козел).

    Съемки проходили на ферме и учебном центре каталонского клуба La Granja Natura.

    «Я большой поклонник животных. Я вырос с ними, и они научили меня многим вещам. Теперь у нас есть собака Халк, которая действительно является частью семьи. Наши дети многому учатся у Халка: любовь, проявляющаяся между ним и детьми, – постоянна.

    Я не считаю себя лучшим. Думаю, я просто еще один игрок. Когда начинается игра, мы все равны на поле», – сказал Месси.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: ESPN

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    04.06.2018 16:22
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +374

      Mazzola 5 июня 2018, 08:35

      Инопланетянин своих встретил. Одно лицо. Особенно борода.

      0
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      Рейтинг: +1678

      Патронташ > Mazzola 5 июня 2018, 21:25

      Ни одного поста посвященного Месси не пропускаешь. Вот что значит преданный персофан. "Он с именем этим ложиться,он с именем этим встает..." Ярослав Смеляков.

      0
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      Рейтинг: +374

      Mazzola > Патронташ 5 июня 2018, 21:35

      Ты тоже. Наверно, стихи пишешь, посвящённые Месси?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 4 июня 2018, 20:53

      лёня на базе кёльна)))

      0
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      Рейтинг: +2

      SKS2 4 июня 2018, 19:53

      Редкий идиотизм.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 4 июня 2018, 19:00

      На этих фото на Игуаина похож.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1167

      Caniggia 4 июня 2018, 17:45

      Эх, не с козлами надо было фоткаться Меське, а с баранами - со сборной России!

      3
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      Рейтинг: +168

      Ilya Lapsin 4 июня 2018, 17:45

      Читая коменты ,у меня идут слезы от смеха ,я так не умею.Молодцы ,всем ставлю +Спасибо!

      3
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 4 июня 2018, 17:43

      каждому своё кто как любит животных но на данный момент на его месте должен быть чабан

      5
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      Рейтинг: +2051

      almanev 4 июня 2018, 17:14

      Вместо Месси должен быть Черчесов)

      4
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      Рейтинг: +29

      kokain1988 4 июня 2018, 17:09

      Думал заболоцкого увижу

      5
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      Рейтинг: +5858

      AtticusFinch 4 июня 2018, 16:40

      В РФС что ли приехал?

      6
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